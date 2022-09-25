https://sputnikarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html

"لياونينغ"... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟

"لياونينغ"... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟

تمكنت الصين من تجهيز أسطولها بـ 3 حاملات طائرات خلال 10 سنوات فقط، كان أولها حاملة الطائرات "لياونينغ"، التي دخلت الخدمة عام 2012. 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T16:11+0000

2022-09-25T16:11+0000

2022-09-25T16:11+0000

رصد عسكري

الصين

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وكانت "لياونينغ" عبارة عن حاملة طائرات سوفيتية لم تكتمل، اشترتها الصين من أوكرانيا عام 1998، وعملت على استكمالها على مدار سنوات، حسبما تقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.وأورد موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي تقريرا يرصد معلومات عن حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" ومواصفاتها الفنية وتسليحها.ما هي المواصفات الفنية لحاملة الطائرات "لياونينغ"؟ما هو تسليح حاملة الطائرات "لياونينغ"؟ما هي حمولة "لياونينغ" من الطائرات الحربية؟يذكر أن الصين تمتلك أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، بينها 3 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ" و"فوجيان"، وجميعها دخلت الخدمة خلال العشر سنوات الماضية.وتحتفل الصين بمرور 10 سنوات على بدء تشغيلها أول حاملة طائرات دخلت الخدمة في أسطولها الحربي في سبتمبر/ أيلول عام 2012، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أن "لياونينغ" كانت بداية حقبة جديدة بالنسبة للأسطول الحربي الصيني.

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https://sputnikarabic.ae/20220828/مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والأمريكي-في-2022-1066927326.html

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