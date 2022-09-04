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https://sputnikarabic.ae/20220904/وزير-الخارجية-الإيراني-يناقش-في-اتصال-هاتفي-مع-نظيره-القطري-آخر-تطورات-المفاوضات-النووية-1067282728.html
وزير الخارجية الإيراني يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره القطري آخر تطورات المفاوضات النووية
وزير الخارجية الإيراني يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره القطري آخر تطورات المفاوضات النووية
ناقش وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم الأحد، في اتصال هاتفي، مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر تطورات المفاوضات... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T20:10+0000
2022-09-04T20:10+0000
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وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأنه "جرى خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الموضوعات التي تهم الطرفين وتبادل الآراء بشأنها"، بالإضافة إلى "تقييم ومناقشة بعض القضايا القنصلية وآخر تطورات المفاوضات النووية بشأن إلغاء العقوبات من قبل الأطراف الأخرى".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي.غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية وتدرسها، لكنها "غير بناءة".وكانت طهران أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الإيراني يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره القطري آخر تطورات المفاوضات النووية

20:10 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يستقبل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يستقبل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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ناقش وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم الأحد، في اتصال هاتفي، مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر تطورات المفاوضات بشأن المفاوضات النووية.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأنه "جرى خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الموضوعات التي تهم الطرفين وتبادل الآراء بشأنها"، بالإضافة إلى "تقييم ومناقشة بعض القضايا القنصلية وآخر تطورات المفاوضات النووية بشأن إلغاء العقوبات من قبل الأطراف الأخرى".
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16:07 GMT
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي.
غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية وتدرسها، لكنها "غير بناءة".
وكانت طهران أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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