https://sputnikarabic.ae/20220912/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-دون-2000-دولار-1067638778.html
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى دون 2000 دولار
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى دون 2000 دولار
انخفضت أسعار الغاز في أوروبا لأول مرة منذ 9 أغسطس/ آب إلى أقل من 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث خسرت أكثر من 8%. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T14:00+0000
2022-09-12T14:00+0000
2022-09-12T14:00+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
انخفاض
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وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، اقتتح التداول في الساعات الأولى من صباح اليوم عند 2086.6 دولار لكل ألف متر مكعب (-3%). دولار، لتسارع في الانخفاض عند الساعة 13.35 بتوقيت موسكو، إلى 1972.2 دولار (-8.4%). ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2.152 دولار لكل ألف متر مكعب.في أوائل مارس/ آذار، سجلت أسعار الغاز في أوروبا أعلى مستوياتها التاريخية لأربعة أيام متتالية، بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.لا تزال أسعار الغاز تتعرض لضغوط بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا. كان الارتفاع الهائل الأخير في نهاية أغسطس مرتبطًا بإعلان شركة غازبروم عن تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة. قفزت الأسعار فوق 3500 دولار لكل ألف متر مكعب وتحدثت السجلات التاريخية لسعر التسوية عدة مرات.وأعلنت شركة غازبروم في وقت سابق، عن إغلاق كامل لخط أنابيب الغاز إلى أوروبا بسبب اكتشاف تسرب نفطي في وحدة "Trent 60" العاملة الوحيدة.
https://sputnikarabic.ae/20220909/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتراجع-بنسبة-25--1067510996.html
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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, انخفاض
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, انخفاض
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى دون 2000 دولار
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انخفضت أسعار الغاز في أوروبا لأول مرة منذ 9 أغسطس/ آب إلى أقل من 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث خسرت أكثر من 8%.
وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة
(على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، اقتتح التداول في الساعات الأولى من صباح اليوم عند 2086.6 دولار لكل ألف متر مكعب (-3%). دولار، لتسارع في الانخفاض عند الساعة 13.35 بتوقيت موسكو، إلى 1972.2 دولار (-8.4%). ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2.152 دولار لكل ألف متر مكعب.
في أوائل مارس/ آذار، سجلت أسعار الغاز في أوروبا أعلى مستوياتها التاريخية لأربعة أيام متتالية، بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.
لا تزال أسعار الغاز تتعرض لضغوط بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا. كان الارتفاع الهائل الأخير في نهاية أغسطس مرتبطًا بإعلان شركة غازبروم عن تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة
. قفزت الأسعار فوق 3500 دولار لكل ألف متر مكعب وتحدثت السجلات التاريخية لسعر التسوية عدة مرات.
وأعلنت شركة غازبروم في وقت سابق، عن إغلاق كامل لخط أنابيب الغاز إلى أوروبا بسبب اكتشاف تسرب نفطي في وحدة "Trent 60" العاملة الوحيدة.