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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220911/بعدما-دمرتها-القوات-الروسية-معلومات-عن-المدرعة-الأمريكية-إم---113-1067581655.html
بعدما دمرتها القوات الروسية... معلومات عن المدرعة الأمريكية "إم - 113"
بعدما دمرتها القوات الروسية... معلومات عن المدرعة الأمريكية "إم - 113"
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن ناقلة الجند المدرعة "إم – 113" واحدة من أفضل مركباتها المدرعة، ورغم ذلك فقد سقطت في قبضة القوات الروسية خلال العملية... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T11:36+0000
2022-09-11T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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ويرجع تاريخ دخول المدرعة "إم – 113" الخدمة في الجيش الأمريكي إلى ستينيات القرن الماضي ووصل عدد ما تم إنتاجه منها إلى نحو 80 ألف مركبة ولا تزال في الخدمة حتى الآن، حسبما يقول موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.وتم تصميم "إم – 113" لتكون مركبة مجنزرة بهيكل مدرع يتراوح سمكه بين 12 و38 ملم، يمكّنها من نقل أفراد المشاة وحمايتهم من نيران الأسلحة الخفيفة في ساحات القتال.ما هي المواصفات الفنية للمدرعة "إم – 113"؟أورد الموقع أبرز المواصفات الفنية الخاصة بالمدرعة الأمريكية "إم 113"، التي شاركت في العديد من الحروب الأمريكية الخاسرة في الخارج بداية من حرب فيتنام إلى حرب أفغانستان:ما هي مهام المدرعة "إم – 113"؟ما هو تسليح المدرعة "إم – 113"؟هل استطاعت المدرعة الأمريكية "إم – 113" أن تصمد أمام القوات الروسية؟رغم اعتماد القوات الأمريكية عليها بصورة أساسية ووصفها بأنها "واحدة من أنجح مدرعاتها"، إلا أنها لم تصمد أمام القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهو نفس الشيء الذي حدث معها في حرب فيتنام، حيث كانت تستخدمها القوات الموالية للولايات المتحدة في (فيتنام الجنوبية) حتى سقط نظامها عام 1975.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ناقلات تابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت دبابتين أوكرانيتين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم - 113"، مشيرة إلى أنه تم أخذها غنيمة حرب ونشرت فيديو يوضح ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20211116/معلومات-عن-مدرعات-بي-إم-بي-2-الروسية-1050722987.html
https://sputnikarabic.ae/20210929/ما-هي-قدرات-القوات-البرية-للجيش-الروسي-1050288986.html
https://sputnikarabic.ae/20220909/مدرعات-إم113-رمز-هزيمة-حلفاء-أمريكا-الصغار-1067500259.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

بعدما دمرتها القوات الروسية... معلومات عن المدرعة الأمريكية "إم - 113"

11:36 GMT 11.09.2022
© Sputnik . M.kersanovمدرعة أمريكية طراز "إم - 113" بعد تدميرها
مدرعة أمريكية طراز إم - 113 بعد تدميرها - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . M.kersanov
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تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن ناقلة الجند المدرعة "إم – 113" واحدة من أفضل مركباتها المدرعة، ورغم ذلك فقد سقطت في قبضة القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ويرجع تاريخ دخول المدرعة "إم – 113" الخدمة في الجيش الأمريكي إلى ستينيات القرن الماضي ووصل عدد ما تم إنتاجه منها إلى نحو 80 ألف مركبة ولا تزال في الخدمة حتى الآن، حسبما يقول موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.
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16 نوفمبر 2021, 16:56 GMT
وتم تصميم "إم – 113" لتكون مركبة مجنزرة بهيكل مدرع يتراوح سمكه بين 12 و38 ملم، يمكّنها من نقل أفراد المشاة وحمايتهم من نيران الأسلحة الخفيفة في ساحات القتال.
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ما هي المواصفات الفنية للمدرعة "إم – 113"؟

أورد الموقع أبرز المواصفات الفنية الخاصة بالمدرعة الأمريكية "إم 113"، التي شاركت في العديد من الحروب الأمريكية الخاسرة في الخارج بداية من حرب فيتنام إلى حرب أفغانستان:
الدولة المصنعة: الولايات المتحدة الأمريكية.
دخول الخدمة: 1960 حتى الآن.
الطاقم: فردان.
عدد الجنود الذين تستطيع نقلهم: 11 جنديا.
عدد الوحدات التي تم إنتاجها: أكثر من 80 ألف مدرعة.
الطول: 2.52 متر.
العرض: 2.69 متر.
الارتفاع: 1.85 متر.
الوزن: 11.3 طن.

ما هي مهام المدرعة "إم – 113"؟

نقل جنود المشاة عبر الموانع المائية (مدرعة برمائية)
توفير الدعم للمهندسين العسكريين خلال تنفيذ المهام العسكرية.
دعم القوات البرية بما تملكه من قوة نيرانية.

ما هو تسليح المدرعة "إم – 113"؟

مدفع رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم.
قنابل دخان.
مدفع رشاش متعدد الأغراض عيار 7.62 ملم.
مدفع رشاش عيار 20 أو 25 ملم.
صواريخ موجهة مضادة للدبابات.
قذائف مورتر.

هل استطاعت المدرعة الأمريكية "إم – 113" أن تصمد أمام القوات الروسية؟

رغم اعتماد القوات الأمريكية عليها بصورة أساسية ووصفها بأنها "واحدة من أنجح مدرعاتها"، إلا أنها لم تصمد أمام القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهو نفس الشيء الذي حدث معها في حرب فيتنام، حيث كانت تستخدمها القوات الموالية للولايات المتحدة في (فيتنام الجنوبية) حتى سقط نظامها عام 1975.
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مدرعات "إم113".. رمز هزيمة حلفاء أمريكا الصغار
9 سبتمبر, 04:13 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ناقلات تابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت دبابتين أوكرانيتين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم - 113"، مشيرة إلى أنه تم أخذها غنيمة حرب ونشرت فيديو يوضح ذلك.
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