https://sputnikarabic.ae/20221004/بايدن-يبحث-مع-رئيس-وزراء-اليابان-الرد-على-إطلاق-كوريا-الشمالية-لصاروخ-باليستي-1068622111.html
بايدن يبحث مع رئيس وزراء اليابان الرد على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي
بايدن يبحث مع رئيس وزراء اليابان الرد على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خطواتهم القادمة بعد أن أجرت كوريا الشمالية أطول تجاربها بإطلاق صاروخ... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T19:15+0000
2022-10-04T19:15+0000
2022-10-04T19:15+0000
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين أدانا تجربة إطلاق صاروخ كوريا الشمالية "بأشد العبارات، مع الاعتراف بأن الإطلاق يمثل خطرا على الشعب الياباني ويزعزع استقرار المنطقة، ويشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".وذكر البيت الأبيض في بيانه أن الزعيمين اتفقا على تنسيق رد فوري وطويل الأمد معا، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي.كما تعهدا بالعمل على كبح قدرة كوريا الشمالية على تعزيز برامجها للصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة.وأجرت كوريا الشمالية اختبارات لإطلاق نحو 40 صاروخا خلال نحو 20 فعالية إطلاق هذا العام، لكن تجربة الثلاثاء كانت الأكثر استفزازا حتى الآن.يأتي هذا في الوقت الذي يرفض فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العودة للدبلوماسية النووية مع الولايات المتحدة.ويعد إطلاق اليوم الثلاثاء هو الجولة الخامسة من تجارب الأسلحة التي تجريها كوريا الشمالية منذ عشرة أيام.
https://sputnikarabic.ae/20221004/أمريكا-تدعو-لعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-فيما-يتعلق-بأنشطة-كوريا-الشمالية-الصاروخية-1068617152.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يبحث مع رئيس وزراء اليابان الرد على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي
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ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خطواتهم القادمة بعد أن أجرت كوريا الشمالية أطول تجاربها بإطلاق صاروخ باليستي بقدرات نووية فوق اليابان.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين أدانا تجربة إطلاق صاروخ كوريا الشمالية "بأشد العبارات، مع الاعتراف بأن الإطلاق يمثل خطرا على الشعب الياباني ويزعزع استقرار المنطقة، ويشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وذكر البيت الأبيض في بيانه
أن الزعيمين اتفقا على تنسيق رد فوري وطويل الأمد معا، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي.
كما تعهدا بالعمل على كبح قدرة كوريا الشمالية على تعزيز برامجها للصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة.
وأجرت كوريا الشمالية اختبارات لإطلاق نحو 40 صاروخا خلال نحو 20 فعالية إطلاق هذا العام، لكن تجربة الثلاثاء كانت الأكثر استفزازا حتى الآن.
يأتي هذا في الوقت الذي يرفض فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العودة للدبلوماسية النووية مع الولايات المتحدة.
ويعد إطلاق اليوم الثلاثاء هو الجولة الخامسة من تجارب الأسلحة التي تجريها كوريا الشمالية منذ عشرة أيام.