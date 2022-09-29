https://sputnikarabic.ae/20220929/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-عقب-مغادرة-نائبة-بايدن-جارتها-الجنوبية-1068405127.html

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين عقب مغادرة نائبة بايدن جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين عقب مغادرة نائبة بايدن جارتها الجنوبية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر، اليوم الخميس، بعد ساعات من مغادرة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كوريا الجنوبية، بعد رحلة زارت... 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T15:23+0000

2022-09-29T15:23+0000

2022-09-29T15:23+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

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هذه هي المرة الثالثة التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ هذا الأسبوع، لتوسع وتيرة قياسية في تجارب الأسلحة مع تسريع مساعيها لبناء ترسانتها والضغط على واشنطن لقبولها كقوة نووية، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن الصاروخين أطلقا من منطقة تبعد تسع دقائق من منطقة شمال العاصمة بيونغ يانغ، وتوجها نحو المياه بين شبه الجزيرة الكورية واليابان. وقال الجيش الياباني إنه رصد عملية الإطلاق.أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى يوم الأربعاء، في الوقت الذي كانت هاريس فيه تتواجد في اليابان، وذلك بعدما أطلقت واحدا قبل مغادرتها واشنطن يوم الأحد.توجت هاريس في وقت سابق في رحلتها التي استغرقت أربعة أيام إلى آسيا باجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وتوقفت في المنطقة المنزوعة السلاح، حيث بحثت "التهديد الذي يشكله الشمال المعادي بشكل متزايد".أصبحت زيارة المنطقة منزوعة السلاح نوعا من الطقوس بالنسبة للقادة الأمريكيين الذين يأملون في إظهار عزمهم على الوقوف بحزم ضد بيونغ يانغ. يخشى الغرب ويحذر من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا تجربة نووية، الأمر الذي من شأنه أن يقرب البلاد من الاعتراف بها كقوة نووية كاملة.

https://sputnikarabic.ae/20220928/طوكيو-تحتج-على-تهديد-كوريا-الشمالية-لـأمن-اليابان-بعد-إطلاقها-لصاروخين-بالستيين-1068351895.html

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