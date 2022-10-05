https://sputnikarabic.ae/20221005/البنتاغون-عودة-مجموعة-حاملة-الطائرات-رونالد-ريغان-إلى-بحر-اليابان-1068664280.html
البنتاغون: عودة مجموعة حاملة الطائرات "رونالد ريغان" إلى بحر اليابان
البنتاغون: عودة مجموعة حاملة الطائرات "رونالد ريغان" إلى بحر اليابان
أكد مسؤول في البنتاغون، اليوم الأربعاء، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان"، عادت إلى بحر اليابان بعد أن أطلقت كوريا الشمالية... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T15:41+0000
2022-10-05T15:41+0000
2022-10-05T15:41+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "أستطيع أن أؤكد أن مجموعة الحاملة رونالد ريغان الهجومية تعمل حاليا في بحر اليابان".أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان أمس الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ خمس سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، مما جعل البلاد في حالة توتر.في الإطلاق الأخير حلق الصاروخ لمسافة 4600 كيلومتر (2858 ميلا)، أي أبعد من عمليات الإطلاق السابقة. حلقت المقذوفات التي اختبرت الأسبوع الماضي بين 300 و400 كيلومتر.وأجرت الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، مناورات عسكرية ثنائية منفصلة مع كوريا الجنوبية واليابان، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ فوق اليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221004/أمريكا-تدعو-لعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-فيما-يتعلق-بأنشطة-كوريا-الشمالية-الصاروخية-1068617152.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: عودة مجموعة حاملة الطائرات "رونالد ريغان" إلى بحر اليابان
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أكد مسؤول في البنتاغون، اليوم الأربعاء، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان"، عادت إلى بحر اليابان بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك
": "أستطيع أن أؤكد أن مجموعة الحاملة رونالد ريغان الهجومية تعمل حاليا في بحر اليابان".
أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي
باتجاه اليابان أمس الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ خمس سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، مما جعل البلاد في حالة توتر.
في الإطلاق الأخير حلق الصاروخ لمسافة 4600 كيلومتر (2858 ميلا)، أي أبعد من عمليات الإطلاق السابقة. حلقت المقذوفات التي اختبرت الأسبوع الماضي بين 300 و400 كيلومتر.
وأجرت الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، مناورات عسكرية
ثنائية منفصلة مع كوريا الجنوبية واليابان، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ فوق اليابان.