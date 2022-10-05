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https://sputnikarabic.ae/20221005/البنتاغون-عودة-مجموعة-حاملة-الطائرات-رونالد-ريغان-إلى-بحر-اليابان-1068664280.html
البنتاغون: عودة مجموعة حاملة الطائرات "رونالد ريغان" إلى بحر اليابان
البنتاغون: عودة مجموعة حاملة الطائرات "رونالد ريغان" إلى بحر اليابان
أكد مسؤول في البنتاغون، اليوم الأربعاء، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان"، عادت إلى بحر اليابان بعد أن أطلقت كوريا الشمالية... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T15:41+0000
2022-10-05T15:41+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "أستطيع أن أؤكد أن مجموعة الحاملة رونالد ريغان الهجومية تعمل حاليا في بحر اليابان".أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان أمس الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ خمس سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، مما جعل البلاد في حالة توتر.في الإطلاق الأخير حلق الصاروخ لمسافة 4600 كيلومتر (2858 ميلا)، أي أبعد من عمليات الإطلاق السابقة. حلقت المقذوفات التي اختبرت الأسبوع الماضي بين 300 و400 كيلومتر.وأجرت الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، مناورات عسكرية ثنائية منفصلة مع كوريا الجنوبية واليابان، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ فوق اليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221004/أمريكا-تدعو-لعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-فيما-يتعلق-بأنشطة-كوريا-الشمالية-الصاروخية-1068617152.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون: عودة مجموعة حاملة الطائرات "رونالد ريغان" إلى بحر اليابان

15:41 GMT 05.10.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أبحرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" (USS Ronald Reagan)، التي تعمل بالطاقة النووية، الثانية من اليسار، وسفينة مروحية الهبوط (LPH) الكورية الجنوبية مارادو، إلى اليسار، خلال تدريبات عسكرية مشتركة في مكان غير معروف، 4 يونيو 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أبحرت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان (USS Ronald Reagan)، التي تعمل بالطاقة النووية، الثانية من اليسار، وسفينة مروحية الهبوط (LPH) الكورية الجنوبية مارادو، إلى اليسار، خلال تدريبات عسكرية مشتركة في مكان غير معروف، 4 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أكد مسؤول في البنتاغون، اليوم الأربعاء، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان"، عادت إلى بحر اليابان بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "أستطيع أن أؤكد أن مجموعة الحاملة رونالد ريغان الهجومية تعمل حاليا في بحر اليابان".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
أمريكا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن فيما يتعلق بأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية
أمس, 17:02 GMT
أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان أمس الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ خمس سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، مما جعل البلاد في حالة توتر.
في الإطلاق الأخير حلق الصاروخ لمسافة 4600 كيلومتر (2858 ميلا)، أي أبعد من عمليات الإطلاق السابقة. حلقت المقذوفات التي اختبرت الأسبوع الماضي بين 300 و400 كيلومتر.
وأجرت الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، مناورات عسكرية ثنائية منفصلة مع كوريا الجنوبية واليابان، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ فوق اليابان.
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