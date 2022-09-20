https://sputnikarabic.ae/20220920/طرح-3-أسئلة-على-المشاركين-في-استفتاء-انضمام-زابوروجيه-إلى-روسيا-1068009471.html

طرح 3 أسئلة على المشاركين في استفتاء انضمام زابوروجيه إلى روسيا

طرح 3 أسئلة على المشاركين في استفتاء انضمام زابوروجيه إلى روسيا

أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، طرح 3 أسئلة على المشاركين في استفتاء انضمام زابوروجيه إلى روسيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T15:21+0000

2022-09-20T15:21+0000

2022-09-20T15:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

استفتاء

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وكتب باليتسكي على تطبيق تليغرام: "سيشمل الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه قضية انفصال المنطقة عن أوكرانيا، وتشكيل المنطقة كدولة مستقلة ودخولها إلى روسيا الاتحادية".وأعلن باليتسكي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا سيجري في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرا إلى توقيع مرسوم بخصوص ذلك.وكتب باليتسكي على تطبيق تليغرام: "وقَعت اليوم مرسوما بشأن إجراء استفتاء حول انضمام المقاطعة إلى روسيا الاتحادية، وسيجري في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر".وكان رئيس الإدارة الإقليمية في المقاطعة، فلاديمير سالدو، أعلن في وقت سابق، أنه تم اتخاذ القرار بإجراء استفتاء، لانضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية.ويعتقد محللون سياسيون وعسكريون، عبروا عن وجهة نظرهم ضمن البرامج التفاعلية على القنوات الروسية، أنه في حال نجحت هذه الاستفتاءات، وتقدم رؤساء هذه الأقاليم بطلب الانضمام إلى روسيا الاتحادية، فإن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات جذرية في الأوضاع الحالية.وتواصل القوات الروسية، وقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تحرير أراضي الجمهوريتين من سيطرة القوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة، كما أنها تحمي السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه والمناطق المحررة الأخرى، من بطش المتشددين الأوكرانيين.

https://sputnikarabic.ae/20220920/مقاطعة-زابوروجيه-تحدد-الفترة-من-23-حتى-27-سبتمبر-الجاري-موعدا-لإجراء-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-1068004641.html

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