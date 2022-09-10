https://sputnikarabic.ae/20220910/بنك-إنجلترا-المركزي-سنضع-خططا-لاستبدال-47-مليار-ورقة-نقدية-عليها-صورة-إليزابيث-عقب-انتهاء-الحداد-1067548635.html
بنك إنجلترا المركزي: سنضع خططا لاستبدال 4.7 مليار ورقة نقدية عليها صورة إليزابيث عقب انتهاء الحداد
بنك إنجلترا المركزي: سنضع خططا لاستبدال 4.7 مليار ورقة نقدية عليها صورة إليزابيث عقب انتهاء الحداد
يفرض حدث وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتنصيب خليفتها الملك تشارلز، بعض التغييرات التي تتعلق بعدة أمور منها العملات والطوابع والنشيد الوطني، وغيرها. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T10:58+0000
2022-09-10T10:58+0000
2022-09-10T10:58+0000
بريطانيا
إليزابيث الثانية
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وفقا لصحيفة "التايم" البريطانية، أكد بنك إنجلترا المركزي أنه سيضع خططه لاستبدال الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الراحلة، بمجرد انتهاء فترة الحداد.يأتي ذلك فيما أكدت دار سك العملة الملكية أن العملات المعدنية التي تحمل صورة الملكة ستظل قانونية ومتداولة، وسيستمر إنتاجها كالمعتاد خلال فترة الحداد.وتظهر صورة الملكة إليزابيث الثانية على العملات المعدنية والأوراق النقدية ليس فقط في المملكة المتحدة ولكن أيضًا على الأقل في 20 دولة أخرى حول العالم.وفيما يرى البعض أن هذا الأمر سيحدث سريعا، يؤكد آخرون أنه قد يستغرق بعض الوقت حتى تحدث التغييرات لأن المملكة المتحدة قد ترغب في استنفاد المزيد من مخزونها الحالي قبل إعادة طباعة عناصر جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20220909/نجلا-الأمير-هاري-وميغان-ماركل-ينالان-لقبين-جديدين-بعد-وفاة-الملكة-إليزابيث-1067536155.html
بريطانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
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بريطانيا, إليزابيث الثانية
بريطانيا, إليزابيث الثانية
بنك إنجلترا المركزي: سنضع خططا لاستبدال 4.7 مليار ورقة نقدية عليها صورة إليزابيث عقب انتهاء الحداد
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يفرض حدث وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتنصيب خليفتها الملك تشارلز، بعض التغييرات التي تتعلق بعدة أمور منها العملات والطوابع والنشيد الوطني، وغيرها.
وفقا لصحيفة
"التايم" البريطانية، أكد بنك إنجلترا المركزي أنه سيضع خططه لاستبدال الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الراحلة، بمجرد انتهاء فترة الحداد.
يأتي ذلك فيما
أكدت دار سك العملة الملكية أن العملات المعدنية التي تحمل صورة الملكة ستظل قانونية ومتداولة، وسيستمر إنتاجها كالمعتاد خلال فترة الحداد.
وتظهر صورة الملكة إليزابيث الثانية على العملات المعدنية والأوراق النقدية ليس فقط في المملكة المتحدة ولكن أيضًا على الأقل في 20 دولة أخرى حول العالم.
وعلى الرغم من أن التغييرات الرسمية لم يتم تأكيدها بعد، فإن انضمام ملك جديد يؤدي تقليديًا إلى طرح أوراق نقدية وعملات وطوابع جديدة، مما يعني أن الإصدارات الجديدة التي تحمل صورة خليفة الملكة، الملك تشارلز الثالث، متوقعة على نطاق واسع.
وفيما يرى البعض أن هذا الأمر سيحدث سريعا، يؤكد آخرون أنه قد يستغرق بعض الوقت حتى تحدث التغييرات لأن المملكة المتحدة قد ترغب في استنفاد المزيد من مخزونها الحالي قبل إعادة طباعة عناصر
جديدة.