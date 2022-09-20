https://sputnikarabic.ae/20220920/بعد-الإعلان-عن-صفقة-سو---30-الروسية-معلومات-عن-قوات-ميانمار-الجوية-1068024679.html
بعد الإعلان عن صفقة "سو - 30" الروسية... معلومات عن قوات ميانمار الجوية
بعد الإعلان عن صفقة "سو - 30" الروسية... معلومات عن قوات ميانمار الجوية
تمتلك ميانمار 280 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 34 بين أضخم 142 قوة جوية على مستوى العالم في 2022. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T20:25+0000
2022-09-20T20:25+0000
2022-09-20T20:25+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار ميانمار
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وتضم القوات الجوية لجيش ميانمار 55 مقاتلة وطائرة اعتراضية و21 طائرة هجومية، و26 طائرة نقل عسكري، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.كما تضم القوات الجوية لجيش ميانمار 93 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة، إضافة إلى 80 مروحية بينها 9 مروحيات هجومية.وتمثل طائرات التدريب النسبة الأكبر من حجم القوات الجوية لجيش ميانمار، تليها المروحيات ثم المقاتلات الحربية.ولفت الموقع إلى أن التصنيف العالمي لجيش ميانمار بجميع أسلحته يجعله رقم 39 عالميا، بينما يتجاوز إنفاقه العسكري 2.2 مليار دولار.وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن زو مين تون، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الدولة في ميانمار، أن بلاده ستتسلم مقاتلات روسية من طراز "سو -30" قريبا، مشيرا إلى أن هذه المقاتلات عددها 6 مقاتلات وأنها ضمن صفقة تم توقيعها عام 2018.وأثبتت الأسلحة الروسية كفاءتها داخل القوات المسلحة لميانمار وأبرزها مروحيات "مي – 24" و"مي - 35" و"مي - 17" ومقاتلات "ميغ - 29" وطائرات التدريب المقاتلة "ياك - 130"، إضافة إلى منظومات صواريخ الدفاع الجوي وأبرزها "بيتشورا - 2".
https://sputnikarabic.ae/20220914/سو---30-مقاتلة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1067736812.html
https://sputnikarabic.ae/20220717/مقاتلة-سو-30-الصينية-تجري-مبارزة-جوية-مع-الأمريكية-سي-130-1065172357.html
https://sputnikarabic.ae/20220920/حكومة-ميانمار-تعلن-استلام-مقاتلاتسو---30-الروسية-قريبا-1068022626.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار ميانمار
رصد عسكري, روسيا, أخبار ميانمار
بعد الإعلان عن صفقة "سو - 30" الروسية... معلومات عن قوات ميانمار الجوية
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تمتلك ميانمار 280 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 34 بين أضخم 142 قوة جوية على مستوى العالم في 2022.
وتضم القوات الجوية لجيش ميانمار 55 مقاتلة وطائرة اعتراضية و21 طائرة هجومية، و26 طائرة نقل عسكري، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
كما تضم القوات الجوية لجيش ميانمار 93 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة، إضافة إلى 80 مروحية بينها 9 مروحيات هجومية.
وتمثل طائرات التدريب النسبة الأكبر من حجم القوات الجوية لجيش ميانمار، تليها المروحيات ثم المقاتلات الحربية
.
ولفت الموقع إلى أن التصنيف العالمي لجيش ميانمار بجميع أسلحته يجعله رقم 39 عالميا، بينما يتجاوز إنفاقه العسكري 2.2 مليار دولار.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن زو مين تون، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الدولة في ميانمار، أن بلاده ستتسلم مقاتلات روسية
من طراز "سو -30" قريبا، مشيرا إلى أن هذه المقاتلات عددها 6 مقاتلات وأنها ضمن صفقة تم توقيعها عام 2018.
وأثبتت الأسلحة الروسية كفاءتها داخل القوات المسلحة لميانمار وأبرزها مروحيات "مي – 24" و"مي - 35" و"مي - 17" ومقاتلات "ميغ - 29" وطائرات التدريب المقاتلة
"ياك - 130"، إضافة إلى منظومات صواريخ الدفاع الجوي وأبرزها "بيتشورا - 2".