بعد تصاعد التوتر بين حلفاء "الناتو"... ما هي القدرات العسكرية لتركيا واليونان؟
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
تصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان وسط حرب كلامية بين الدولتين، تحدث فيها رئيس وزراء اليونان عما وصفه بـ "القوة الرادعة لبلاده"، بينما وجه الرئيس التركي رسالة إلى أثينا قال فيها: "يمكننا أن نأتي بغتة ذات ليلة".
وبينما يصنف الجيش التركي بين أقوى 13 جيشا في العالم، فإن الجيش اليوناني يصنف في المرتبة رقم 27 عالميا، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ويحتلان المرتبتين رقم 5 ورقم 10 على التوالي، بين أقوى جيوش الحلف.
20 فبراير, 12:52 GMT
ويمتلك الجيش التركي 775 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات احتياطية و150 ألفا قوات شبه عسكرية، بينما يصل عدد القوات العاملة إلى 425 ألفا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
أما الجيش اليوناني فيمتلك 385 ألف جندي بينهم 220 ألفا قوات احتياطية و35 ألفا قوات شبه عسكرية و130 ألفا قوات عاملة.
القوة الجوية للدولتين
تمتلك تركيا ألفا و57 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 9 بين أضخم القوات الجوية في العالم وتضم:
205 مقاتلات وطائرات اعتراضية.
81 طائرة نقل عسكري.
270 طائرة تدريب.
20 طائرة مهام خاصة.
7 طائرات تزود بالوقود في الجو.
474 مروحية بينها 107 مروحيات هجومية.
وتمتلك اليونان 633 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 17 بين أضخم القوات الجوية في العالم وتضم:
138 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
17 طائرة نقل عسكري.
144 طائرة تدريب.
14 طائرة مهام خاصة.
270 مروحية بينها 29 مروحية هجومية.
القوات البرية للدولتين تشمل الدبابات والمدرعات وسلاح المدفعية وراجمات الصواريخ إضافة إلى عدد الجنود.
تمتلك تركيا:
3 آلاف و22 دبابة.
13 ألفا و270 مدرعة.
956 مدفعا ذاتي الحركة.
ألفا و189 مدفعا ميدانيا.
407 راجمات صواريخ.
تمتلك اليونان:
ألفا و243 دبابة.
6 آلاف و234 مدرعة.
590 مدفعا ذاتي الحركة.
669 مدفعا ميدانيا.
147 راجمة صواريخ.
القوات البحرية للدولتين
تمتلك تركيا 156 وحدة بحرية تجعل أسطولها الحربي في المرتبة رقم 18 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، ويشمل ذلك:
16 فرقاطة.
10 كورفيتات.
12 غواصة.
35 سفينة دورية.
11 كاسحة ألغام بحرية.
تمتلك اليونان 120 وحدة بحرية تجعل أسطولها البحري في المرتبة رقم 26 عالميا، ويشمل ذلك:
13 فرقاطة.
11 غواصة.
35 سفينة دورية.
8 كاسحات ألغام بحرية.
تمتلك تركيا 10 موانئ كبرى و98 مطارا، بينما تمتلك اليونان 7 موانئ كبرى و77 مطارا.
وبينما تقدر ميزانية دفاع تركيا بـ 9.6 مليار دولار، فإن ميزانية دفاع اليونان تقدر بـ 6.6 مليار دولار.
كيف تصاعد التوتر بين الدولتين؟
قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أمس الثلاثاء، إن الممارسات التي تقوم بها اليونان أصبحت تمثل تهديدا لأمن تركيا، معتبرا أن أثينا تسعى إلى "تحويل بحر إيجة إلى بحيرة يونانية".
أمس, 18:36 GMT
ولفت إلى أن اليونان تختلق المشكلات في بحر إيجة وفي منطقة شرق المتوسط، بينما حذر وزير الخارجية التركي من ذلك مؤكدا أن "أثينا ستواجه عواقب الإقدام على أي مغامرة لحساب آخرين".
6 سبتمبر, 11:26 GMT
وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "اليونان قامت باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه"، مضيفا: "لا نعترف باحتلالكم للجزر، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي بغتة ذات ليلة".
واعتبر الاتحاد الأوروبي تلك التصريحات بأنها تثير قلقه الشديد ووصفها بـ "العدائية".
لكن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال في تصريحات بهذا الشأن إنه يستبعد اندلاع صراع مسلح مع تركيا، مضيفا: "أنقرة تدرك قوتنا الرادعة".
11 سبتمبر, 17:01 GMT
وتابع: "تركيا صعدت التوتر وحاولت إظهار اليونان على أنها تقوم بأعمال عدائية"، مضيفا: "لا يوجد أحد في الخارج يعتقد أن الجزر اليونانية تشكل خطرا على تركيا، وعلى العكس تماما، هناك الكثير ممن يعتقدون أن تركيا تشكل خطرا على جزرنا".
© Sputnikأضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
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