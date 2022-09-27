عربي
https://sputnikarabic.ae/20220927/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-مركب-طرطوس-إلى-100-قتيل-1068310341.html
ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 100 قتيل
ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 100 قتيل
ارتفع عدد ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية إلى 100 قتيل. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T11:04+0000
2022-09-27T11:05+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057356196_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fd2a7ba1fbab176c9fbeb417c2dade5a.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العربية السورية، سانا، عن رئيس هيئة الموانئ السورية سامر قبراصلي، اليوم الثلاثاء، فقد ارتفعت حصيلة قتلى تحطم قارب مهاجرين قبالة سواحل محافظة طرطوس السورية إلى 100 قتيل.وقال قبراصلي إن "خدمات الطوارئ انتشلت 100 جثة من موقع تحطم السفينة قبالة ساحل طرطوس".وغادرت السفينة لبنان متوجهة إلى قبرص، الأسبوع الماضي، وعلى متنها مواطنون سوريون ولبنانيون وفلسطينيون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين مجهولي الجنسية. قال أحد الناجين إن العدد الإجمالي للركاب كان حوالي 150.وقال الجيش اللبناني إنه ألقى القبض على مشتبه به نظم نقل مهاجرين على متن هذه السفينة، واعترف أنه هو من تولى الأمور بنفسه.طالع أيضا: وزير النقل اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق إلى 75
https://sputnikarabic.ae/20220925/غرق-في-النوم-فنجا-من-مركب-طرطوس-تفاصيل-ليلة-انطلاقة-قارب-الموت--1068236383.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057356196_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96b1c0131eb8d53104dc7050b0af12e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان

ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 100 قتيل

11:04 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 11:05 GMT 27.09.2022)
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Pau de la Calle
تابعنا عبرTelegram
ارتفع عدد ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية إلى 100 قتيل.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العربية السورية، سانا، عن رئيس هيئة الموانئ السورية سامر قبراصلي، اليوم الثلاثاء، فقد ارتفعت حصيلة قتلى تحطم قارب مهاجرين قبالة سواحل محافظة طرطوس السورية إلى 100 قتيل.
ضحايا حادثة غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل طرطوس السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
"غرق في النوم فنجا من مركب طرطوس"… تفاصيل ليلة انطلاقة قارب الموت
25 سبتمبر, 22:27 GMT
وقال قبراصلي إن "خدمات الطوارئ انتشلت 100 جثة من موقع تحطم السفينة قبالة ساحل طرطوس".

وذكرت وكالة سانا أن جميع الركاب الذين تم إنقاذهم من موقع تحطم السفينة خرجوا بالفعل من المستشفى.

وغادرت السفينة لبنان متوجهة إلى قبرص، الأسبوع الماضي، وعلى متنها مواطنون سوريون ولبنانيون وفلسطينيون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين مجهولي الجنسية. قال أحد الناجين إن العدد الإجمالي للركاب كان حوالي 150.
وقال الجيش اللبناني إنه ألقى القبض على مشتبه به نظم نقل مهاجرين على متن هذه السفينة، واعترف أنه هو من تولى الأمور بنفسه.
طالع أيضا: وزير النقل اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق إلى 75
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الخامس من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة09:56 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала