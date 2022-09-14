https://sputnikarabic.ae/20220914/سو---30-مقاتلة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1067736812.html

"سو - 30"... مقاتلة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة

"سو - 30"... مقاتلة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة

تمتلك روسيا واحدة من أضخم القوات الجوية في العالم وأكثرها فتكا تضم آلاف الطائرات الحربية ومنها المقاتلة "سو 30" متعددة المهام. 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T14:00+0000

2022-09-14T14:00+0000

2022-09-14T14:00+0000

رصد عسكري

روسيا

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وتعد "سو - 30" واحدة من أخطر المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية لأنها مقاتلة متعددة المهام بقدرات خارقة، يرصد جانبا منها تقرير لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويقول التقرير إن الطائرة "سو - 30" تلبي احتياجات المعارك الجوية الحديثة، التي تتطلب امتلاك طائرة تجمع بين القدرة على القتال والقيام بمهام تدريبية معا.ولفت التقرير إلى أن "سو - 30 إس إم إي" هي نسخة ذات قدرة عالية على المناورة خلال المعارك الجوية التي تخوضها ضمن مهام المقاتلات متعددة المهام.وأورد التقرير مجموعة من المهام، قال إنه تم تصميم الطائرة لتنفيذها وتشمل:ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟أورد الموقع مجموعة من أبرز المواصفات الفنية للطائرة "سو - 30 إس إم إي" تشمل:ويقول التقرير إن الطائرة تستطيع العمل في جميع الأجواء على مدار الساعة، ويمكنها اختراق الأنظمة الدفاعية للعدو بما تملكه من ترسانة ضخمة من الأسلحة الهجومية، إضافة إلى مرونتها الكبيرة وقدرتها العالية على المناورة.

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رصد عسكري, روسيا