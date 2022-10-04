https://sputnikarabic.ae/20221004/-كوريا-الشمالية-تستعد-لإطلاق-صواريخ-عابرة-للقارات-وأخرى-من-الغواصات-1068595056.html
كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صواريخ عابرة للقارات وأخرى من الغواصات
كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صواريخ عابرة للقارات وأخرى من الغواصات
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجارب إطلاق متنوعة، وذلك بعد ساعات من إطلاقها صاروخا باليستيا متوسط المدى باتجاه اليابان. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T09:50+0000
2022-10-04T09:50+0000
2022-10-04T09:50+0000
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وأوضحت الوزارة أن بيونغ يانغ تسعى إلى إتقان تقنيات صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود السائل وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات، مع استعداداها للقيام بتجربة نووية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".وأطلقت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا متوسط المدى (IRBM) مر فوق اليابان، في أول إطلاق لصاروخ متوسط المدى في 8 أشهر.وكان آخر إطلاق لبيونغ يونغ لصاروخ من نفس النوع في يناير/كانون الثاني، وهو صاروخ هواسونغ- 12 وقد طار 800 كيلومتر على ارتفاع بلغ 2,000 كيلومتر.وقالت الوزارة أيضا إن المنشآت النووية الرئيسية في الشمال، بما في ذلك مفاعل في مجمع يونغبيون، تعمل بشكل طبيعي وأن كوريا الشمالية لا تزال قادرة على إجراء تجربة نووية.وأضافت "كوريا الشمالية تواصل جهودها لتعزيز قدراتها النووية."وردا على سؤال حول موعد انتهاء كوريا الشمالية من الاستعدادات اللازمة لما ستكون تجربتها النووية السابعة، قال وزير الدفاع "لي جونغ-سوب": "في غضون مايو".وأضاف الوزير "لكن من الصعب التكهن بموعد (إجراء تجربة نووية)"، مشيرًا إلى أن التجربة، في حالة إجرائها، يمكن أن تشمل سلاحًا نوويًا صغيرًا للاستخدام الفعلي أو قد يكون أقوى من السابق.
https://sputnikarabic.ae/20221004/واشنطن-عن-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-فوق-اليابان-يزعزع-الاستقرار-1068586316.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صواريخ عابرة للقارات وأخرى من الغواصات
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجارب إطلاق متنوعة، وذلك بعد ساعات من إطلاقها صاروخا باليستيا متوسط المدى باتجاه اليابان.
وأوضحت الوزارة أن بيونغ يانغ تسعى إلى إتقان تقنيات صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود السائل وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات، مع استعداداها للقيام بتجربة نووية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب
".
وأطلقت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا متوسط المدى
(IRBM) مر فوق اليابان، في أول إطلاق لصاروخ متوسط المدى في 8 أشهر.
وكان آخر إطلاق لبيونغ يونغ لصاروخ من نفس النوع في يناير/كانون الثاني، وهو صاروخ هواسونغ- 12 وقد طار 800 كيلومتر على ارتفاع بلغ 2,000 كيلومتر.
وذكرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن "كوريا الشمالية تستعد لإطلاق تجارب مصممة لإتقان التقنيات الخاصة بصاروخ باليستي جديد عابر للقارات يعمل بالوقود السائل وصاروخ باليستي يطلق من الغواصات، وتسعى باستمرار لتحديث قدرات صواريخ الوقود الصلب".
وقالت الوزارة أيضا إن المنشآت النووية الرئيسية في الشمال، بما في ذلك مفاعل في مجمع يونغبيون، تعمل بشكل طبيعي وأن كوريا الشمالية لا تزال قادرة على إجراء تجربة نووية.
وأضافت "كوريا الشمالية تواصل جهودها لتعزيز قدراتها النووية."
وردا على سؤال حول موعد انتهاء كوريا الشمالية من الاستعدادات اللازمة لما ستكون تجربتها النووية السابعة، قال وزير الدفاع "لي جونغ-سوب": "في غضون مايو".
وأضاف الوزير "لكن من الصعب التكهن بموعد (إجراء تجربة نووية)"، مشيرًا إلى أن التجربة، في حالة إجرائها، يمكن أن تشمل سلاحًا نوويًا صغيرًا للاستخدام الفعلي أو قد يكون أقوى من السابق.