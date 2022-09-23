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فيدرير يسدل الستار على مسيرته بمباراة "خاصة جدا" أمام نادال
فيدرير يسدل الستار على مسيرته بمباراة "خاصة جدا" أمام نادال
يسدل أسطورة التنس السويسري، روجيه فيدرير، اليوم الجمعة، الستار على مسيرته في مباراة "خاصة ‏للغاية" أمام منافسه منذ فترة طويلة، رافائيل نادال، وذلك في كأس... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T20:49+0000
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رياضة
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وكتب فيدرير قبل المباراة عبر "تويتر" أنه على الرغم من خوضه آلاف المباريات خلال مشواره الرياضي، إلا أنه يشعر أن مباراته الأخيرة أمام نادال "مختلفة"، بحسب تعبيره.وستقام بطولة كأس "لافير" في لندن في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.وروجيه فيدرير (41 عاما) الحائز على بطولة "غراند سلام" 20 مرة، تعرض لإصابة في الركبة، ولم يشارك في مباريات منذ ربع نهائي ويمبلدون 2021، وأعلن اعتزاله الأسبوع الماضي.وتمتع اللاعب السويسري بمنافسة طويلة مع الإسباني، رافائيل نادال، على مدار ما يقرب من 20 عاما، وفازوا معا بـ42 لقبا فرديا في "غراند سلام".
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رياضة
رياضة

فيدرير يسدل الستار على مسيرته بمباراة "خاصة جدا" أمام نادال

20:49 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 20:53 GMT 23.09.2022)
© AFP 2022 / Miguel Medinaلاعب التنس السويسري روجر فيدرير
لاعب التنس السويسري روجر فيدرير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
لاعب التنس السويسري روجر فيدرير
© AFP 2022 / Miguel Medina
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يسدل أسطورة التنس السويسري، روجيه فيدرير، اليوم الجمعة، الستار على مسيرته في مباراة "خاصة ‏للغاية" أمام منافسه منذ فترة طويلة، رافائيل نادال، وذلك في كأس "لافير" في العاصمة البريطانية لندن.‏
وكتب فيدرير قبل المباراة عبر "تويتر" أنه على الرغم من خوضه آلاف المباريات خلال مشواره الرياضي، إلا أنه يشعر أن مباراته الأخيرة أمام نادال "مختلفة"، بحسب تعبيره.
وستقام بطولة كأس "لافير" في لندن في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وروجيه فيدرير (41 عاما) الحائز على بطولة "غراند سلام" 20 مرة، تعرض لإصابة في الركبة، ولم يشارك في مباريات منذ ربع نهائي ويمبلدون 2021، وأعلن اعتزاله الأسبوع الماضي.
وتمتع اللاعب السويسري بمنافسة طويلة مع الإسباني، رافائيل نادال، على مدار ما يقرب من 20 عاما، وفازوا معا بـ42 لقبا فرديا في "غراند سلام".
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