فيدرير يسدل الستار على مسيرته بمباراة "خاصة جدا" أمام نادال
20:49 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 20:53 GMT 23.09.2022)
© AFP 2022 / Miguel Medinaلاعب التنس السويسري روجر فيدرير
لاعب التنس السويسري روجر فيدرير
© AFP 2022 / Miguel Medina
يسدل أسطورة التنس السويسري، روجيه فيدرير، اليوم الجمعة، الستار على مسيرته في مباراة "خاصة للغاية" أمام منافسه منذ فترة طويلة، رافائيل نادال، وذلك في كأس "لافير" في العاصمة البريطانية لندن.
وكتب فيدرير قبل المباراة عبر "تويتر" أنه على الرغم من خوضه آلاف المباريات خلال مشواره الرياضي، إلا أنه يشعر أن مباراته الأخيرة أمام نادال "مختلفة"، بحسب تعبيره.
I’ve done this thousands of times, but this one feels different. Thank you to everybody who’s coming tonight. pic.twitter.com/lmPWTNzjbn— Roger Federer (@rogerfederer) September 23, 2022
En el último partido de Roger Federer como profesional es en compañía de Rafael Nada, cuanta historia en un partido 🎾#Federer • #RafaelNadal𓃵 • #RogerFederer • #LaverCup pic.twitter.com/1HG1m714FR— anita (@anac_latino) September 23, 2022
وستقام بطولة كأس "لافير" في لندن في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وروجيه فيدرير (41 عاما) الحائز على بطولة "غراند سلام" 20 مرة، تعرض لإصابة في الركبة، ولم يشارك في مباريات منذ ربع نهائي ويمبلدون 2021، وأعلن اعتزاله الأسبوع الماضي.
وتمتع اللاعب السويسري بمنافسة طويلة مع الإسباني، رافائيل نادال، على مدار ما يقرب من 20 عاما، وفازوا معا بـ42 لقبا فرديا في "غراند سلام".
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