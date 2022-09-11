عربي
https://sputnikarabic.ae/20220911/أبو-الغيط-الأمن-الغذائي-العربي-يتراجع-بصورة-مقلقة-1067577972.html
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتراجع بصورة مقلقة
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتراجع بصورة مقلقة
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تفعيل الإدارة المتكاملة لمشكلات الأمن الغذائي والمياه، إضافة إلى الطاقة التي تمثل المنطقة العربية... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T10:01+0000
2022-09-11T10:01+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1067577823_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_11c5810c3bc66c47b8f57749c99c22ab.jpg
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال منتدى "البيئة والتنمية 2022"، الذي ينظمه المجلس العربي للمياه في العاصمة المصرية القاهرة، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الأحد.وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أكد خلال كلمته، على أهمية المنتدى في إثراء النقاش العربي حول موضوعات المياه والتغير المناخي والطاقة والغذاء، مشيرا إلى أنها ستكون ملفات أساسية خلال قمة المناخ (كوب 27)، التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ في غضون أشهر.وقال أبو الغيط إن القمة تمثل فرصة فريدة تسلط الضوء على أهمية المنطقة العربية وكونها مصدرا عالميا مهما في مجال الطاقة، رغم أنها تعاني من الفقر المائي الحاد.وشدد الأمين العام على أهمية أن يكون ذلك دافعا للعمل على تأمين احتياجات الدول العربية من الغذاء، مشيرا إلى أن الطاقة والمياه والغذاء تعاني من مشاكل متداخلة تستوجب وجود نظرة شمولية لإيجاد حلول مناسبة لها لبناء القدرات الوطنية والعربية في في هذه المجالات.وحذر أبو الغيط من تراجع الأمن الغذائي العربي بسبب التطورات الخطيرة، التي تحدث على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي إعادة طرح هذا الملف ومناقشته على مستوى وزراء الخارجية العرب.وتابع: "قدمت الجامعة العربية دراسة استراتيجية حول سبل تعزيز الأمن الغذائي العربي ليتم رفعها إلى القمة العربية المقبلة في الجزائر"، مشيرا إلى أن ملف الأمن الغذائي سيتصدر أولويات العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20220906/أبو-الغيط-التراجع-في-أوضاع-الأمن-الغذائي-أخطر-ما-تتعرض-له-منطقتنا-العربية-من-آثار-وتبعات-1067369027.html
https://sputnikarabic.ae/20220817/الإمارات-تستورد-41-ألف-طن-من-الأغذية-يوميا-1066533602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1067577823_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_1da015886602062b96d7c587a60a4e25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتراجع بصورة مقلقة

10:01 GMT 11.09.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبرTelegram
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تفعيل الإدارة المتكاملة لمشكلات الأمن الغذائي والمياه، إضافة إلى الطاقة التي تمثل المنطقة العربية مصدرا مهما لها على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال منتدى "البيئة والتنمية 2022"، الذي ينظمه المجلس العربي للمياه في العاصمة المصرية القاهرة، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الأحد.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
أبو الغيط: التراجع في أوضاع الأمن الغذائي أخطر ما تتعرض له منطقتنا العربية من آثار وتبعات
6 سبتمبر, 13:37 GMT
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أكد خلال كلمته، على أهمية المنتدى في إثراء النقاش العربي حول موضوعات المياه والتغير المناخي والطاقة والغذاء، مشيرا إلى أنها ستكون ملفات أساسية خلال قمة المناخ (كوب 27)، التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ في غضون أشهر.
وقال أبو الغيط إن القمة تمثل فرصة فريدة تسلط الضوء على أهمية المنطقة العربية وكونها مصدرا عالميا مهما في مجال الطاقة، رغم أنها تعاني من الفقر المائي الحاد.
صورة تظهر خضروات، بما في ذلك الملفوف والقرنبيط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
الإمارات تستورد 41 ألف طن من الأغذية يوميا
17 أغسطس, 14:42 GMT
وشدد الأمين العام على أهمية أن يكون ذلك دافعا للعمل على تأمين احتياجات الدول العربية من الغذاء، مشيرا إلى أن الطاقة والمياه والغذاء تعاني من مشاكل متداخلة تستوجب وجود نظرة شمولية لإيجاد حلول مناسبة لها لبناء القدرات الوطنية والعربية في في هذه المجالات.
وحذر أبو الغيط من تراجع الأمن الغذائي العربي بسبب التطورات الخطيرة، التي تحدث على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي إعادة طرح هذا الملف ومناقشته على مستوى وزراء الخارجية العرب.
وتابع: "قدمت الجامعة العربية دراسة استراتيجية حول سبل تعزيز الأمن الغذائي العربي ليتم رفعها إلى القمة العربية المقبلة في الجزائر"، مشيرا إلى أن ملف الأمن الغذائي سيتصدر أولويات العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 سبتمبر, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала