https://sputnikarabic.ae/20220906/بايدن-يقول-إن-أمريكا-وبريطانيا-ستحافظان-على-نهج-قوي-وموحد-تجاه-أوكرانيا-بعد-تعيين-ليز-تراس-1067379199.html

بايدن يقول إن أمريكا وبريطانيا ستحافظان على نهج "قوي وموحد" تجاه أوكرانيا بعد تعيين ليز تراس

بايدن يقول إن أمريكا وبريطانيا ستحافظان على نهج "قوي وموحد" تجاه أوكرانيا بعد تعيين ليز تراس

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده والمملكة المتحدة ستحافظان على موقف قوي وموحد بشأن أوكرانيا، بعد أن أصبحت ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T16:22+0000

2022-09-06T16:22+0000

2022-09-06T16:27+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن في بيان له: "المملكة المتحدة والولايات المتحدة هما أقرب الأصدقاء والحلفاء، والعلاقة الخاصة بين شعبينا لا تزال قوية ودائمة".وتابع بايدن أنه "يتطلع إلى مواصلة تعاون أمريكا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة، وكذلك مع حلفائهما وشركائهما في جميع أنحاء العالم بشأن مجموعة من الأولويات المهمة، ويشمل ذلك الحفاظ على نهج قوي وموحد لدعم شعب أوكرانيا باعتبارهم أنهم يدافعون عن أنفسهم ضد العملية العسكرية الروسية الخاصة من أجل ديمقراطيتهم، ويحاسبون روسيا على أفعالها".وقبلت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء، الذي يشغله منذ ثلاثة أعوام.وقال بيان لقصر باكنغهام إن ملكة بريطانيا قبلت استقالة بوريس جونسون من رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا، وفق قناة "سكاي نيوز" البريطانية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل جونسون للقاء الملكة إليزابيث الثانية في اسكتلندا لتقديم استقالته رسميًا لتمهيد الطريق أمام ليز تراس لخلافته وسط أزمة تكلفة المعيشة الحادة التي تواجه البلاد، وفق وكالة "أسوشيتد برس".وتم تعيين ليز تراس، التي عُينت زعيمة لحزب المحافظين الحاكم يوم أمس الاثنين، رئيسة لوزراء بريطانيا خلال اجتماعها مع الملكة بعد ذلك بوقت قصير.وتولت تراس (47 عاما)، مهامها بعد يوم من انتخاب 172 ألف عضو من حزب المحافظين لها لقيادة حزبهم.وفي حديثها إلى أعضاء حزب المحافظين أمس الاثنين، وعدت تراس بمعالجة الاقتصاد وأزمة الطاقة ونظام الرعاية الصحية المنهك، على الرغم من أنها قدمت القليل من التفاصيل حول سياساتها. وعدت تراس يوم الأحد، بالكشف عن خططها لمعالجة أزمة غلاء المعيشة في غضون أسبوع.وتتعرض تراس لضغوط لتوضيح كيف تخطط لمساعدة الأشخاص والشركات التي تكافح لدفع فواتير الطاقة التي من المقرر أن ترتفع الشهر المقبل إلى 3500 جنيه إسترليني (4000 دولار) للأسرة العادية - ثلاثة أضعاف تكلفة العام الماضي.ووعدت تراس بمساعدة الأشخاص الذين يكافحون لدفع فواتيرهم، لكنها رفضت تحديد الشكل الذي سيتخذه الدعم.وأدى ارتفاع الأسعار، مدفوعًا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتوابع جائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى دفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أكثر من 10 بالمئة لأول مرة منذ أربعة عقود. يتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى 13.3% في أكتوبر/تشرين الأول، وأن تدخل المملكة المتحدة في الركود بحلول نهاية العام.

https://sputnikarabic.ae/20220906/الصين-تبعث-برسالة-إلى-ليز-تراس-بعد-تنصيبها-رئيسة-وزراء-بريطانيا-1067375533.html

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