https://sputnikarabic.ae/20220918/إيران-تعرب-عن-تقديرها-لكرم-ضيافة-العراق-لحجاج-الأربعينية-1067889373.html
إيران تعرب عن تقديرها لكرم ضيافة العراق لحجاج "الأربعينية"
إيران تعرب عن تقديرها لكرم ضيافة العراق لحجاج "الأربعينية"
أعربت السفارة الإيرانية في العراق عن شكرها لكرم الضيافة التي قدمها البلد المجاور للحجاج الذين زاروا موكب "الأربعينية". 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T06:58+0000
2022-09-18T06:58+0000
2022-09-18T06:58+0000
إيران
العراق
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103646/15/1036461577_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0770cda357e9fc5a612637f9cf5a274f.jpg
وأعربت السفارة الإيرانية في بيان صدر مساء أمس السبت، عن تقديرها للأمة العراقية، والحكومة، والمراجع الدينية، والمسؤولين، وقوات مكافحة الإرهاب، وجمعية الهلال الأحمر الإيراني، وحرس الحدود والصحفيين، وكل من قدم خدمات للحجاج أثناء موكب "الأربعينية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).ووبحسب بعض التقارير، فقد زار أكثر من 21 مليون حاج مدينة كربلاء المقدسة في مدينة الأربعين.وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في مقابلة أن الحجاج تلقوا خدمات جيدة على جميع الحدود.ويحتفل الشيعة في العراق وأنحاء العالم اليوم السبت الموافق 20 من شهر صفر بذكرى الزيارة الأربعينية التي توثق بحسب القناة لـ "40 يوما على استشهاد الإمام الحسين (حفيد النبي محمد) عليه السلام في كربلاء في العام 61 للهجرة"، والتي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم.
https://sputnikarabic.ae/20220916/الكاظمي-يشيد-بنجاح-تنظيم-وتأمين-احتفالات-الزيارة-الأربعينية-1067849270.html
إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103646/15/1036461577_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4143e422582671762f9898e075d708ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, العراق, العالم
إيران تعرب عن تقديرها لكرم ضيافة العراق لحجاج "الأربعينية"
تابعنا عبر
أعربت السفارة الإيرانية في العراق عن شكرها لكرم الضيافة التي قدمها البلد المجاور للحجاج الذين زاروا موكب "الأربعينية".
وأعربت السفارة الإيرانية في بيان صدر مساء أمس السبت، عن تقديرها للأمة العراقية، والحكومة، والمراجع الدينية، والمسؤولين، وقوات مكافحة الإرهاب، وجمعية الهلال الأحمر الإيراني، وحرس الحدود والصحفيين، وكل من قدم خدمات للحجاج أثناء موكب "الأربعينية"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
ووبحسب بعض التقارير، فقد زار أكثر من 21 مليون حاج
مدينة كربلاء المقدسة في مدينة الأربعين.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في مقابلة أن الحجاج تلقوا خدمات جيدة على جميع الحدود.
ويحتفل الشيعة في العراق وأنحاء العالم اليوم السبت الموافق 20 من شهر صفر بذكرى الزيارة الأربعينية التي توثق بحسب القناة لـ "40 يوما على استشهاد الإمام الحسين (حفيد النبي محمد) عليه السلام في كربلاء
في العام 61 للهجرة"، والتي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم.