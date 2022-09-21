https://sputnikarabic.ae/20220921/ألمانيا-توافق-على-تأميم-أكبر-شركة-للغاز-في-البلاد-مع-تأزم-سوق-الطاقة-1068041489.html
ألمانيا توافق على تأميم أكبر شركة للغاز في البلاد مع تأزم سوق الطاقة
ألمانيا توافق على تأميم أكبر شركة للغاز في البلاد مع تأزم سوق الطاقة
وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على تأميم شركة "يونيبر" حيث تسعى جاهدة لإبقاء الصناعة واقفة على قدميها في أعقاب أزمة الطاقة العالمية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T10:48+0000
2022-09-21T10:48+0000
2022-09-21T10:48+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102596/18/1025961850_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_52c5e60b591df20c0d5a078adc14491b.jpg
بعد أن وافقت بالفعل في يوليو/ تموز على حزمة إنقاذ لأكبر مستورد غاز في صفقة بقيمة 15 مليار يورو (14.95 مليار دولار)، ستشتري الدولة الآن حصة 56% من شركة "فورتوم" الفنلندية، بحسب شبكة "سي إن بي سي".ومقابل نصف مليار يورو، من المقرر أن تمتلك الدولة الألمانية نحو 98.5% من "يونيبر"، وهي أكبر مستورد للغاز في البلاد، وتعرضت لضغوط بسبب الانخفاض الكبير في تدفقات الغاز من روسيا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.وقالت "فورتوم" في بيان صباح الأربعاء: "منذ الموافقة على حزمة الاستقرار الخاصة بشركة يونيبر في يوليو، تدهور وضعها بشكل سريع وملحوظ؛ وعلى هذا النحو، تم الاتفاق على تدابير جديدة لحل الوضع".أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" في وقت سابق من هذا الشهر إلى أجل غير مسمى تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "التيار الشمالي-1"، بسبب عمليات الصيانة والتي تعقدها وتعرقلها العقوبات الغربية، في خطوة وصفتها "يونيبر" بأنها ستؤدي إلى تفاقم معاناة الشركة.قال ماركوس راورامو، الرئيس التنفيذي لشركة "فورتوم": "في ظل الظروف الحالية في أسواق الطاقة الأوروبية، وإدراكا لخطورة وضع يونيبر، فإن سحب الاستثمارات منها هو الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها، ليس فقط لشركة يونيبر ولكن أيضا لفورتوم".
https://sputnikarabic.ae/20220919/وكالة-ألمانيا-بصدد-توقيع-عقود-الغاز-الطبيعي-المسال-مع-الإمارات-1067943889.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102596/18/1025961850_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b40c3bbd440f51149823c2a2696db68d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار ألمانيا
ألمانيا توافق على تأميم أكبر شركة للغاز في البلاد مع تأزم سوق الطاقة
تابعنا عبر
وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على تأميم شركة "يونيبر" حيث تسعى جاهدة لإبقاء الصناعة واقفة على قدميها في أعقاب أزمة الطاقة العالمية.
بعد أن وافقت بالفعل في يوليو/ تموز على حزمة إنقاذ لأكبر مستورد غاز في صفقة بقيمة 15 مليار يورو (14.95 مليار دولار)، ستشتري الدولة الآن حصة 56% من شركة "فورتوم" الفنلندية، بحسب شبكة
"سي إن بي سي".
ومقابل نصف مليار يورو، من المقرر أن تمتلك الدولة الألمانية نحو 98.5% من "يونيبر"، وهي أكبر مستورد للغاز في البلاد، وتعرضت لضغوط بسبب الانخفاض الكبير في تدفقات الغاز من روسيا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وقالت "فورتوم" في بيان صباح الأربعاء: "منذ الموافقة على حزمة الاستقرار الخاصة بشركة يونيبر في يوليو، تدهور وضعها بشكل سريع وملحوظ؛ وعلى هذا النحو، تم الاتفاق على تدابير جديدة لحل الوضع".
أوقفت شركة الطاقة الروسية
العملاقة "غازبروم" في وقت سابق من هذا الشهر إلى أجل غير مسمى تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "التيار الشمالي-1"، بسبب عمليات الصيانة والتي تعقدها وتعرقلها العقوبات الغربية، في خطوة وصفتها "يونيبر" بأنها ستؤدي إلى تفاقم معاناة الشركة.
قال ماركوس راورامو، الرئيس التنفيذي لشركة "فورتوم": "في ظل الظروف الحالية في أسواق الطاقة الأوروبية، وإدراكا لخطورة وضع يونيبر، فإن سحب الاستثمارات منها هو الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها، ليس فقط لشركة يونيبر ولكن أيضا لفورتوم".