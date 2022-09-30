https://sputnikarabic.ae/20220930/وصول-أول-دفعة-من-الأشخاص-الذين-تم-استدعاؤهم-في-إطار-التعبئة-الجزئية-في-روسيا-إلى-أراضي-دونيتسك-1068433943.html

وصول أول دفعة من الأشخاص الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة الجزئية في روسيا إلى أراضي دونيتسك

وصول أول دفعة من الأشخاص الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة الجزئية في روسيا إلى أراضي دونيتسك

أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك، اليوم الجمعة، وصول أول دفعة من الأشخاص الذين تم استدعاؤهم كجزء من التعبئة الجزئية في روسيا إلى منطقة العمليات الخاصة،... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T11:06+0000

2022-09-30T11:06+0000

2022-09-30T11:07+0000

روسيا

أخبار جمهورية دونيتسك

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وكتبت الشرطة الشعبية على قناتها في "تلغرام": "وصل الأفراد العسكريون الأوائل الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في إطار التعبئة الجزئية المعلن عنها في روسيا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. والآن يخضعون لدورة تدريبية قتالية مكثفة في ساحات التدري، مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة القتال في الأشهر الأخيرة".وأشارت الشرطة الشعبية في بيانها إلى أن سكان الجمهوريات الشعبية رحبوا بحماس بالمقاتلين، بالإضافة إلى توجيه الشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القرار.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم أمس الخميس، خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الأمن الروسي، قائلا: "أكرر، الاحتياط هو من يخضع للاستدعاء، وفي المقام الأول، أولئك الذين أدوا الخدمة في صفوف القوات المسلحة الروسية ولديهم الخبرة اللازمة".وأضاف بوتين، إنه في الوقت نفسه، يجب على أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية الخضوع لتدريب عسكري إضافي قبل إرسالهم إلى الوحدات.وتابع الرئيس الروسي: "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن مثل هذا التنسيق وتدريب الأفراد هو مطلب يجب الالتزام به بدقة".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بمرسوم رئاسي، عن تعبئة جزئية في البلاد، بدءاً من 21 سبتمبر/أيلول، مؤكداً أن هذا القرار، يهدف لحماية روسيا وسيادتها وسلامتها. فيما أوضح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن هنالك حاجة للسيطرة على خط التماس البالغ طوله 1000 كيلومتر والأراضي المحررة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم استدعاء 300 ألف شخص من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة القتالية للخدمة، وهو ما يشكل نحو 1% من إجمالي موارد التعبئة في روسيا الاتحادية.

https://sputnikarabic.ae/20220922/هيئة-الأركان-الروسية-المستدعون-للتعبئة-الجزئية-يتمتعون-بمزايا-المتطوعين-1068103996.html

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