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https://sputnikarabic.ae/20221004/أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-تجري-مناورات-عقب-تصاعد-التوترات-مع-بيونغ-يانغ-1068608940.html
أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تجري مناورات عقب تصاعد التوترات مع بيونغ يانغ
أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تجري مناورات عقب تصاعد التوترات مع بيونغ يانغ
أجرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية ثنائية منفصلة مع كوريا الجنوبية واليابان، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي فوق اليابان، حسبما... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T14:53+0000
2022-10-04T14:53+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت باكوم في بيان صحفي: "بعدما أطلقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا باليستيا فوق اليابان في 4 أكتوبر/تشرين الأول، انضم مقاتلو مشاة البحرية الأمريكية إلى مقاتلات قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في مناورة ثنائية في بحر اليابان في 4 أكتوبر".وأضافت القيادة في بيان منفصل: "بعدما أطلقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا باليستيا فوق اليابان في 4 أكتوبر، أجرت القيادة الهندية والمحيط الهادئ وأفراد جمهورية كوريا (الجنوبية) تدريبات ثنائية فوق البحر الغربي في 4 أكتوبر، لعرض قدرات الضربة الرادعة والديناميكية مع إظهار قابلية التشغيل البيني الثنائي لبلدنا".أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، صباح الثلاثاء، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان. هذه هي المرة الخامسة التي تطلق فيها بيونغ يانغ صاروخا باليستيا خلال الأيام العشرة الماضية.وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق أراض يابانية، موضحة أنه طار فوق جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ومحافظة أوموري الشمالية الشرقية، حيث طالبت الحكومة مواطنيها بالبقاء داخل المباني وضرورة إيجاد ملجأ.من جانبه، تعهد مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، بالبحث عن طرق مختلفة لتعزيز ردع كوريا الشمالية، بما في ذلك من خلال تشديد العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20221004/واشنطن-عن-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-فوق-اليابان-يزعزع-الاستقرار-1068586316.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تجري مناورات عقب تصاعد التوترات مع بيونغ يانغ

14:53 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANAT
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أجرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية ثنائية منفصلة مع كوريا الجنوبية واليابان، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي فوق اليابان، حسبما ذكرت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "باكوم".
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت باكوم في بيان صحفي: "بعدما أطلقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا باليستيا فوق اليابان في 4 أكتوبر/تشرين الأول، انضم مقاتلو مشاة البحرية الأمريكية إلى مقاتلات قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في مناورة ثنائية في بحر اليابان في 4 أكتوبر".
وأضافت القيادة في بيان منفصل: "بعدما أطلقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا باليستيا فوق اليابان في 4 أكتوبر، أجرت القيادة الهندية والمحيط الهادئ وأفراد جمهورية كوريا (الجنوبية) تدريبات ثنائية فوق البحر الغربي في 4 أكتوبر، لعرض قدرات الضربة الرادعة والديناميكية مع إظهار قابلية التشغيل البيني الثنائي لبلدنا".
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
واشنطن عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان: "يزعزع الاستقرار"
06:21 GMT
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، صباح الثلاثاء، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان. هذه هي المرة الخامسة التي تطلق فيها بيونغ يانغ صاروخا باليستيا خلال الأيام العشرة الماضية.
وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق أراض يابانية، موضحة أنه طار فوق جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ومحافظة أوموري الشمالية الشرقية، حيث طالبت الحكومة مواطنيها بالبقاء داخل المباني وضرورة إيجاد ملجأ.
من جانبه، تعهد مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، بالبحث عن طرق مختلفة لتعزيز ردع كوريا الشمالية، بما في ذلك من خلال تشديد العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
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