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أستراليا تعلن الـ22 من سبتمبر يوم حداد وطني تخليدا لذكرى إليزابيث
أستراليا تعلن الـ22 من سبتمبر يوم حداد وطني تخليدا لذكرى إليزابيث
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن يوم الـ22 من سبتمبر/ أيلول، هو يوم حداد وطني وعطلة رسمية تخليدا لذكرى الملكة إليزابيث الثانية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T06:34+0000
2022-09-11T06:34+0000
بريطانيا
أستراليا
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ووفقا لما كتبه ألبانيز، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أعلن أن يوم الـ22 من سبتمبر سيكون عطلة رسمية حدادا على الملكة التي توفيت الخميس الماضي.وقال: "في 22 سبتمبر، ستكون هناك عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني للحداد على جلالة الملكة".وقال: "تم إعلان الملك تشارلز الثالث رئيسًا جديدًا لدولة أستراليا. أقيمت الاحتفالات اليوم في مقر الحكومة ومبنى البرلمان في كانبيرا".وقالت العائلة المالكة، أمس السبت، إن الملكة إليزابيث الثانية ستودع في وستمنستر أبي يوم 19 سبتمبر في مراسم جنازة حزينة سيحضرها أفراد من العائلة المالكة البريطانية وشخصيات أجنبية بارزة.وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس، عن عمر يناهز 96 عامًا، في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بعد أكثر من 70 عامًا على العرش البريطاني، وبموتها أصبح ابنها الأكبر، تشارلز الثالث، ملكًا جديدًا للمملكة المتحدة.
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بريطانيا, أستراليا
بريطانيا, أستراليا

أستراليا تعلن الـ22 من سبتمبر يوم حداد وطني تخليدا لذكرى إليزابيث

06:34 GMT 11.09.2022
© AP Photo / Joe Giddensملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني، في ساندرينجهام هاوس، مقر إقامتها في نورفولك، في ساندرينجهام، إنجلترا، 5 فبراير 2022.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني، في ساندرينجهام هاوس، مقر إقامتها في نورفولك، في ساندرينجهام، إنجلترا، 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Joe Giddens
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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن يوم الـ22 من سبتمبر/ أيلول، هو يوم حداد وطني وعطلة رسمية تخليدا لذكرى الملكة إليزابيث الثانية.
ووفقا لما كتبه ألبانيز، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أعلن أن يوم الـ22 من سبتمبر سيكون عطلة رسمية حدادا على الملكة التي توفيت الخميس الماضي.
وقال: "في 22 سبتمبر، ستكون هناك عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني للحداد على جلالة الملكة".

وغرد ألبانيز أيضا مؤكدًا مباركة بلاده لـ تنصيب الملك تشارلز، مشيرا إلى أن احتفالات تمت بهذا الخصوص في البرلمان ومقر الحكومة.

وقال: "تم إعلان الملك تشارلز الثالث رئيسًا جديدًا لدولة أستراليا. أقيمت الاحتفالات اليوم في مقر الحكومة ومبنى البرلمان في كانبيرا".
وقالت العائلة المالكة، أمس السبت، إن الملكة إليزابيث الثانية ستودع في وستمنستر أبي يوم 19 سبتمبر في مراسم جنازة حزينة سيحضرها أفراد من العائلة المالكة البريطانية وشخصيات أجنبية بارزة.

وفيما ضع رئيس الوزراء الأسترالي إكليلا من الزهور بجانب تمثال الملكة إليزابيث الثانية في مبنى البرلمان في كانبيرا، أمس السبت، فقد تحدثت تقارير إعلامية أسترالية عن أن ألبانيز سيحضر مراسم الجنازة.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس، عن عمر يناهز 96 عامًا، في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بعد أكثر من 70 عامًا على العرش البريطاني، وبموتها أصبح ابنها الأكبر، تشارلز الثالث، ملكًا جديدًا للمملكة المتحدة.
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