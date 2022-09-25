"لياونينغ"... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
© AP Photoالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
© AP Photo
تمكنت الصين من تجهيز أسطولها بـ 3 حاملات طائرات خلال 10 سنوات فقط، كان أولها حاملة الطائرات "لياونينغ"، التي دخلت الخدمة عام 2012.
وكانت "لياونينغ" عبارة عن حاملة طائرات سوفيتية لم تكتمل، اشترتها الصين من أوكرانيا عام 1998، وعملت على استكمالها على مدار سنوات، حسبما تقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
وأورد موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي تقريرا يرصد معلومات عن حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" ومواصفاتها الفنية وتسليحها.
ما هي المواصفات الفنية لحاملة الطائرات "لياونينغ"؟
© AP Photo / Vincent Yuالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
© AP Photo / Vincent Yu
الطول: 304.8 متر.
العرض: 43.15 متر.
عمق الغاطس: 10.97 متر.
الوزن: 54 ألف طن.
السرعة: 32 عقدة (نحو 59 كلم/ ساعة).
المدى: 7 آلاف و129 كيلومترا.
نظام الدفع: محركات تعمل بالديزل.
ما هو تسليح حاملة الطائرات "لياونينغ"؟
© AP Photo / Kin Cheungالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
© AP Photo / Kin Cheung
مدافع رشاشة عيار 30 ملم مضادة للطائرات.
مدافع رشاشة عيار 30 ملم للاشتباك مع الأهداف القريبة جدا.
صواريخ مضادة للطائرات (سطح – جو).
منصات إطلاق عمودي لصواريخ الدفاع الجوي.
صواريخ مضادة للسفن الحربية.
ما هي حمولة "لياونينغ" من الطائرات الحربية؟
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
© AP Photo / Mark Schiefelbein
26 مقاتلة "سو–33" أو (جي–15).
24 مروحية "كا–31".
يذكر أن الصين تمتلك أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، بينها 3 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ" و"فوجيان"، وجميعها دخلت الخدمة خلال العشر سنوات الماضية.
28 أغسطس, 12:38 GMT
وتحتفل الصين بمرور 10 سنوات على بدء تشغيلها أول حاملة طائرات دخلت الخدمة في أسطولها الحربي في سبتمبر/ أيلول عام 2012، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أن "لياونينغ" كانت بداية حقبة جديدة بالنسبة للأسطول الحربي الصيني.
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022