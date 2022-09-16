https://sputnikarabic.ae/20220916/نتنياهو-بعد-لقائه-مع-عبد-الله-بن-زايد-اتفاقات-أبراهام-بدلت-وجه-الشرق-الأوسط-بأكمله-1067833144.html

نتنياهو بعد لقائه مع عبد الله بن زايد: "اتفاقات أبراهام" بدلت وجه الشرق الأوسط بأكمله

نتنياهو بعد لقائه مع عبد الله بن زايد: "اتفاقات أبراهام" بدلت وجه الشرق الأوسط بأكمله

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الجمعة، إن "اتفاقات أبراهام" غيَّرت وجه الشرق الأوسط بأسره. 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T13:03+0000

2022-09-16T13:03+0000

2022-09-16T13:03+0000

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أعرب من خلالها عن سعادته بلقاء عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي اليوم.وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي أن الجانبين، الإماراتي والإسرائيلي، يحتفلان في هذه الأيام بمرور عامين كاملين على توقيع اتفاق السلام بينهما "اتفاقات أبراهام"، والتي وصفها بـ"التاريخية التي غيرت وجه الشرق الأوسط بأكمله".وأشار بنيامين نتنياهو إلى أن السلام بين البلدين يمنح الأمل الكبير، كما ان "اتفاقات أبراهام" قد جلبت الازدهار لهما.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد علقت على زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، لمتحف "ياد فاشيم"، أو متحف تخليد ذكرى الكارثة والبطولة في القدس، بأنه مشهد سيبقى محفورا بالذاكرة.وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإماراتي وضع إكليلا من الزهور في المتحف الإسرائيلي.وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، قد وصل، مساء الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): "وصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم إلى تل أبيب في زيارة رسمية لدولة إسرائيل".وأضافت أن وفدا رسميا اقتصاديا رفيع المستوى رافق وزير الخارجية الإماراتي في زيارته التي تأتي بالتزامن "مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية: "وصل وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد إلى إسرائيل، في أول زيارة له في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين".وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020 وقعت إسرائيل، في واشنطن وبرعاية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقات في مجالات بينها الطيران والسياحة والتجارة والرياضة.

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