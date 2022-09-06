https://sputnikarabic.ae/20220906/إسرائيل-تدشن-مستوطنة-جديدة-جنوب-شرقي-القدس-1067381576.html
إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة جنوب شرقي القدس
إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة جنوب شرقي القدس
أقرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إقامة مستوطنة جديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا، الواقعة جنوب شرقي مدينة القدس. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T17:33+0000
2022-09-06T17:33+0000
2022-09-06T17:33+0000
مستوطنة
أخبار إسرائيل اليوم
القدس
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وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن لجنة التنظيم والبناء في البلدية الإسرائيلية في القدس، قد أقرت تدشين مستوطنة جديدة على حساب أراضي بلدة بين صفافا جنوب شرقي القدس، تحت اسم "غفعات هشيكد".ونقلت الصحيفة العبرية عن بعض أهالي مدينة بيت صفافا أن الهدف من إقامة المستوطنة الإسرائيلية يتمثل في منعهم من تطوير بلدتهم والحيلولة دون عملية البناء مستقبلا.وأشارت الصحيفة إلى أن المستوطنة الجديدة ستقام على مساحة 38 دونما، ومن المقرر أن يتم بناء 700 وحدة سكنية استيطانية في المستوطنة الجديدة، فضلا عن كنيس ومدرسة وأماكن للترفيه.وفي سياق متصل، أفادت القناة 13 العبرية، الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة بعد عدة أيام على بناء 700 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات هشيكد، الواقعة في مدينة القدس.وأكدت القناة العبرية أنه بالتزامن مع محاولة إسرائيل ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تشديد موقفها تجاه إيران، فإنه من المتوقع أن تصادق لجنة التخطيط الإسرائيلية على بناء نحو 700 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هشيكد" الواقعة في مدينة القدس المحتلة.وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك محاولات أمريكية لمنع المصادقة على هذه الوحدات السكنية، خاصة أن السفير الأمريكي في تل أبيب، توم نيدز يقود هذه المعارضة الأمريكية.ولفتت إلى أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، تصر على رفع الموافقة أو المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس، خلال الأسبوع المقبل، متوقعة موافقة الحكومة الإسرائيلية على البناء.وأوضحت القناة أن عملية بناء المستوطنات الإسرائيلية ملف حساس للغاية لدى الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في الملف النووي الإيراني بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220830/إسرائيل-تعتزم-المصادقة-على-700-وحدة-استيطانية-في-القدس-1067051348.html
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مستوطنة, أخبار إسرائيل اليوم, القدس, العالم العربي
مستوطنة, أخبار إسرائيل اليوم, القدس, العالم العربي
إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة جنوب شرقي القدس
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أقرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إقامة مستوطنة جديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا، الواقعة جنوب شرقي مدينة القدس.
وأفادت صحيفة
"هآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن لجنة التنظيم والبناء في البلدية الإسرائيلية في القدس، قد أقرت تدشين مستوطنة جديدة على حساب أراضي بلدة بين صفافا جنوب شرقي القدس، تحت اسم "غفعات هشيكد".
ونقلت الصحيفة العبرية عن بعض أهالي مدينة بيت صفافا أن الهدف من إقامة المستوطنة الإسرائيلية يتمثل في منعهم من تطوير بلدتهم والحيلولة دون عملية البناء مستقبلا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستوطنة الجديدة ستقام على مساحة 38 دونما، ومن المقرر أن يتم بناء 700 وحدة سكنية استيطانية في المستوطنة الجديدة، فضلا عن كنيس ومدرسة وأماكن للترفيه.
وفي سياق متصل، أفادت القناة
13 العبرية، الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة بعد عدة أيام على بناء 700 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات هشيكد، الواقعة في مدينة القدس.
وأكدت القناة العبرية أنه بالتزامن مع محاولة إسرائيل ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تشديد موقفها تجاه إيران، فإنه من المتوقع أن تصادق لجنة التخطيط الإسرائيلية على بناء نحو 700 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هشيكد" الواقعة في مدينة القدس المحتلة.
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك محاولات أمريكية لمنع المصادقة على هذه الوحدات السكنية، خاصة أن السفير الأمريكي في تل أبيب، توم نيدز يقود هذه المعارضة الأمريكية.
ولفتت إلى أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، تصر على رفع الموافقة أو المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية
في مدينة القدس، خلال الأسبوع المقبل، متوقعة موافقة الحكومة الإسرائيلية على البناء.
وأوضحت القناة أن عملية بناء المستوطنات الإسرائيلية ملف حساس للغاية لدى الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في الملف النووي الإيراني بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي.