https://sputnikarabic.ae/20220920/غوتيريش-يدعو-لتشكيل-ائتلاف-دولي-لحل-مشاكل-العالم-1068025892.html
غوتيريش يدعو لتشكيل "ائتلاف دولي" لحل مشاكل العالم
غوتيريش يدعو لتشكيل "ائتلاف دولي" لحل مشاكل العالم
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل ما وصفه بـ "الائتلاف العالمي" الذي يهدف لاتخاذ خطوات مشتركة لحل مشاكل العالم. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T21:20+0000
2022-09-20T21:20+0000
2022-09-20T21:20+0000
العالم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وأرفقها بمقتطفات من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال غوتيريش: "العالم يواجه خطر كبير، ويتطلب ذلك أن نعمل على إيجاد حلول لمشاكلنا المشتركة عن طريق حسن النوايا والثقة المتبادلة والحقوق المشتركة بين كل البشر على وجه الأرض".يذكر أن كلمة الأمين العام جاءت في أول اجتماع مباشر داخل أروقة الأمم المتحدة يضم قادة من جميع أنحاء العالم بحضور فعلي بعدما كان الحضور خلال العامين الماضيين افتراضيا ثم مختلطا على التوالي.وانعقدت الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في نيويورك، التي تحدث فيها غوتيريش عن التحديات العالمية وأهداف الأمم المتحدة التي تسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20220920/رئيس-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-يؤكد-عزمه-دفع-مفاوضات-إصلاح-مجلس-الأمن-1068005652.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
غوتيريش يدعو لتشكيل "ائتلاف دولي" لحل مشاكل العالم
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل ما وصفه بـ "الائتلاف العالمي" الذي يهدف لاتخاذ خطوات مشتركة لحل مشاكل العالم.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وأرفقها بمقتطفات من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال غوتيريش: "العالم يواجه خطر كبير، ويتطلب ذلك أن نعمل على إيجاد حلول لمشاكلنا المشتركة
عن طريق حسن النوايا والثقة المتبادلة والحقوق المشتركة بين كل البشر على وجه الأرض".
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "دعونا نتخذ موقفا موحدا لنعمل وكأننا ائتلاف دولي واحد وأمم متحدة".
يذكر أن كلمة الأمين العام جاءت في أول اجتماع مباشر داخل أروقة الأمم المتحدة يضم قادة من جميع أنحاء العالم
بحضور فعلي بعدما كان الحضور خلال العامين الماضيين افتراضيا ثم مختلطا على التوالي.
وانعقدت الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في نيويورك، التي تحدث فيها غوتيريش عن التحديات العالمية
وأهداف الأمم المتحدة التي تسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2030.