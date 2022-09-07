https://sputnikarabic.ae/20220907/الكويت-مرزوق-الغانم-يعلن-عدم-الترشح-للانتخابات-البرلمانية-المقبلة-1067418086.html

الكويت... مرزوق الغانم يعلن عدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة

الكويت... مرزوق الغانم يعلن عدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم، عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية 2022، وذلك قبل يوم واحد من إغلاق باب الترشيح لهذه الانتخابات التي تقام نهاية... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T10:37+0000

2022-09-07T10:37+0000

2022-09-07T10:37+0000

الكويت

العالم العربي

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وحسب صحيفة "القبس"، قال الغانم في بيان، "عدم ترشحي هو قرار مرحلي... ستعقبه عودة ذات تأثير أقوى".وأضاف: "القرار لا يعني إطلاقاً ابتعادي عن المشهد السياسي... ولا انصرافي عن واجبي الوطني". وتابع "قرار الترشح للانتخابات البرلمانية هو قرار وطني، يقوم على أسس موضوعية، وبصيرة سياسية، ويراعي ظروف كل مرحلة ومتطلباتها، ولا يخضع لسلطان العاطفة وتأثيراتها".وأتم قائلا "لنكمل مسيرة الحفاظ على مصلحة الوطن، وتعزيز مكتسبات المواطنين، داعياً المولى أن يوفق الرئيس القادم للوزراء وحكومته، ومن سيختارهم الشعب لتمثيله، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب من تطلعات".وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر في أغسطس/آب الماضي مرسوما بتحديد يوم 29 أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق.وأعلن ولي عهد الكويت نائب أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في حزيران/يونيو الماضي، حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة في البلاد.وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت الكويت أزمة حادة بين الحكومة التي قدمت استقالتها أكثر من مرة، ومجلس الأمة ما أسفر عن وجود حالة من الجمود السياسي في البلاد.ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ قوي يخوّله استجواب رئيس الحكومة والوزراء والتصويت على حجب الثقة.

https://sputnikarabic.ae/20220903/مع-قرب-موعد-الانتخابات-هل-تشهد-الكويت-مصالحة-بين-مجلس-الأمة-والحكومة-لتنفيذ-الإصلاحات-المطلوبة؟-1067240300.html

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