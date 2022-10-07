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https://sputnikarabic.ae/20221007/بعد-أوكرانيا-إيلون-ماسك-يقترح-تسوية-لجعل-تايوان-منطقة-إدارية-تابعة-للصين-1068745491.html
بعد أوكرانيا... إيلون ماسك يقترح تسوية لجعل تايوان منطقة إدارية تابعة للصين
بعد أوكرانيا... إيلون ماسك يقترح تسوية لجعل تايوان منطقة إدارية تابعة للصين
أعتبر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أن النزاع على تايوان أمر لا مفر منه، مقترحا جعل الجزيرة منطقة إدارية خاصة تابعة للصين. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T15:14+0000
2022-10-07T15:14+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال ماسك، خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: ""نصيحتي... هي منح تايوان وضع منطقة إدارية خاصة".وأضاف ماسك: "أعتقد أنه ربما يمكنهم التوصل إلى اتفاق أكثر ليبرالية من اتفاق هونغ كونغ"، لافتا إلى أن الفكرة قد لا تروق للجميع.وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى اعتقاد ماسك بأن "الصراع على تايوان أمر حتمي".وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أثار الملياردير الأمريكي استياء المؤسسة الحاكمة في أوكرانيا، بعد طرح رؤيته لتسوية روسية أوكرانية، دعا فيها إلى إجراء تصويت مرة أخرى في مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيه، بإشراف الأمم المتحدة حول الانضمام إلى روسيا أو أوكرانيا، معتبرا أن شبه جزيرة القرم يجب أن تبقى تابعة إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221003/إيلون-ماسك-يعتبر-أن-القرم-أرض-روسية-وضمها-لأوكرانيا-كان-خطأ-1068576011.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك

بعد أوكرانيا... إيلون ماسك يقترح تسوية لجعل تايوان منطقة إدارية تابعة للصين

15:14 GMT 07.10.2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuمؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك
مؤسس شركة سبيس إكس الفضائية، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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أعتبر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أن النزاع على تايوان أمر لا مفر منه، مقترحا جعل الجزيرة منطقة إدارية خاصة تابعة للصين.
موسكو - سبوتنيك. وقال ماسك، خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: ""نصيحتي... هي منح تايوان وضع منطقة إدارية خاصة".
وأضاف ماسك: "أعتقد أنه ربما يمكنهم التوصل إلى اتفاق أكثر ليبرالية من اتفاق هونغ كونغ"، لافتا إلى أن الفكرة قد لا تروق للجميع.
وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى اعتقاد ماسك بأن "الصراع على تايوان أمر حتمي".
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
إيلون ماسك يعتبر أن القرم أرض روسية وضمها لأوكرانيا كان "خطأ"
3 أكتوبر, 18:16 GMT
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أثار الملياردير الأمريكي استياء المؤسسة الحاكمة في أوكرانيا، بعد طرح رؤيته لتسوية روسية أوكرانية، دعا فيها إلى إجراء تصويت مرة أخرى في مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيه، بإشراف الأمم المتحدة حول الانضمام إلى روسيا أو أوكرانيا، معتبرا أن شبه جزيرة القرم يجب أن تبقى تابعة إلى روسيا.
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