https://sputnikarabic.ae/20220919/الاحتجاجات-على-وفاة-مهسا-أميني-تمتد-إلى-طهران-فيديو-1067963063.html

الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني تمتد إلى طهران... فيديو

الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني تمتد إلى طهران... فيديو

امتدت الاحتجاجات على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، والتي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، إلى العاصمة طهران. 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T16:13+0000

2022-09-19T16:13+0000

2022-09-19T16:13+0000

أخبار إيران

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وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "محتجين على وفاة الشابة مهسا أميني في شارع حجاب وسط العاصمة طهران أطلقوا شعارات ضد شرطة الآداب".كما رفع عشرات المحتجين في شارع كشاورز، وسط طهران، بعض الشعارات اعتراضا على وفاة الشابة مهسا أميني قبل تفريقهم من قبل الشرطة.ونشرت الشرطة الإيرانية، في وقت سابق اليوم، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق اللحظات الأخيرة للشابة مهسا أميني داخل مركز الشرطة.وقالت شرطة طهران، إن "اللقطات تثبت عدم تعرض مهسا أميني البالغة 22 عاما، لأي عنف أو إيذاء جسدي"، واصفة الحادث بالمؤسف، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ويظهر المقطع الشابة الإيرانية داخل مركز "شرطة الأخلاق"، وبينما كانت أميني تقف بجوار مقعد وتتحدث مع امرأة أخرى، أمسكت برأسها فجأة، واصطدمت بمقعد، وسقطت أرضا، كما رصدت اللقطات نقلها على محفة إلى عربة الإسعاف.وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، عن تعاطفه مع أسرة الشابة مهسا أميني، والتي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.وأكد رئيسي، خلال المحادثة الهاتفية مع أسرة مهسا أميني، أنه "يعتبر جميع الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته"، قائلا: "ابنتكم هي بمثابة ابنتي، وشعوري هو أن هذا الحادث قد وقع لأحد أحبائي لذا اعتبروني شريكًا لكم في محنتكم ومتعاطفًا معكم في حزنكم".وبعد إعلان خبر وفاة الفتاة، أعلنت السلطات الإيرانية، "تشريح جثة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية".وقال مدير هيئة الطب الشرعي في إيران مهدي فوروزيش، إن "النتائج ستُعلن بعد إجراء المزيد من الفحوصات من قبل خبراء طبيين"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأضاف: "عند علمنا بالوفاة، شكلت المديرية العامة للطب الشرعي في طهران، فريقا متمرسا يتكون من خبراء وأطباء، بناءً على أمر من السلطة القضائية بنقل جثة المتوفية إلى غرفة التشريح في مركز التشخيص في محافظة طهران، وإجراء الفحص البدني وتشريح الجثة".

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