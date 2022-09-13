https://sputnikarabic.ae/20220913/الاتحاد-الأوروبي-يرسل-ممثلا-خاصا-إلى-أرمينيا-وأذربيجان-لتهدئة-الأوضاع-على-الحدود-1067674290.html
الاتحاد الأوروبي يرسل ممثلا خاصا إلى أرمينيا وأذربيجان لتهدئة الأوضاع على الحدود
الاتحاد الأوروبي يرسل ممثلا خاصا إلى أرمينيا وأذربيجان لتهدئة الأوضاع على الحدود
أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال ممثل خاص بشكل فوري إلى أرمينيا وأذربيجان للتهدئة على خلفية التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T11:18+0000
2022-09-13T11:18+0000
2022-09-13T11:18+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر بيان للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي تويفو كلار سيتوجه الآن إلى البلدين على الفور لدعم خفض التصعيد ومناقشة الخطوات التالية في عملية حوار بروكسل بين الزعيمين الأرميني والأذربيجاني".ودعا الاتحاد الأوروبي عبر بيانه إلى "إنهاء الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات".ووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت يريفان إن ما حدث هي استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.
https://sputnikarabic.ae/20220913/الإليزيه-فرنسا-تتحرك-لمناقشة-التصعيد-الأخير-بين-أرمينيا-وأذربيجان-في-مجلس-الأمن-الدولي-1067669646.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أذربيجان, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أذربيجان, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يرسل ممثلا خاصا إلى أرمينيا وأذربيجان لتهدئة الأوضاع على الحدود
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أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال ممثل خاص بشكل فوري إلى أرمينيا وأذربيجان للتهدئة على خلفية التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين.
أمستردام - سبوتنيك. وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر بيان للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي تويفو كلار سيتوجه الآن إلى البلدين على الفور لدعم خفض التصعيد ومناقشة الخطوات التالية في عملية حوار بروكسل بين الزعيمين الأرميني والأذربيجاني".
ودعا الاتحاد الأوروبي عبر بيانه إلى "إنهاء الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات".
ووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
، وقالت يريفان إن ما حدث هي استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.
أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان
، اليوم الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.