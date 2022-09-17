عربي
https://sputnikarabic.ae/20220917/العراق-يكشف-عن-مشروع-متكامل-للقضاء-على-التصحر-1067883876.html
العراق يكشف عن مشروع متكامل للقضاء على التصحر
العراق يكشف عن مشروع متكامل للقضاء على التصحر
كشفت الحكومة العراقية، اليوم السبت، عن مشروع متكامل للقضاء على ظاهرة التصحر في البلاد. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T20:18+0000
2022-09-17T20:18+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102847/83/1028478303_0:132:3000:1820_1920x0_80_0_0_2b2cd88d6fad22738672e7267dd70573.jpg
جاء هذا في تصريحات لمدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة ستطلق حملة تشجير تشمل عددا من المواقع بالبلاد.وأوضح أنه على المستوى الداخلي بدأت الوزارة بمشروع تثبيت الكثبان الرملية على الطريق السريع الدولي الذي يربط محافظات ذي قار والمثنى والديوانية، من خلال التغطية الطينية للكثبان.وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تتمثل في أعمال التثبيت الميكانيكي، وأعمال التثبيت البيولوجي، والتشجير، وتوفير مصادر المياه لري هذه النباتات.وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو التخفيف من الآثار السلبية للعواصف الغبارية والترابية التي باتت مألوفة في الآونة الأخيرة في العراق.وبين أن المشروع سيكون متكاملا بهدف القضاء على ظاهرة التصحر والعواصف الغبارية والترابية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220917/العراق-معالجة-تسرب-نفطي-في-ميناء-البصرة-1067863050.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102847/83/1028478303_200:0:2801:1951_1920x0_80_0_0_34f6bcf0b32bb264ed6a0f11f17f788b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

العراق يكشف عن مشروع متكامل للقضاء على التصحر

20:18 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / Joaquin Sarmientoالتصحر في كولومبيا
التصحر في كولومبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / Joaquin Sarmiento
تابعنا عبرTelegram
كشفت الحكومة العراقية، اليوم السبت، عن مشروع متكامل للقضاء على ظاهرة التصحر في البلاد.
جاء هذا في تصريحات لمدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ميناء البصرة العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
العراق... معالجة تسرب نفطي في ميناء البصرة
11:31 GMT
وقال المسؤول العراقي إن دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة ستطلق حملة تشجير تشمل عددا من المواقع بالبلاد.
وأوضح أنه على المستوى الداخلي بدأت الوزارة بمشروع تثبيت الكثبان الرملية على الطريق السريع الدولي الذي يربط محافظات ذي قار والمثنى والديوانية، من خلال التغطية الطينية للكثبان.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تتمثل في أعمال التثبيت الميكانيكي، وأعمال التثبيت البيولوجي، والتشجير، وتوفير مصادر المياه لري هذه النباتات.
وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو التخفيف من الآثار السلبية للعواصف الغبارية والترابية التي باتت مألوفة في الآونة الأخيرة في العراق.
وبين أن المشروع سيكون متكاملا بهدف القضاء على ظاهرة التصحر والعواصف الغبارية والترابية في البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала