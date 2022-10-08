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وزارة النقل الروسية: حركة القطارات عبر جسر القرم من المقرر أن تعود إلى طبيعتها اليوم
https://sputnikarabic.ae/20221008/لجنة-التحقيقات-الروسية-مقتل-3-أشخاص-في-تفجير-جسر-القرم-1068763310.html
لجنة التحقيق الروسية: مقتل 3 أشخاص في تفجير جسر القرم
لجنة التحقيق الروسية: مقتل 3 أشخاص في تفجير جسر القرم
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص في حادث تفجير جسر القرم، حيث كان هؤلاء الثلاثة في سيارة تسير بجوار الشاحنة المفخخة التي انفجرت على الجسر... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T11:04+0000
2022-10-08T11:33+0000
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت اللجنة، في بيان حول تفجير جسر القرم: "وفقا للبيانات الأولية، توفي ثلاثة أشخاص نتيجة الحادث، ومن المفترض أن هؤلاء هم ركاب سيارة كانت تسير بجوار الشاحنة المفخخة، وقد تم انتشال جثتي رجلين وامرأة ويتم التحقق من هوياتهم".وأضافت اللجنة: "كما توصل محققو لجنة التحقيق الروسية إلى بيانات الشاحنة ومالكها. فهو أحد سكان إقليم كراسنودار، وبدأت إجراءات التحقيق في مكان إقامته. وتجري دراسة مسار السيارة والوثائق ذات الصلة".وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.يذكر أن جسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
https://sputnikarabic.ae/20221008/الهيئة-الوطنية-لمكافحة-الإرهاب-تفجير-شاحنة-أدى-إلى-اشتعال-خزانات-الوقود-المقطورة-على-جسر-القرم-1068757477.html
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روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية
روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية

لجنة التحقيق الروسية: مقتل 3 أشخاص في تفجير جسر القرم

11:04 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 08.10.2022)
© Sputnik . Konstantin Makhalshevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالطوارئ الروسية تعلن إخماد الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم
الطوارئ الروسية تعلن إخماد الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Sputnik . Konstantin Makhalshevskiy
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص في حادث تفجير جسر القرم، حيث كان هؤلاء الثلاثة في سيارة تسير بجوار الشاحنة المفخخة التي انفجرت على الجسر وتسببت في تعطل حركة المرور عليه.
موسكو - سبوتنيك. وقالت اللجنة، في بيان حول تفجير جسر القرم: "وفقا للبيانات الأولية، توفي ثلاثة أشخاص نتيجة الحادث، ومن المفترض أن هؤلاء هم ركاب سيارة كانت تسير بجوار الشاحنة المفخخة، وقد تم انتشال جثتي رجلين وامرأة ويتم التحقق من هوياتهم".
وأضافت اللجنة: "كما توصل محققو لجنة التحقيق الروسية إلى بيانات الشاحنة ومالكها. فهو أحد سكان إقليم كراسنودار، وبدأت إجراءات التحقيق في مكان إقامته. وتجري دراسة مسار السيارة والوثائق ذات الصلة".
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.
وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".
وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".
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وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.
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وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.
يذكر أن جسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
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