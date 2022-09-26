https://sputnikarabic.ae/20220926/الحلبوسي-أحد-أسباب-استقالتي-من-منصبي-الانتقال-من-الأغلبية-السياسية-إلى-إدارة-الدولة-بالتوافقية-1068280814.html
الحلبوسي: أحد أسباب استقالتي من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية
الحلبوسي: أحد أسباب استقالتي من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية
قال رئيس مجلس النواب العراقي المستقيل، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إن "أحد أسباب استقالته من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T16:07+0000
2022-09-26T16:07+0000
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العراق
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وتابع في كلمته ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار، أن "التحالف الثلاثي لديه رؤية سياسية، ولكن لم يصل إلى تقديم البرنامج الحكومي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد الحلبوسي أنه "استقالته من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي"، وواصل: "لا أمنع أي شخصية من الترشح لرئاسة مجلس النواب".وبيّن أن "التظاهر حق مكفول دستوريا، ومجلس النواب دافع عن عدم الدخول الى مجلس القضاء"، وأوضح أن "مجلس النواب لا يمتلك السلطة لإصدار أوامر القبض بحق أحد"، وفقا لقوله.وكان محمد الحلبوسي، أعلن في وقت سابق، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.وذكرت وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، أن الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل سيتم خلالها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.
https://sputnikarabic.ae/20220926/الحلبوسي-لم-أتداول-قرار-الاستقالة-مع-أحد-والذهاب-إلى-انتخابات-مبكرة-سلاح-ذو-حدين-1068279218.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الحلبوسي: أحد أسباب استقالتي من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية
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قال رئيس مجلس النواب العراقي المستقيل، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إن "أحد أسباب استقالته من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية".
وتابع في كلمته ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار، أن "التحالف الثلاثي لديه رؤية سياسية، ولكن لم يصل إلى تقديم البرنامج الحكومي"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وشدد الحلبوسي أنه "استقالته من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي"، وواصل: "لا أمنع أي شخصية من الترشح لرئاسة مجلس النواب".
وبيّن أن "التظاهر حق مكفول دستوريا، ومجلس النواب دافع عن عدم الدخول الى مجلس القضاء"، وأوضح أن "مجلس النواب لا يمتلك السلطة لإصدار أوامر القبض بحق أحد"، وفقا لقوله.
وكان محمد الحلبوسي
، أعلن في وقت سابق، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي
، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.
وذكرت وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، أن الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل سيتم خلالها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.