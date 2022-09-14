"سو - 30"... مقاتلة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورسير من الطائرات "الماس كوبينسكي" من طائرات ميغ-29 و سو-30 إس إم "الفرسان الروس" و"ستريجي" في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
© Sputnik . Maksim Blinov/
تمتلك روسيا واحدة من أضخم القوات الجوية في العالم وأكثرها فتكا تضم آلاف الطائرات الحربية ومنها المقاتلة "سو 30" متعددة المهام.
وتعد "سو - 30" واحدة من أخطر المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية لأنها مقاتلة متعددة المهام بقدرات خارقة، يرصد جانبا منها تقرير لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
3 نوفمبر 2020, 16:39 GMT
ويقول التقرير إن الطائرة "سو - 30" تلبي احتياجات المعارك الجوية الحديثة، التي تتطلب امتلاك طائرة تجمع بين القدرة على القتال والقيام بمهام تدريبية معا.
ولفت التقرير إلى أن "سو - 30 إس إم إي" هي نسخة ذات قدرة عالية على المناورة خلال المعارك الجوية التي تخوضها ضمن مهام المقاتلات متعددة المهام.
7 سبتمبر, 11:58 GMT
وأورد التقرير مجموعة من المهام، قال إنه تم تصميم الطائرة لتنفيذها وتشمل:
الاشتباك مع طائرات العدو وتدميرها في الأجواء المفتوحة.
تدمير الأهداف البرية والبحرية.
تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي.
تنفيذ مهام تدريب الطيارين.
ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟
أورد الموقع مجموعة من أبرز المواصفات الفنية للطائرة "سو - 30 إس إم إي" تشمل:
وزن الإقلاع بكامل الحمولة القتالية: 34 طنا.
أقصى حمولة: 8 أطنان.
أقصى ارتفاع تحليق: 16 ألفا و100 متر.
السرعة القصوى: 1.75 ماخ (أكثر من 2100 كلم/ ساعة).
نقاط تعليق الأسلحة الخارجية: 12 نقطة.
ويقول التقرير إن الطائرة تستطيع العمل في جميع الأجواء على مدار الساعة، ويمكنها اختراق الأنظمة الدفاعية للعدو بما تملكه من ترسانة ضخمة من الأسلحة الهجومية، إضافة إلى مرونتها الكبيرة وقدرتها العالية على المناورة.
مقارنة بين "سو 30" الروسية ورافال الفرنسية
مقارنة بين "سو 30" الروسية ورافال الفرنسية