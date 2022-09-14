https://sputnikarabic.ae/20220914/ما-هي-القدرات-العسكرية-لتركيا-واليونان-1067714781.html

بعد تصاعد التوتر بين حلفاء "الناتو"... ما هي القدرات العسكرية لتركيا واليونان؟

بعد تصاعد التوتر بين حلفاء "الناتو"... ما هي القدرات العسكرية لتركيا واليونان؟

تصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان وسط حرب كلامية بين الدولتين، تحدث فيها رئيس وزراء اليونان عما وصفه بـ "القوة الرادعة لبلاده"، بينما وجه الرئيس التركي... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T11:06+0000

2022-09-14T11:06+0000

2022-09-14T11:06+0000

رصد عسكري

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وبينما يصنف الجيش التركي بين أقوى 13 جيشا في العالم، فإن الجيش اليوناني يصنف في المرتبة رقم 27 عالميا، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ويحتلان المرتبتين رقم 5 ورقم 10 على التوالي، بين أقوى جيوش الحلف.ويمتلك الجيش التركي 775 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات احتياطية و150 ألفا قوات شبه عسكرية، بينما يصل عدد القوات العاملة إلى 425 ألفا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.أما الجيش اليوناني فيمتلك 385 ألف جندي بينهم 220 ألفا قوات احتياطية و35 ألفا قوات شبه عسكرية و130 ألفا قوات عاملة.القوة الجوية للدولتينتمتلك تركيا ألفا و57 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 9 بين أضخم القوات الجوية في العالم وتضم:وتمتلك اليونان 633 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 17 بين أضخم القوات الجوية في العالم وتضم:القوات البرية للدولتين تشمل الدبابات والمدرعات وسلاح المدفعية وراجمات الصواريخ إضافة إلى عدد الجنود.تمتلك تركيا:تمتلك اليونان:القوات البحرية للدولتينتمتلك تركيا 156 وحدة بحرية تجعل أسطولها الحربي في المرتبة رقم 18 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، ويشمل ذلك:تمتلك اليونان 120 وحدة بحرية تجعل أسطولها البحري في المرتبة رقم 26 عالميا، ويشمل ذلك:تمتلك تركيا 10 موانئ كبرى و98 مطارا، بينما تمتلك اليونان 7 موانئ كبرى و77 مطارا.وبينما تقدر ميزانية دفاع تركيا بـ 9.6 مليار دولار، فإن ميزانية دفاع اليونان تقدر بـ 6.6 مليار دولار.كيف تصاعد التوتر بين الدولتين؟قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أمس الثلاثاء، إن الممارسات التي تقوم بها اليونان أصبحت تمثل تهديدا لأمن تركيا، معتبرا أن أثينا تسعى إلى "تحويل بحر إيجة إلى بحيرة يونانية".ولفت إلى أن اليونان تختلق المشكلات في بحر إيجة وفي منطقة شرق المتوسط، بينما حذر وزير الخارجية التركي من ذلك مؤكدا أن "أثينا ستواجه عواقب الإقدام على أي مغامرة لحساب آخرين".وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "اليونان قامت باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه"، مضيفا: "لا نعترف باحتلالكم للجزر، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي بغتة ذات ليلة".لكن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال في تصريحات بهذا الشأن إنه يستبعد اندلاع صراع مسلح مع تركيا، مضيفا: "أنقرة تدرك قوتنا الرادعة".وتابع: "تركيا صعدت التوتر وحاولت إظهار اليونان على أنها تقوم بأعمال عدائية"، مضيفا: "لا يوجد أحد في الخارج يعتقد أن الجزر اليونانية تشكل خطرا على تركيا، وعلى العكس تماما، هناك الكثير ممن يعتقدون أن تركيا تشكل خطرا على جزرنا".

https://sputnikarabic.ae/20220220/ما-هي-القدرات-العسكرية-لأقوى-10-جيوش-في-الناتو-1058901131.html

https://sputnikarabic.ae/20220524/بالأرقام-ماذا-يحدث-لو-خرجت-تركيا-من-حلف-الناتو-1062671234.html

https://sputnikarabic.ae/20220913/البرلمان-التركي-ممارسات-اليونان-الأخيرة-تهدد-أمن-بلادنا-1067692272.html

https://sputnikarabic.ae/20220906/أردوغان-يحذر-اليونان-فجأة-يمكننا-أن-نأتي-بين-ليلة-وضحاها-1067359930.html

https://sputnikarabic.ae/20220911/رئيس-الوزراء-اليوناني-تركيا-تدرك-قوتنا-الرادعة-1067604287.html

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