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الهند تنظم يوم حداد على رحيل الملكة إليزابيث الثانية
الهند تنظم يوم حداد على رحيل الملكة إليزابيث الثانية
نظمت الهند، اليوم الأحد، يوم حداد على الملكة إليزابيث الثانية مع إنزال الأعلام في جميع المباني الحكومية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T14:10+0000
2022-09-11T14:10+0000
أخبار الهند اليوم
بريطانيا
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وقالت وزارة الداخلية إنه تم إلغاء الفعاليات الترفيهية الرسمية أيضا "كعلامة احترام للشخصية الراحلة". أنزلت الأعلام على قمة البرلمان الهندي ومقر الرئاسة والقلعة الحمراء والمكاتب الحكومية الأخرى في نيودلهي.وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم الخميس الملكة إليزابيث الثانية بأنها "نصيرة في عصرنا". أنهت بريطانيا قرنين من الحكم الاستعماري لشبه القارة الهندية في عام 1947.وكانت إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب قد زارا الهند ثلاث مرات، في أعوام 1961 و1983 و1997. زار الملك تشارلز الثالث، الذي أعلن رسميا ملكا لبريطانيا يوم السبت، الهند في عدد من المناسبات.هنأ طلاب بمعهد الرسم بالعاصمة المالية للهند مومباي يوم الأحد، الملك الجديد برسم صوره، وجاء في رسالة على إحدى الرسمات: "يتعهد الملك بالسير على خطى الملكة".
https://sputnikarabic.ae/20220910/الأمير-وليام-عن-جدته-الراحلة-إليزابيث-الثانية-سأكرم-ذكراها-بدعم-والدي-الملك-1067559029.html
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أخبار الهند اليوم, بريطانيا
أخبار الهند اليوم, بريطانيا

الهند تنظم يوم حداد على رحيل الملكة إليزابيث الثانية

14:10 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / Narinder Nanu فنان ورقي هندي يصنع نموذجًا لجسر لندن أثناء تكريمه للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في ضواحي أمريتسار، الهند في 9 سبتمبر 2022.
فنان ورقي هندي يصنع نموذجًا لجسر لندن أثناء تكريمه للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في ضواحي أمريتسار، الهند في 9 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / Narinder Nanu
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نظمت الهند، اليوم الأحد، يوم حداد على الملكة إليزابيث الثانية مع إنزال الأعلام في جميع المباني الحكومية.
وقالت وزارة الداخلية إنه تم إلغاء الفعاليات الترفيهية الرسمية أيضا "كعلامة احترام للشخصية الراحلة". أنزلت الأعلام على قمة البرلمان الهندي ومقر الرئاسة والقلعة الحمراء والمكاتب الحكومية الأخرى في نيودلهي.
الأمير البريطاني وليام - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
الأمير وليام عن جدته الراحلة إليزابيث الثانية: سأكرم ذكراها بدعم والدي الملك
أمس, 16:01 GMT
وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم الخميس الملكة إليزابيث الثانية بأنها "نصيرة في عصرنا". أنهت بريطانيا قرنين من الحكم الاستعماري لشبه القارة الهندية في عام 1947.
وكانت إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب قد زارا الهند ثلاث مرات، في أعوام 1961 و1983 و1997. زار الملك تشارلز الثالث، الذي أعلن رسميا ملكا لبريطانيا يوم السبت، الهند في عدد من المناسبات.
هنأ طلاب بمعهد الرسم بالعاصمة المالية للهند مومباي يوم الأحد، الملك الجديد برسم صوره، وجاء في رسالة على إحدى الرسمات: "يتعهد الملك بالسير على خطى الملكة".
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