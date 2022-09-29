https://sputnikarabic.ae/20220929/أنطونوف-واشنطن-تدفع-نحو-مواجهة-مباشرة-بين-القوى-النووية-بعواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1068376919.html

أنطونوف: واشنطن تدفع نحو مواجهة مباشرة بين القوى النووية بعواقب لا يمكن التنبؤ بها

أنطونوف: واشنطن تدفع نحو مواجهة مباشرة بين القوى النووية بعواقب لا يمكن التنبؤ بها

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدفع الوضع في أوكرانيا نحو مواجهة مباشرة بين القوى النووية الكبرى سيكون... 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T00:43+0000

2022-09-29T00:43+0000

2022-09-29T00:43+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في مقال افتتاحي نُشر بموقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي: "من الواضح اليوم أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الأعمال العسكرية لنظام كييف".وأضاف: "واشنطن تدفع الوضع نحو مواجهة مباشرة بين القوى النووية الكبرى محفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، التعبئة الجزئية في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.وردا على التجاوزات والتهديدات الغربية، قال بوتين إن الغرب تجاوز كل الخطوط، وإن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.وأضاف أن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وأن "هذه ليست مجرد خدعة"، مخاطبا أولئك الذين يحاولون "ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية" قائلا: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".وفي 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المستقلتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية المكثفة، وفي أعقاب تهديدات كييف وتلويحها بالعودة إلى تطوير أسلحة نووية.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.رد الغرب على العملية العسكرية بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية. أدت العقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.

https://sputnikarabic.ae/20220928/موقع-زيلينسكي-ينشر-عريضة-لإعادة-الوضع-النووي-إلى-أوكرانيا-1068353204.html

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