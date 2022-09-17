عربي
https://sputnikarabic.ae/20220917/منظمة-شنغهاي-للتعاون-تدعو-قرغيزيا-وطاجيكستان-إلى-حل-النزاع-سلميا-1067859912.html
منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قرغيزيا وطاجيكستان إلى حل النزاع سلميا
منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قرغيزيا وطاجيكستان إلى حل النزاع سلميا
قال المكتب الصحفي في وزارة الخارجية القرغيزية لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، دعا خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T10:11+0000
2022-09-17T10:11+0000
أخبار طاجيكستان
أخبار قرغيزستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103457/05/1034570530_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69f38f49215d2315758900c208ea76d1.jpg
و ناقش الوزير والأمين العام خلال المحادثات الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية.وذكر المكتب أن وزير الخارجية لفت أنظار رئيس المنظمة الدولية إلى آخر المعلومات حول الأوضاع في منطقة الاشتباك.وبدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان، يوم أمس الجمعة، واتهم الطرفان بعضهما بعضا بالقصف.واستمر القتال بين جيشي البلدين طوال اليوم على طول محيط الحدود بالكامل تقريبًا، ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل.وأفاد الجانب القرغيزي عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 120 من مواطنيه نتيجة الاشتباكات. واستؤنفت الاشتباكات، صباح اليوم السبت، واتهم الطرفان بعضهما بعضا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20220916/قيرغيزستان-مقتل-24-مواطنا-إثر-الاشتباكات-الحدودية-مع-طاجيكستان-1067849162.html
https://sputnikarabic.ae/20220916/قرغيزيا-وطاجيكستان-توافقان-على-وقف-إطلاق-النار-في-المناطق-الحدودية-1067821233.html
أخبار طاجيكستان
أخبار قرغيزستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103457/05/1034570530_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d900dd8aece2198c24d4e28e090a32a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان
أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان

منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قرغيزيا وطاجيكستان إلى حل النزاع سلميا

10:11 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Evgeniy Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور فريق قرغيزستان خلال "بياتلون الدبابات - 2018" في إطار الألعاب العسكرية الدولية "أرمي -2018 " (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
 فريق قرغيزستان خلال بياتلون الدبابات - 2018 في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال المكتب الصحفي في وزارة الخارجية القرغيزية لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، دعا خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية القرغيزي جينبك كولوبييف، بيشكك ودوشنبه إلى حل النزاع على الحدود سلمياً.
و ناقش الوزير والأمين العام خلال المحادثات الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية.

وقال المتحدث إن "الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون أعرب عن تعازيه لأسر القتلى من العسكريين والمدنيين والمصابين، كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع الحالي بين الدولتين الجارتين، ودعا إلى تسوية سلمية للنزاع".

وذكر المكتب أن وزير الخارجية لفت أنظار رئيس المنظمة الدولية إلى آخر المعلومات حول الأوضاع في منطقة الاشتباك.
دبابات تابعة لجيش طاجيكستان خلال مناورات حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
قرغيزيا: مقتل 24 مواطنا إثر الاشتباكات الحدودية مع طاجيكستان
أمس, 21:23 GMT

وأردف مكتب الخارجية القرغيزية لـ"سبوتنيك": "وفي الوقت نفسه، أعلن الجانب القرغيزي موقفه الثابت بشأن الحل السلمي للأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية لصالح شعبي البلدين، ولا تقبل قرغيزيا سياسة القوة وتصعيد الوضع".

مناورات الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
قرغيزيا وطاجيكستان توافقان على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية
أمس, 10:49 GMT
وبدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان، يوم أمس الجمعة، واتهم الطرفان بعضهما بعضا بالقصف.
واستمر القتال بين جيشي البلدين طوال اليوم على طول محيط الحدود بالكامل تقريبًا، ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل.
وأفاد الجانب القرغيزي عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 120 من مواطنيه نتيجة الاشتباكات.
واستؤنفت الاشتباكات، صباح اليوم السبت، واتهم الطرفان بعضهما بعضا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала