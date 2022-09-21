https://sputnikarabic.ae/20220921/ألمانيا-توافق-على-تأميم-أكبر-شركة-للغاز-في-البلاد-مع-تأزم-سوق-الطاقة-1068041489.html

ألمانيا توافق على تأميم أكبر شركة للغاز في البلاد مع تأزم سوق الطاقة

ألمانيا توافق على تأميم أكبر شركة للغاز في البلاد مع تأزم سوق الطاقة

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على تأميم شركة "يونيبر" حيث تسعى جاهدة لإبقاء الصناعة واقفة على قدميها في أعقاب أزمة الطاقة العالمية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T10:48+0000

2022-09-21T10:48+0000

2022-09-21T10:48+0000

اقتصاد

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102596/18/1025961850_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_52c5e60b591df20c0d5a078adc14491b.jpg

بعد أن وافقت بالفعل في يوليو/ تموز على حزمة إنقاذ لأكبر مستورد غاز في صفقة بقيمة 15 مليار يورو (14.95 مليار دولار)، ستشتري الدولة الآن حصة 56% من شركة "فورتوم" الفنلندية، بحسب شبكة "سي إن بي سي".ومقابل نصف مليار يورو، من المقرر أن تمتلك الدولة الألمانية نحو 98.5% من "يونيبر"، وهي أكبر مستورد للغاز في البلاد، وتعرضت لضغوط بسبب الانخفاض الكبير في تدفقات الغاز من روسيا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.وقالت "فورتوم" في بيان صباح الأربعاء: "منذ الموافقة على حزمة الاستقرار الخاصة بشركة يونيبر في يوليو، تدهور وضعها بشكل سريع وملحوظ؛ وعلى هذا النحو، تم الاتفاق على تدابير جديدة لحل الوضع".أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" في وقت سابق من هذا الشهر إلى أجل غير مسمى تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "التيار الشمالي-1"، بسبب عمليات الصيانة والتي تعقدها وتعرقلها العقوبات الغربية، في خطوة وصفتها "يونيبر" بأنها ستؤدي إلى تفاقم معاناة الشركة.قال ماركوس راورامو، الرئيس التنفيذي لشركة "فورتوم": "في ظل الظروف الحالية في أسواق الطاقة الأوروبية، وإدراكا لخطورة وضع يونيبر، فإن سحب الاستثمارات منها هو الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها، ليس فقط لشركة يونيبر ولكن أيضا لفورتوم".

https://sputnikarabic.ae/20220919/وكالة-ألمانيا-بصدد-توقيع-عقود-الغاز-الطبيعي-المسال-مع-الإمارات-1067943889.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, أخبار ألمانيا