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https://sputnikarabic.ae/20220918/إسرائيل-تقول-إن-سفير-تل-أبيب-في-تشيلي-سيعيد-تقديم-أوراق-اعتماده-بعد-رفضها-وتأمل-قبولها-هذه-المرة-1067905992.html
إسرائيل تقول إن سفير تل أبيب في تشيلي سيعيد تقديم أوراق اعتماده بعد رفضها وتأمل قبولها هذه المرة
إسرائيل تقول إن سفير تل أبيب في تشيلي سيعيد تقديم أوراق اعتماده بعد رفضها وتأمل قبولها هذه المرة
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "سفير تل أبيب في تشيلي سيعيد تقديم أوراق اعتماده بعد رفضها"، معربة عن أملها في قبوله هذه المرة. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T14:58+0000
2022-09-18T14:58+0000
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وأوضحت الوزراة أن "وزارة الخارجية في تشيلي قررت قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي يوم 30 سبتمبر/ أيلول الجاري"، وذلك بعد مرور يومين على نشوب خلاف دبلوماسي بين البلدين.وقالت وزارة الخارجية في تشيلي إن "التأجيل يجب أن يُفهم على أنه رد في إطار الحساسية السياسية الناتجة عن وفاة فتى فلسطيني يوم الخميس"، مضيفة أن قرار التأجيل كان استثنائيا"، لكنها تؤكد رغبتها الدائمة في الحفاظ على علاقة أخوية وبناءة مع إسرائيل وشعبها".وقدمت وزارة الخارجية التشيلية، الجمعة الماضي، اعتذارها لتل أبيب على واقعة الإحراج الدبلوماسي الذي جرى للسفير الإسرائيلي الجديد في بلادها.وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن الوزارة التشيلية اعتذرت لإسرائيل على واقعة رفض الرئيس التشيلي جابرييل غوريتش فونتي، قبول أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده.وكانت صحيفة عبرية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش فونتي، رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده.وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن الرئيس التشيلي رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده، حيث ألغى المراسم الدبلوماسية في الوقت الذي وصل فيه السفير بالفعل إلى القصر الرئاسي.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس التشيلي قرر تأجيل الحدث الدبلوماسي إلى الشهر المقبل، في وقت عزت السبب في ذلك إلى إبلاغ الرئيس غابرييل بوريتش فونتي بنبأ مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية، ما دفع وزير الخارجية التشيلي إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي بإلغاء الحفل.وتوجد في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة، والعديد منها يحتل مناصب مهمة في البلاد، كما أن الرئيس الجديد معروف بمواقفه المعادية لإسرائيل.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تشيلي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تشيلي

إسرائيل تقول إن سفير تل أبيب في تشيلي سيعيد تقديم أوراق اعتماده بعد رفضها وتأمل قبولها هذه المرة

14:58 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "سفير تل أبيب في تشيلي سيعيد تقديم أوراق اعتماده بعد رفضها"، معربة عن أملها في قبوله هذه المرة.
وأوضحت الوزراة أن "وزارة الخارجية في تشيلي قررت قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي يوم 30 سبتمبر/ أيلول الجاري"، وذلك بعد مرور يومين على نشوب خلاف دبلوماسي بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية في تشيلي إن "التأجيل يجب أن يُفهم على أنه رد في إطار الحساسية السياسية الناتجة عن وفاة فتى فلسطيني يوم الخميس"، مضيفة أن قرار التأجيل كان استثنائيا"، لكنها تؤكد رغبتها الدائمة في الحفاظ على علاقة أخوية وبناءة مع إسرائيل وشعبها".
وقدمت وزارة الخارجية التشيلية، الجمعة الماضي، اعتذارها لتل أبيب على واقعة الإحراج الدبلوماسي الذي جرى للسفير الإسرائيلي الجديد في بلادها.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن الوزارة التشيلية اعتذرت لإسرائيل على واقعة رفض الرئيس التشيلي جابرييل غوريتش فونتي، قبول أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده.
وكانت صحيفة عبرية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش فونتي، رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن الرئيس التشيلي رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده، حيث ألغى المراسم الدبلوماسية في الوقت الذي وصل فيه السفير بالفعل إلى القصر الرئاسي.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس التشيلي قرر تأجيل الحدث الدبلوماسي إلى الشهر المقبل، في وقت عزت السبب في ذلك إلى إبلاغ الرئيس غابرييل بوريتش فونتي بنبأ مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية، ما دفع وزير الخارجية التشيلي إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي بإلغاء الحفل.
وتوجد في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة، والعديد منها يحتل مناصب مهمة في البلاد، كما أن الرئيس الجديد معروف بمواقفه المعادية لإسرائيل.
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