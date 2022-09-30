https://sputnikarabic.ae/20220930/ستولتنبرغ-يناقش-مع-شولتز-تخريب-خطي-الغاز-الروسي-ويقظة-الناتو-1068434891.html

ستولتنبرغ يناقش مع شولتز "تخريب" خطي الغاز الروسي و"يقظة الناتو"

ستولتنبرغ يناقش مع شولتز "تخريب" خطي الغاز الروسي و"يقظة الناتو"

قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إنه أجرى محادثات هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ناقشا فيها "تخريب نورد ستريم" (التيار... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T11:31+0000

2022-09-30T11:31+0000

2022-09-30T11:31+0000

العالم

التيار الشمالي

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وأعلن الأمين العام لحلف "الناتو" على صفحته في "تويتر" أنه أجرى مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني اليوم وكتب مغردا:وبدوره، كشف مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، أن انفجارات "التيار الشمالي" هي هجوم إرهابي دولي، ولدى روسيا أدلة على أن الغرب وراء هذه الجريمة، بالرغم من أنه يحاول إخفاء المنظمين الحقيقيين.وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين الماضي، عن انخفاض قياسي في الضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب، وفرضت حالة الطوارئ على الخط "إيه" الذي قالت إنه سجل انخفاضا قياسيا في مستويات الضغط.ولاحقا، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تسجيل انخفاض في الضغط على خط "التيار الشمالي 1" كذلك، الذي علّق العمل به في الأساس منذ أواخر أغسطس/ آب، بسبب مشكلات في إصلاح المضخات نتيجة العقوبات الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20220930/ناريشكين-لدى-موسكو-أدلة-على-تورط-الغرب-في-تفجيرات-نورد-ستريم--1068426555.html

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العالم, التيار الشمالي