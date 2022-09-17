https://sputnikarabic.ae/20220917/العراق-يكشف-عن-مشروع-متكامل-للقضاء-على-التصحر-1067883876.html
العراق يكشف عن مشروع متكامل للقضاء على التصحر
العراق يكشف عن مشروع متكامل للقضاء على التصحر
كشفت الحكومة العراقية، اليوم السبت، عن مشروع متكامل للقضاء على ظاهرة التصحر في البلاد. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T20:18+0000
2022-09-17T20:18+0000
2022-09-17T20:18+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات لمدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة ستطلق حملة تشجير تشمل عددا من المواقع بالبلاد.وأوضح أنه على المستوى الداخلي بدأت الوزارة بمشروع تثبيت الكثبان الرملية على الطريق السريع الدولي الذي يربط محافظات ذي قار والمثنى والديوانية، من خلال التغطية الطينية للكثبان.وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تتمثل في أعمال التثبيت الميكانيكي، وأعمال التثبيت البيولوجي، والتشجير، وتوفير مصادر المياه لري هذه النباتات.وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو التخفيف من الآثار السلبية للعواصف الغبارية والترابية التي باتت مألوفة في الآونة الأخيرة في العراق.وبين أن المشروع سيكون متكاملا بهدف القضاء على ظاهرة التصحر والعواصف الغبارية والترابية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220917/العراق-معالجة-تسرب-نفطي-في-ميناء-البصرة-1067863050.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يكشف عن مشروع متكامل للقضاء على التصحر
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كشفت الحكومة العراقية، اليوم السبت، عن مشروع متكامل للقضاء على ظاهرة التصحر في البلاد.
جاء هذا في تصريحات لمدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المسؤول العراقي إن دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة ستطلق حملة تشجير تشمل عددا من المواقع بالبلاد.
وأوضح أنه على المستوى الداخلي بدأت الوزارة بمشروع تثبيت الكثبان الرملية على الطريق السريع الدولي الذي يربط محافظات ذي قار والمثنى والديوانية، من خلال التغطية الطينية للكثبان.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تتمثل في أعمال التثبيت الميكانيكي، وأعمال التثبيت البيولوجي، والتشجير، وتوفير مصادر المياه
لري هذه النباتات.
وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو التخفيف من الآثار السلبية للعواصف الغبارية والترابية التي باتت مألوفة في الآونة الأخيرة في العراق.
وبين أن المشروع سيكون متكاملا بهدف القضاء على ظاهرة التصحر والعواصف الغبارية والترابية في البلاد.