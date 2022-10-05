https://sputnikarabic.ae/20221005/الوفد-الروسي-برئاسة-نوفاك-يصل-إلى-فيينا-للمشاركة-في-مفاوضات-أوبك--1068650357.html
الوفد الروسي برئاسة نوفاك يصل إلى فيينا للمشاركة في مفاوضات "أوبك+"
الوفد الروسي برئاسة نوفاك يصل إلى فيينا للمشاركة في مفاوضات "أوبك+"
وصل وفد من روسيا يترأسه نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، إلى فيينا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في مفاوضات تحالف "أوبك +"، حسبما قاله مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك". 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T12:19+0000
2022-10-05T12:19+0000
2022-10-05T12:20+0000
روسيا
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وقال متحدث آخر في التحالف لـ"سبوتنيك" في وقت سابق إن إمكانية خفض جديد للإنتاج مطروحة على جدول الأعمال.وذكرت وسائل إعلام أن المملكة العربية السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في "أوبك +" يخططون للإعلان عن تقليص كبير في إنتاج النفط.وأوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يوم أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات إن "التخفيضات ستأتي على حساب الإنتاج الحالي، وليس على مستويات الحصص".وقال محللون للصحيفة إنه "من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى رد أمريكي انتقامي بما في ذلك إطلاق كميات إضافية من النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد".ولفتت الصحيفة إلى أن حجم تخفيضات الإنتاج لم يتم الاتفاق عليه بعد، في حين أن روسيا والسعودية "تصران على خفض 1-2 مليون برميل يوميا أو أكثر سيتم إدخالها على مراحل على مدى عدة أشهر".
https://sputnikarabic.ae/20221005/إعلام-البيت-الأبيض-قلق-من-أن-خفض-إنتاج-أوبك-يعني-كارثة-كاملة-للولايات-المتحدة-1068627856.html
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روسيا
الوفد الروسي برئاسة نوفاك يصل إلى فيينا للمشاركة في مفاوضات "أوبك+"
12:19 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
وصل وفد من روسيا يترأسه نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، إلى فيينا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في مفاوضات تحالف "أوبك +"، حسبما قاله مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".
وقال متحدث آخر في التحالف لـ"سبوتنيك" في وقت سابق إن إمكانية خفض جديد للإنتاج مطروحة على جدول الأعمال.
وذكرت وسائل إعلام أن المملكة العربية السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في "أوبك +" يخططون للإعلان عن تقليص كبير في إنتاج النفط.
وأوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يوم أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات إن "التخفيضات ستأتي على حساب الإنتاج الحالي، وليس على مستويات الحصص".
وقال محللون للصحيفة إنه "من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى رد أمريكي انتقامي بما في ذلك إطلاق كميات إضافية من النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد".
ولفتت الصحيفة
إلى أن حجم تخفيضات الإنتاج لم يتم الاتفاق عليه بعد، في حين أن روسيا والسعودية "تصران على خفض 1-2 مليون برميل يوميا أو أكثر سيتم إدخالها على مراحل على مدى عدة أشهر".