https://sputnikarabic.ae/20220917/منظمة-شنغهاي-للتعاون-تدعو-قرغيزيا-وطاجيكستان-إلى-حل-النزاع-سلميا-1067859912.html
منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قرغيزيا وطاجيكستان إلى حل النزاع سلميا
منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قرغيزيا وطاجيكستان إلى حل النزاع سلميا
قال المكتب الصحفي في وزارة الخارجية القرغيزية لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، دعا خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T10:11+0000
2022-09-17T10:11+0000
2022-09-17T10:11+0000
أخبار طاجيكستان
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و ناقش الوزير والأمين العام خلال المحادثات الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية.وذكر المكتب أن وزير الخارجية لفت أنظار رئيس المنظمة الدولية إلى آخر المعلومات حول الأوضاع في منطقة الاشتباك.وبدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان، يوم أمس الجمعة، واتهم الطرفان بعضهما بعضا بالقصف.واستمر القتال بين جيشي البلدين طوال اليوم على طول محيط الحدود بالكامل تقريبًا، ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل.وأفاد الجانب القرغيزي عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 120 من مواطنيه نتيجة الاشتباكات. واستؤنفت الاشتباكات، صباح اليوم السبت، واتهم الطرفان بعضهما بعضا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20220916/قيرغيزستان-مقتل-24-مواطنا-إثر-الاشتباكات-الحدودية-مع-طاجيكستان-1067849162.html
https://sputnikarabic.ae/20220916/قرغيزيا-وطاجيكستان-توافقان-على-وقف-إطلاق-النار-في-المناطق-الحدودية-1067821233.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان
أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان
منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قرغيزيا وطاجيكستان إلى حل النزاع سلميا
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قال المكتب الصحفي في وزارة الخارجية القرغيزية لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، دعا خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية القرغيزي جينبك كولوبييف، بيشكك ودوشنبه إلى حل النزاع على الحدود سلمياً.
و ناقش الوزير والأمين العام خلال المحادثات الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية.
وقال المتحدث إن "الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون أعرب عن تعازيه لأسر القتلى من العسكريين والمدنيين والمصابين، كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع الحالي بين الدولتين الجارتين، ودعا إلى تسوية سلمية للنزاع".
وذكر المكتب أن وزير الخارجية لفت أنظار رئيس المنظمة الدولية إلى آخر المعلومات حول الأوضاع في منطقة الاشتباك.
وأردف مكتب الخارجية القرغيزية لـ"سبوتنيك": "وفي الوقت نفسه، أعلن الجانب القرغيزي موقفه الثابت بشأن الحل السلمي للأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية لصالح شعبي البلدين، ولا تقبل قرغيزيا سياسة القوة وتصعيد الوضع".
وبدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان، يوم أمس الجمعة، واتهم الطرفان بعضهما بعضا بالقصف.
واستمر القتال بين جيشي البلدين طوال اليوم على طول محيط الحدود بالكامل تقريبًا، ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل.
وأفاد الجانب القرغيزي عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 120 من مواطنيه نتيجة الاشتباكات.
واستؤنفت الاشتباكات
، صباح اليوم السبت، واتهم الطرفان بعضهما بعضا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.