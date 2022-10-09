https://sputnikarabic.ae/20221009/الحكومة-الفرنسية-تقرر-منع-شراء-الوقود-في-الأوعية-البلاستيكية-وحاويات-السوائل-للسيطرة-على-أزمة-نقصه-1068789523.html

الحكومة الفرنسية تقرر منع شراء الوقود في الأوعية البلاستيكية وحاويات السوائل للسيطرة على أزمة نقصه

الحكومة الفرنسية تقرر منع شراء الوقود في الأوعية البلاستيكية وحاويات السوائل للسيطرة على أزمة نقصه

قررت الحكومة الفرنسية منع شراء الوقود في الأوعية البلاستيكية وحاويات السوائل، في محاولة للسيطرة على أزمة نقصه التي عمت البلاد. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T09:15+0000

2022-10-09T09:15+0000

2022-10-09T09:15+0000

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ووفقا لموقع "فرانس 24"، فإن الحكومة الفرنسية قررت منع شراء الوقود في الأوعية البلاستيكية وحاويات السوائل.ولفت إلى أن القرار تم تطبيقه بصورة كبيرة في مناطق مثل منطقة "لي هوت دو فرانس"، والتي شهدت محطات بيع الوقود فيها إقبالا كبيرا، وصفه الموقع الفرنسي بأنه "غير عادي".وفي إطار الجهود الحكومية الفرنسية للسيطرة على الأزمة قررت السلطات في باريس "استخدام المخزون الاستراتيجي التابع للدولة"، حيث تم ضخه في بعض المناطق التي تعاني من أزمة كبيرة في نقص الوقود.وحسب وزارة تحول الطاقة، أدى الإضراب إلى أن تواجه 20.7% من محطات الخدمة صعوبات فيما يتعلق بمنتج واحد على الأقل أمس السبت، مقارنة بـ19% يوم الجمعة.وتبذل الحكومة الفرنسية محاولات من أجل التوسط بين شركة "توتال" وبين العمال المضربين، حيث أكد الوزير المنتدب للمواصلات في الحكومة الفرنسية، كليمون بون، أن هناك اتصالات مع شركة توتال للتوسط بينها وبين العمال المضربين.وقال بون: "الحكومة في اتصال مع شركة توتال لترتيب وتسهيل الحوار بين المضربين ومسؤولي الشركة".وكانت شركة "توتال" قد حققت 10.6 مليار دولار من الأرباح في النصف الأول من العام الجاري 2022.طالع أيضا: وزير فرنسي: نتواصل مع "توتال" لتسهيل الحوار بينها وبين العمال المضربين لتفادي أزمة كبيرة في الوقود

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