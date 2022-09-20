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https://sputnikarabic.ae/20220920/بعد-الإعلان-عن-صفقة-سو---30-الروسية-معلومات-عن-قوات-ميانمار-الجوية-1068024679.html
بعد الإعلان عن صفقة "سو - 30" الروسية... معلومات عن قوات ميانمار الجوية
بعد الإعلان عن صفقة "سو - 30" الروسية... معلومات عن قوات ميانمار الجوية
تمتلك ميانمار 280 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 34 بين أضخم 142 قوة جوية على مستوى العالم في 2022. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T20:25+0000
2022-09-20T20:25+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار ميانمار
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وتضم القوات الجوية لجيش ميانمار 55 مقاتلة وطائرة اعتراضية و21 طائرة هجومية، و26 طائرة نقل عسكري، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.كما تضم القوات الجوية لجيش ميانمار 93 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة، إضافة إلى 80 مروحية بينها 9 مروحيات هجومية.وتمثل طائرات التدريب النسبة الأكبر من حجم القوات الجوية لجيش ميانمار، تليها المروحيات ثم المقاتلات الحربية.ولفت الموقع إلى أن التصنيف العالمي لجيش ميانمار بجميع أسلحته يجعله رقم 39 عالميا، بينما يتجاوز إنفاقه العسكري 2.2 مليار دولار.وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن زو مين تون، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الدولة في ميانمار، أن بلاده ستتسلم مقاتلات روسية من طراز "سو -30" قريبا، مشيرا إلى أن هذه المقاتلات عددها 6 مقاتلات وأنها ضمن صفقة تم توقيعها عام 2018.وأثبتت الأسلحة الروسية كفاءتها داخل القوات المسلحة لميانمار وأبرزها مروحيات "مي – 24" و"مي - 35" و"مي - 17" ومقاتلات "ميغ - 29" وطائرات التدريب المقاتلة "ياك - 130"، إضافة إلى منظومات صواريخ الدفاع الجوي وأبرزها "بيتشورا - 2".
https://sputnikarabic.ae/20220914/سو---30-مقاتلة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1067736812.html
https://sputnikarabic.ae/20220717/مقاتلة-سو-30-الصينية-تجري-مبارزة-جوية-مع-الأمريكية-سي-130-1065172357.html
https://sputnikarabic.ae/20220920/حكومة-ميانمار-تعلن-استلام-مقاتلاتسو---30-الروسية-قريبا-1068022626.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار ميانمار
رصد عسكري, روسيا, أخبار ميانمار

بعد الإعلان عن صفقة "سو - 30" الروسية... معلومات عن قوات ميانمار الجوية

20:25 GMT 20.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik
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تمتلك ميانمار 280 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 34 بين أضخم 142 قوة جوية على مستوى العالم في 2022.
وتضم القوات الجوية لجيش ميانمار 55 مقاتلة وطائرة اعتراضية و21 طائرة هجومية، و26 طائرة نقل عسكري، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
سير من الطائرات الماس كوبينسكي من طائرات ميغ-29 و سو-30 إس إم الفرسان الروس وستريجي في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
"سو - 30"... مقاتلة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
14 سبتمبر, 14:00 GMT
كما تضم القوات الجوية لجيش ميانمار 93 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة، إضافة إلى 80 مروحية بينها 9 مروحيات هجومية.
وتمثل طائرات التدريب النسبة الأكبر من حجم القوات الجوية لجيش ميانمار، تليها المروحيات ثم المقاتلات الحربية.
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
مقاتلة "سو-30" الصينية تجري "مبارزة جوية" مع الأمريكية "سي-130"
17 يوليو, 08:20 GMT
ولفت الموقع إلى أن التصنيف العالمي لجيش ميانمار بجميع أسلحته يجعله رقم 39 عالميا، بينما يتجاوز إنفاقه العسكري 2.2 مليار دولار.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن زو مين تون، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الدولة في ميانمار، أن بلاده ستتسلم مقاتلات روسية من طراز "سو -30" قريبا، مشيرا إلى أن هذه المقاتلات عددها 6 مقاتلات وأنها ضمن صفقة تم توقيعها عام 2018.
مقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
حكومة ميانمار تعلن استلام مقاتلات"سو - 30" الروسية قريبا
19:44 GMT
وأثبتت الأسلحة الروسية كفاءتها داخل القوات المسلحة لميانمار وأبرزها مروحيات "مي – 24" و"مي - 35" و"مي - 17" ومقاتلات "ميغ - 29" وطائرات التدريب المقاتلة "ياك - 130"، إضافة إلى منظومات صواريخ الدفاع الجوي وأبرزها "بيتشورا - 2".
مقارنة بين "سو 30" الروسية ورافال الفرنسية
مقارنة بين سو 30 الروسية ورافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
مقارنة بين "سو 30" الروسية ورافال الفرنسية
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