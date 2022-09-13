https://sputnikarabic.ae/20220913/بعد-اندلاع-اشتباكات-بينهما-معلومات-عن-جيشي-أرمينيا-وأذربيجان-في-2022-1067695706.html

بعد اندلاع اشتباكات بينهما... معلومات عن جيشي أرمينيا وأذربيجان في 2022

بعد اندلاع اشتباكات بينهما... معلومات عن جيشي أرمينيا وأذربيجان في 2022

أدى تجدد الاشتباكات بين جيشي أرمينيا وأذربيجان إلى تسليط الضوء على قدرات الجيشين وتصنيف كل منهما عالميا في 2022. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T20:26+0000

2022-09-13T20:26+0000

2022-09-13T20:26+0000

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1047243349_0:120:3217:1929_1920x0_80_0_0_36429051bec9a8ff75f4f37448dd36d6.jpg

ويحتل جيش أذربيجان المرتبة رقم 63 بين أقوى 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش أرمينيا في المرتبة رقم 98 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لهذا العام.ما هي قدرات جيش أذربيجان؟يمتلك جيش أذربيجان 380 ألف جندي بينهم 65 ألفا قوات عاملة و300 ألف قوات احتياطية و15 ألفا قوات شبه عسكرية.وتتكون القوات الجوية الأذربيجانية من 149 طائرة حربية تضم 17 مقاتلة وطائرة اعتراضية و11 طائرة هجومية وطائرتي نقل عسكري و32 طائرة تدريب، و87 مروحية بينها 17 مروحية هجومية.وتضم القوات البرية الأذربيجانية 510 دبابات وألفا و762 مدرعة و167 مدفعا ذاتي الحركة و319 مدفعا ميدانيا و291 راجمة صواريخ.يضم الأسطول الحربي لأذربيجان 24 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 60 عالميا.ما هي قدرات الجيش الأرمني؟يمتلك جيش أرمينيا 259 ألفا و300 جندي بينهم 45 ألفا قوات عاملة و210 آلاف قوات احتياطية و4 آلاف و300 فرد قوات شبه عسكرية.تمتلك القوات الجوية الأرمنية 64 طائرة حربية تضم 4 مقاتلات و10 طائرات هجومية وطائرتي نقل عسكري و10 طائرات تدريب و36 مروحية بينها 20 مروحية هجومية.تتكون القوات البرية الأرمنية من 288 دبابة و673 مدرعة و38 مدفعا ذاتي الحركة و145 مدفعا ميدانيا و94 راجمة صواريخ.لا تمتلك أرمينيا أي قوات بحرية لأنها دولة حبيسة ليس لها أي منافذ بحرية.ماذا حدث بين الدولتين؟في عام 2020، اندلعت مواجهات عسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، لكنها انتهت بتوقيع الدولتين اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، برعاية روسيا.لكن، مساء أمس الاثنين، شهد اندلاع اشتباكات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تسببت في سقوط ضحايا بين الجانبين وسط اتهامات متبادلة ببدء التصعيد.لكن الدولتين اتفقتا على وقف إطلاق النار، صباح الثلاثاء، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بينما قالت وزارة الدفاع الأرمينية أنه من السابق لأوانه الحديث عن استقرار الأوضاع على الحدود رغم تقلص القصف بشكل ملحوظ.

https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-الأرمينية-القصف-على-الحدود-الأرمينية-الأذربيجانية-تقلص-بشكل-ملحوظ-1067684747.html

https://sputnikarabic.ae/20220913/الرئاسة-التركية-تدعو-أرمينيا-للابتعاد-عن-المواقف-الاستفزازية-1067672024.html

https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-الأرمينية-الوضع-على-الحدود-الأرمنية-الأذربيجانية-لا-يزال-متوترا-1067673860.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري