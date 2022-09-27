https://sputnikarabic.ae/20220927/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-مركب-طرطوس-إلى-100-قتيل-1068310341.html
ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 100 قتيل
ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 100 قتيل
ارتفع عدد ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية إلى 100 قتيل. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T11:04+0000
2022-09-27T11:04+0000
2022-09-27T11:05+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العربية السورية، سانا، عن رئيس هيئة الموانئ السورية سامر قبراصلي، اليوم الثلاثاء، فقد ارتفعت حصيلة قتلى تحطم قارب مهاجرين قبالة سواحل محافظة طرطوس السورية إلى 100 قتيل.وقال قبراصلي إن "خدمات الطوارئ انتشلت 100 جثة من موقع تحطم السفينة قبالة ساحل طرطوس".وغادرت السفينة لبنان متوجهة إلى قبرص، الأسبوع الماضي، وعلى متنها مواطنون سوريون ولبنانيون وفلسطينيون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين مجهولي الجنسية. قال أحد الناجين إن العدد الإجمالي للركاب كان حوالي 150.وقال الجيش اللبناني إنه ألقى القبض على مشتبه به نظم نقل مهاجرين على متن هذه السفينة، واعترف أنه هو من تولى الأمور بنفسه.طالع أيضا: وزير النقل اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق إلى 75
https://sputnikarabic.ae/20220925/غرق-في-النوم-فنجا-من-مركب-طرطوس-تفاصيل-ليلة-انطلاقة-قارب-الموت--1068236383.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان
ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 100 قتيل
11:04 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 11:05 GMT 27.09.2022) تابعنا عبر
ارتفع عدد ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية إلى 100 قتيل.
ووفقا لتصريحات نقلتها
وكالة الأنباء العربية السورية، سانا، عن رئيس هيئة الموانئ السورية سامر قبراصلي، اليوم الثلاثاء، فقد ارتفعت حصيلة قتلى تحطم قارب مهاجرين قبالة سواحل محافظة طرطوس السورية إلى 100 قتيل.
وقال قبراصلي إن "خدمات الطوارئ انتشلت 100 جثة من موقع تحطم السفينة قبالة ساحل طرطوس".
وذكرت وكالة سانا أن جميع الركاب الذين تم إنقاذهم من موقع تحطم السفينة خرجوا بالفعل من المستشفى.
وغادرت السفينة لبنان متوجهة إلى قبرص، الأسبوع الماضي، وعلى متنها مواطنون سوريون ولبنانيون وفلسطينيون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين مجهولي الجنسية. قال أحد الناجين إن العدد الإجمالي للركاب كان
حوالي 150.
وقال الجيش اللبناني إنه ألقى القبض على مشتبه به نظم نقل مهاجرين على متن هذه السفينة، واعترف أنه هو من تولى الأمور بنفسه.