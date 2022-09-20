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يريفان: باكو أعادت إلينا جثث 95 جنديا أرمينيا
يريفان: باكو أعادت إلينا جثث 95 جنديا أرمينيا
أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان أعادت إلى يريفان جثث 95 جنديا أرمينيا كانت قد قتلتهم خلال الأيام الماضية. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T13:49+0000
2022-09-20T13:49+0000
أرمينيا
أذربيجان
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ووفق تصريحات لوكالة سبوتنيك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرام توروسيان، اليوم الثلاثاء، إن أذربيجان أعادت جثث 95 جنديًا أرمنيًا آخرين قتلوا خلال الاشتباكات الحدودية في وقت سابق في سبتمبر.وكانت لجنة الدولة الأذربيجانية لأسرى الحرب والرهائن والمفقودين قد أكدت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن باكو سلمت جثث 95 جنديًا أرمنيًا آخر إلى يريفان.وقال مجلس الأمن الأرميني في الـ19 من سبتمبر/ ايلول، إنه نتيجة العدوان بلغ عدد الضحايا والمفقودين 207، بينهم 3 مدنيين قتلوا، واعتبر مكان 2 مدنيين مجهولاً ، وأصيب 293 عسكرياً و 7 مدنيين ، وجرح 20.وقالت إن هناك أدلة على حالات تعذيب وتشويه للجنود الأسرى أو القتلى بالفعل، وبالتالي حرمان الأذربيجانيين الجنود الأرمن من الحياة بشكل غير قانوني.وقالت أذربيجان إنها بدأت هجوما ردا على "استفزاز" أرميني، فيما ردت أرمينيا بأن القوات الأذربيجانية قصفت البلدات المدنية الأرمينية التي لا توجد بها بنية تحتية عسكرية، بما في ذلك منتجع جيرموك.وفيما وافق البلدان على وقف إطلاق النار في وقت لاحق في 13 سبتمبر، فقد أبلغت أذربيجان عن مقتل 79 عسكريًا نتيجة التصعيد.
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أرمينيا, أذربيجان
أرمينيا, أذربيجان

يريفان: باكو أعادت إلينا جثث 95 جنديا أرمينيا

13:49 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
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© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان أعادت إلى يريفان جثث 95 جنديا أرمينيا كانت قد قتلتهم خلال الأيام الماضية.
ووفق تصريحات لوكالة سبوتنيك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرام توروسيان، اليوم الثلاثاء، إن أذربيجان أعادت جثث 95 جنديًا أرمنيًا آخرين قتلوا خلال الاشتباكات الحدودية في وقت سابق في سبتمبر.
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وكانت لجنة الدولة الأذربيجانية لأسرى الحرب والرهائن والمفقودين قد أكدت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن باكو سلمت جثث 95 جنديًا أرمنيًا آخر إلى يريفان.

وقال توروسيان: "أؤكد معلومات الجانب الأذربيجاني حول عودة جثث 95 جنديًا سقطوا".

وقال مجلس الأمن الأرميني في الـ19 من سبتمبر/ ايلول، إنه نتيجة العدوان بلغ عدد الضحايا والمفقودين 207، بينهم 3 مدنيين قتلوا، واعتبر مكان 2 مدنيين مجهولاً ، وأصيب 293 عسكرياً و 7 مدنيين ، وجرح 20.
وقالت إن هناك أدلة على حالات تعذيب وتشويه للجنود الأسرى أو القتلى بالفعل، وبالتالي حرمان الأذربيجانيين الجنود الأرمن من الحياة بشكل غير قانوني.

وفي 13 سبتمبر، اندلعت الأعمال العدائية على الحدود الأرمنية الأذربيجانية في منطقة لا علاقة لها بمنطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وقالت أذربيجان إنها بدأت هجوما ردا على "استفزاز" أرميني، فيما ردت أرمينيا بأن القوات الأذربيجانية قصفت البلدات المدنية الأرمينية التي لا توجد بها بنية تحتية عسكرية، بما في ذلك منتجع جيرموك.
وفيما وافق البلدان على وقف إطلاق النار في وقت لاحق في 13 سبتمبر، فقد أبلغت أذربيجان عن مقتل 79 عسكريًا نتيجة التصعيد.
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