https://sputnikarabic.ae/20220910/الحكومة-اليمنية-تتمسك-بشروطها-لاستئناف-مشاركتها-في-لجنة-إعادة-انتشار-القوات-بالحديدة-1067565513.html

الحكومة اليمنية تتمسك بشروطها لاستئناف مشاركتها في لجنة إعادة انتشار القوات بالحديدة

الحكومة اليمنية تتمسك بشروطها لاستئناف مشاركتها في لجنة إعادة انتشار القوات بالحديدة

جددت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، تمسكها بشروطها لاستئناف مشاركة فريقها في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة التي يرأسها رئيس بعثة الأمم... 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T18:38+0000

2022-09-10T18:38+0000

2022-09-10T18:38+0000

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048205177_0:132:2897:1761_1920x0_80_0_0_b875fe3f9fc4dd2f0f635f42495db098.jpg

القاهرة - سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن "وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، التقى في الرياض الجنرال مايكل بيري، لمناقشة وضع البعثة وسبل تعزيز أدائها".ووفقاً لوكالة "سبأ"، استعرض وزير الخارجية اليمني، مع المسؤول الأممي، "مهام البعثة المتمثلة بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج مدينة الحديدة وتمكين قوات الأمن المحلية وفقا لقوائم العام 2014 من القيام بواجبها وإخلاء الموانئ من الحوثيين ونزع الألغام التي زرعوها في مدينة الحديدة ومحيطها وتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشكل كامل بما في ذلك توريد كافة العوائد المتحصلة من ميناء الحديدة للحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين".وفي آذار/ مارس 2019، علقت الحكومة اليمنية مشاركة فريقها في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة، بعد مقتل ضابط ارتباط من القوات الحكومية العقيد محمد الصليحي، بعملية قنص منسوبة لجماعة "أنصار الله"، مشترطةً التحقيق في الحادثة، ونقل مقر البعثة الأممية من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في مدينة الحديدة إلى منطقة محايدة، لاستئناف مشاركتها.وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات السلام التي استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018م، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220910/اليمن-الانتقالي-الجنوبي-يطلق-عملية-عسكرية-تستهدف-معاقل-الإرهاب-في-محافظة-شبوة-1067545051.html

https://sputnikarabic.ae/20220909/الإمارات-تحث-على-تعزيز-فرص-وقف-إطلاق-نار-دائم-في-اليمن-لتمهيد-الطريق-أمام-حل-سياسي-1067531356.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, العالم العربي