عربي
https://sputnikarabic.ae/20221005/الوفد-الروسي-برئاسة-نوفاك-يصل-إلى-فيينا-للمشاركة-في-مفاوضات-أوبك--1068650357.html
الوفد الروسي برئاسة نوفاك يصل إلى فيينا للمشاركة في مفاوضات "أوبك+"
الوفد الروسي برئاسة نوفاك يصل إلى فيينا للمشاركة في مفاوضات "أوبك+"
وصل وفد من روسيا يترأسه نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، إلى فيينا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في مفاوضات تحالف "أوبك +"، حسبما قاله مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك". 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T12:19+0000
2022-10-05T12:20+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068645340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29cda8c0c682bf38240ebc096b302745.jpg
وقال متحدث آخر في التحالف لـ"سبوتنيك" في وقت سابق إن إمكانية خفض جديد للإنتاج مطروحة على جدول الأعمال.وذكرت وسائل إعلام أن المملكة العربية السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في "أوبك +" يخططون للإعلان عن تقليص كبير في إنتاج النفط.وأوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يوم أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات إن "التخفيضات ستأتي على حساب الإنتاج الحالي، وليس على مستويات الحصص".وقال محللون للصحيفة إنه "من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى رد أمريكي انتقامي بما في ذلك إطلاق كميات إضافية من النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد".ولفتت الصحيفة إلى أن حجم تخفيضات الإنتاج لم يتم الاتفاق عليه بعد، في حين أن روسيا والسعودية "تصران على خفض 1-2 مليون برميل يوميا أو أكثر سيتم إدخالها على مراحل على مدى عدة أشهر".
https://sputnikarabic.ae/20221005/إعلام-البيت-الأبيض-قلق-من-أن-خفض-إنتاج-أوبك-يعني-كارثة-كاملة-للولايات-المتحدة-1068627856.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068645340_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf3ef2e882c1b0749def1e31f08c33bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الوفد الروسي برئاسة نوفاك يصل إلى فيينا للمشاركة في مفاوضات "أوبك+"

12:19 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 05.10.2022)
© AP Photo / Lisa Leutnerأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Lisa Leutner
تابعنا عبرTelegram
وصل وفد من روسيا يترأسه نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، إلى فيينا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في مفاوضات تحالف "أوبك +"، حسبما قاله مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".
وقال متحدث آخر في التحالف لـ"سبوتنيك" في وقت سابق إن إمكانية خفض جديد للإنتاج مطروحة على جدول الأعمال.
وذكرت وسائل إعلام أن المملكة العربية السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في "أوبك +" يخططون للإعلان عن تقليص كبير في إنتاج النفط.
منظمة أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
البيت الأبيض قلق من خفض إنتاج "أوبك"... "كارثة كاملة" للولايات المتحدة
00:57 GMT
وأوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يوم أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات إن "التخفيضات ستأتي على حساب الإنتاج الحالي، وليس على مستويات الحصص".
وقال محللون للصحيفة إنه "من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى رد أمريكي انتقامي بما في ذلك إطلاق كميات إضافية من النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد".
ولفتت الصحيفة إلى أن حجم تخفيضات الإنتاج لم يتم الاتفاق عليه بعد، في حين أن روسيا والسعودية "تصران على خفض 1-2 مليون برميل يوميا أو أكثر سيتم إدخالها على مراحل على مدى عدة أشهر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала