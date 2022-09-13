https://sputnikarabic.ae/20220913/بعد-اندلاع-اشتباكات-بينهما-معلومات-عن-جيشي-أرمينيا-وأذربيجان-في-2022-1067695706.html
بعد اندلاع اشتباكات بينهما... معلومات عن جيشي أرمينيا وأذربيجان في 2022
بعد اندلاع اشتباكات بينهما... معلومات عن جيشي أرمينيا وأذربيجان في 2022
أدى تجدد الاشتباكات بين جيشي أرمينيا وأذربيجان إلى تسليط الضوء على قدرات الجيشين وتصنيف كل منهما عالميا في 2022. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T20:26+0000
2022-09-13T20:26+0000
2022-09-13T20:26+0000
رصد عسكري
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ويحتل جيش أذربيجان المرتبة رقم 63 بين أقوى 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش أرمينيا في المرتبة رقم 98 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لهذا العام.ما هي قدرات جيش أذربيجان؟يمتلك جيش أذربيجان 380 ألف جندي بينهم 65 ألفا قوات عاملة و300 ألف قوات احتياطية و15 ألفا قوات شبه عسكرية.وتتكون القوات الجوية الأذربيجانية من 149 طائرة حربية تضم 17 مقاتلة وطائرة اعتراضية و11 طائرة هجومية وطائرتي نقل عسكري و32 طائرة تدريب، و87 مروحية بينها 17 مروحية هجومية.وتضم القوات البرية الأذربيجانية 510 دبابات وألفا و762 مدرعة و167 مدفعا ذاتي الحركة و319 مدفعا ميدانيا و291 راجمة صواريخ.يضم الأسطول الحربي لأذربيجان 24 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 60 عالميا.ما هي قدرات الجيش الأرمني؟يمتلك جيش أرمينيا 259 ألفا و300 جندي بينهم 45 ألفا قوات عاملة و210 آلاف قوات احتياطية و4 آلاف و300 فرد قوات شبه عسكرية.تمتلك القوات الجوية الأرمنية 64 طائرة حربية تضم 4 مقاتلات و10 طائرات هجومية وطائرتي نقل عسكري و10 طائرات تدريب و36 مروحية بينها 20 مروحية هجومية.تتكون القوات البرية الأرمنية من 288 دبابة و673 مدرعة و38 مدفعا ذاتي الحركة و145 مدفعا ميدانيا و94 راجمة صواريخ.لا تمتلك أرمينيا أي قوات بحرية لأنها دولة حبيسة ليس لها أي منافذ بحرية.ماذا حدث بين الدولتين؟في عام 2020، اندلعت مواجهات عسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، لكنها انتهت بتوقيع الدولتين اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، برعاية روسيا.لكن، مساء أمس الاثنين، شهد اندلاع اشتباكات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تسببت في سقوط ضحايا بين الجانبين وسط اتهامات متبادلة ببدء التصعيد.لكن الدولتين اتفقتا على وقف إطلاق النار، صباح الثلاثاء، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بينما قالت وزارة الدفاع الأرمينية أنه من السابق لأوانه الحديث عن استقرار الأوضاع على الحدود رغم تقلص القصف بشكل ملحوظ.
https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-الأرمينية-القصف-على-الحدود-الأرمينية-الأذربيجانية-تقلص-بشكل-ملحوظ-1067684747.html
https://sputnikarabic.ae/20220913/الرئاسة-التركية-تدعو-أرمينيا-للابتعاد-عن-المواقف-الاستفزازية-1067672024.html
https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-الأرمينية-الوضع-على-الحدود-الأرمنية-الأذربيجانية-لا-يزال-متوترا-1067673860.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بعد اندلاع اشتباكات بينهما... معلومات عن جيشي أرمينيا وأذربيجان في 2022
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أدى تجدد الاشتباكات بين جيشي أرمينيا وأذربيجان إلى تسليط الضوء على قدرات الجيشين وتصنيف كل منهما عالميا في 2022.
ويحتل جيش أذربيجان المرتبة رقم 63 بين أقوى 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش أرمينيا في المرتبة رقم 98 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع
"غلوبال فاير بور" لهذا العام.
ما هي قدرات جيش أذربيجان؟
يمتلك جيش أذربيجان 380 ألف جندي بينهم 65 ألفا قوات عاملة و300 ألف قوات احتياطية و15 ألفا قوات شبه عسكرية.
ميزانية دفاع جيش أذربيجان تقدر بـ1.7 مليار دولار.
وتتكون القوات الجوية الأذربيجانية من 149 طائرة حربية تضم 17 مقاتلة وطائرة اعتراضية و11 طائرة هجومية وطائرتي نقل عسكري و32 طائرة تدريب، و87 مروحية بينها 17 مروحية هجومية.
وتضم القوات البرية
الأذربيجانية 510 دبابات وألفا و762 مدرعة و167 مدفعا ذاتي الحركة و319 مدفعا ميدانيا و291 راجمة صواريخ.
يضم الأسطول الحربي لأذربيجان 24 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 60 عالميا.
ما هي قدرات الجيش الأرمني؟
يمتلك جيش أرمينيا
259 ألفا و300 جندي بينهم 45 ألفا قوات عاملة و210 آلاف قوات احتياطية و4 آلاف و300 فرد قوات شبه عسكرية.
ميزانية دفاع الجيش الأرمني تقدر بـ632.5 مليون دولار.
تمتلك القوات الجوية الأرمنية 64 طائرة حربية تضم 4 مقاتلات و10 طائرات هجومية وطائرتي نقل عسكري و10 طائرات تدريب و36 مروحية بينها 20 مروحية هجومية.
تتكون القوات البرية الأرمنية من 288 دبابة و673 مدرعة و38 مدفعا ذاتي الحركة و145 مدفعا ميدانيا و94 راجمة صواريخ.
لا تمتلك أرمينيا أي قوات بحرية لأنها دولة حبيسة ليس لها أي منافذ بحرية.
ماذا حدث بين الدولتين؟
في عام 2020، اندلعت مواجهات عسكرية بين أرمينيا وأذربيجان
، لكنها انتهت بتوقيع الدولتين اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، برعاية روسيا.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
لكن، مساء أمس الاثنين، شهد اندلاع اشتباكات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تسببت في سقوط ضحايا بين الجانبين وسط اتهامات متبادلة ببدء التصعيد.
لكن الدولتين اتفقتا على وقف إطلاق النار
، صباح الثلاثاء، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بينما قالت وزارة الدفاع الأرمينية أنه من السابق لأوانه الحديث عن استقرار الأوضاع على الحدود رغم تقلص القصف بشكل ملحوظ.