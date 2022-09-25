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https://sputnikarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html
"لياونينغ"... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
"لياونينغ"... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
تمكنت الصين من تجهيز أسطولها بـ 3 حاملات طائرات خلال 10 سنوات فقط، كان أولها حاملة الطائرات "لياونينغ"، التي دخلت الخدمة عام 2012. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T16:11+0000
2022-09-25T16:11+0000
رصد عسكري
الصين
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وكانت "لياونينغ" عبارة عن حاملة طائرات سوفيتية لم تكتمل، اشترتها الصين من أوكرانيا عام 1998، وعملت على استكمالها على مدار سنوات، حسبما تقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.وأورد موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي تقريرا يرصد معلومات عن حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" ومواصفاتها الفنية وتسليحها.ما هي المواصفات الفنية لحاملة الطائرات "لياونينغ"؟ما هو تسليح حاملة الطائرات "لياونينغ"؟ما هي حمولة "لياونينغ" من الطائرات الحربية؟يذكر أن الصين تمتلك أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، بينها 3 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ" و"فوجيان"، وجميعها دخلت الخدمة خلال العشر سنوات الماضية.وتحتفل الصين بمرور 10 سنوات على بدء تشغيلها أول حاملة طائرات دخلت الخدمة في أسطولها الحربي في سبتمبر/ أيلول عام 2012، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أن "لياونينغ" كانت بداية حقبة جديدة بالنسبة للأسطول الحربي الصيني.
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رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

"لياونينغ"... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟

16:11 GMT 25.09.2022
© AP Photoالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AP Photo
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تمكنت الصين من تجهيز أسطولها بـ 3 حاملات طائرات خلال 10 سنوات فقط، كان أولها حاملة الطائرات "لياونينغ"، التي دخلت الخدمة عام 2012.
وكانت "لياونينغ" عبارة عن حاملة طائرات سوفيتية لم تكتمل، اشترتها الصين من أوكرانيا عام 1998، وعملت على استكمالها على مدار سنوات، حسبما تقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
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وأورد موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي تقريرا يرصد معلومات عن حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" ومواصفاتها الفنية وتسليحها.

ما هي المواصفات الفنية لحاملة الطائرات "لياونينغ"؟

© AP Photo / Vincent Yuالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
© AP Photo / Vincent Yu
الطول: 304.8 متر.
العرض: 43.15 متر.
عمق الغاطس: 10.97 متر.
الوزن: 54 ألف طن.
السرعة: 32 عقدة (نحو 59 كلم/ ساعة).
المدى: 7 آلاف و129 كيلومترا.
نظام الدفع: محركات تعمل بالديزل.

ما هو تسليح حاملة الطائرات "لياونينغ"؟

© AP Photo / Kin Cheungالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
© AP Photo / Kin Cheung
مدافع رشاشة عيار 30 ملم مضادة للطائرات.
مدافع رشاشة عيار 30 ملم للاشتباك مع الأهداف القريبة جدا.
صواريخ مضادة للطائرات (سطح – جو).
منصات إطلاق عمودي لصواريخ الدفاع الجوي.
صواريخ مضادة للسفن الحربية.

ما هي حمولة "لياونينغ" من الطائرات الحربية؟

© AP Photo / Mark Schiefelbeinالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
© AP Photo / Mark Schiefelbein
26 مقاتلة "سو–33" أو (جي–15).
24 مروحية "كا–31".
يذكر أن الصين تمتلك أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، بينها 3 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ" و"فوجيان"، وجميعها دخلت الخدمة خلال العشر سنوات الماضية.
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز لياونينغ - الأسطول الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
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وتحتفل الصين بمرور 10 سنوات على بدء تشغيلها أول حاملة طائرات دخلت الخدمة في أسطولها الحربي في سبتمبر/ أيلول عام 2012، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أن "لياونينغ" كانت بداية حقبة جديدة بالنسبة للأسطول الحربي الصيني.
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
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