https://sputnikarabic.ae/20220909/حزب-عراقي-يكشف-حقيقة-تخطيطه-لاستهداف-زوار-الحسين-1067511876.html

حزب عراقي ينفي تخطيطه لاستهداف زوار "الحسين"

حزب عراقي ينفي تخطيطه لاستهداف زوار "الحسين"

كشف حزب البعث العربي الاشتراكي العراقي، اليوم الجمعة، حقيقة تخطيطه لاستهداف زوار "الحسين". 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T08:51+0000

2022-09-09T08:51+0000

2022-09-09T09:10+0000

العراق

العالم العربي

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وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، صباح اليوم الجمعة، نفى خضير المرشدي، الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي العراقي، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية من أن الحزب يخطط لاستهداف زوار الإمام "الحسين".وأكد المرشدي أن هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة، نافيا هذه الاتهامات، التي وصفها بـ"الباطلة الموجهة ضده بهدف تشويه موقفه الوطني والإنساني الثابت الذي يحترم إرادة العراقيين في إقامة شعائرهم الدينية كما يشاؤون، والحريص دائماً في الحفاظ على أمن وسلامة العراقيين كافة".وأدان الحزب نفسه "حزب البعث العربي الاشتراكي" ما قامت به "أجهزة الحكومة وهيئة الحشد الشعبي وميليشياتها من اعتقال عدد من المواطنين العراقيين الأبرياء، بتهمة الانتماء للبعث، مشيرا إلى أنهم ليس لهم علاقة حزبية على الإطلاق".وجاء في بيان الحزب:وطالب الحزب "منظمات حقوق الإنسان العراقية والعربية والدولية كافة للتحرك من أجل إطلاق سراح الأبرياء من العراقيين الذين تم اعتقالهم في حملة واسعة جرت، أمس الخميس، من قبل قوات الحشد الشعبي".وكانت هيئة الحشد الشعبي في العراق قد أعلنت، أمس الخميس، إحباط ما أسمته "مخططا إرهابيا يقوده حزب البعث".وأفادت الهيئة في بيان لها أنه "بجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، انطلق الحشد الشعبي (...) لتنفيذ عملية استباقية واسعة باسم (الردع الثانية)".ونشرت الهيئة صورا لما قالت إنه للعملية، ومضبوطات، دون أن تكشف تفاصيل أخرى،وأكدت أنه "تم من خلالها (العملية) إحباط مخطط معاد ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين".

https://sputnikarabic.ae/20220908/العراق-الحشد-الشعبي-يعلن-إحباط-مخطط-إرهابي-يقوده-حزب-البعث-1067461995.html

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