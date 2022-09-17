https://sputnikarabic.ae/20220917/منظمة-شنغهاي-للتعاون-تدعو-قرغيزيا-وطاجيكستان-إلى-حل-النزاع-سلميا-1067859912.html

منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قرغيزيا وطاجيكستان إلى حل النزاع سلميا

منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قرغيزيا وطاجيكستان إلى حل النزاع سلميا

قال المكتب الصحفي في وزارة الخارجية القرغيزية لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، دعا خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية... 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T10:11+0000

2022-09-17T10:11+0000

2022-09-17T10:11+0000

أخبار طاجيكستان

أخبار قرغيزستان

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و ناقش الوزير والأمين العام خلال المحادثات الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية.وذكر المكتب أن وزير الخارجية لفت أنظار رئيس المنظمة الدولية إلى آخر المعلومات حول الأوضاع في منطقة الاشتباك.وبدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان، يوم أمس الجمعة، واتهم الطرفان بعضهما بعضا بالقصف.واستمر القتال بين جيشي البلدين طوال اليوم على طول محيط الحدود بالكامل تقريبًا، ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل.وأفاد الجانب القرغيزي عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 120 من مواطنيه نتيجة الاشتباكات. واستؤنفت الاشتباكات، صباح اليوم السبت، واتهم الطرفان بعضهما بعضا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

https://sputnikarabic.ae/20220916/قيرغيزستان-مقتل-24-مواطنا-إثر-الاشتباكات-الحدودية-مع-طاجيكستان-1067849162.html

https://sputnikarabic.ae/20220916/قرغيزيا-وطاجيكستان-توافقان-على-وقف-إطلاق-النار-في-المناطق-الحدودية-1067821233.html

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