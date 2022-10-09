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https://sputnikarabic.ae/20221009/ماكرون-للفرنسيين-الغاضبين-بسبب-نقص-الوقود-أتفهم-قلقكم-لكن-حافظوا-على-هدوئكم-1068787384.html
ماكرون للفرنسيين الغاضبين بسبب نقص الوقود: أتفهم قلقكم لكن حافظوا على هدوئكم
ماكرون للفرنسيين الغاضبين بسبب نقص الوقود: أتفهم قلقكم لكن حافظوا على هدوئكم
طالب الرئيس الفرنسي مواطنيه الغاضبين بسبب أزمة نقص الوقود بأن يتحلوا بالهدوء، مؤكدا أنه يتفهم قلقهم بخصوص تلك الأزمة. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T08:03+0000
2022-10-09T08:03+0000
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أخبار فرنسا
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "فرانس 24"، أكد ماكرون تفهمه حالة القلق التي تنتاب المواطنين بسبب نقص الوقود الذي تسبب فيه إضراب عمال شركة "توتال" الفرنسية.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة براغ: "أتفهم القلق الذي ينتاب العديد من مواطنينا بخصوص نقص الوقود، وأريد من هنا أن أبعث رسائل أدعو فيها إلى الحفاظ على الهدوء والتحلي بالمسؤولية".وفي حين اعتبر الرئيس الفرنسي مطالب عمال شركة توتال مطالب "مشروعة"، إلا أنه أكد على ضرورة عدم قيامهم بإضرار عموم الفرنسيين.ويواجه الفرنسيون نقصا في الوقود في العديد من محطاتها، أدى إلى تذمر عدد كبير منهم، جراء إضراب يقوم به عمال المصفاة التابعة لشركة "توتال" الفرنسية.وحسب وزارة تحول الطاقة، أدى الإضراب إلى أن تواجه 20.7% من محطات الخدمة صعوبات فيما يتعلق بمنتج واحد على الأقل أمس السبت، مقارنة بـ19% يوم الجمعة.من جانبه، ذكر الزعيم النقابي بيدرو أفونسو، أن جميع العمال المضربين كانوا في مصفاة "توتال إنرجيز" الواقعة في فيزين بالقرب من مدينة ليون يوم السبت.طالع أيضا: فرنسا تؤكد استعدادها للشتاء "إذا خفض السكان استهلاك الطاقة"
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https://sputnikarabic.ae/20221009/الإضرابات-في-مصافي-توتال-إنرجيز-وإكسون-موبيل-بفرنسا-تثير-الذعر-1068784064.html
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

ماكرون للفرنسيين الغاضبين بسبب نقص الوقود: أتفهم قلقكم لكن حافظوا على هدوئكم

08:03 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marinالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
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طالب الرئيس الفرنسي مواطنيه الغاضبين بسبب أزمة نقص الوقود بأن يتحلوا بالهدوء، مؤكدا أنه يتفهم قلقهم بخصوص تلك الأزمة.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "فرانس 24"، أكد ماكرون تفهمه حالة القلق التي تنتاب المواطنين بسبب نقص الوقود الذي تسبب فيه إضراب عمال شركة "توتال" الفرنسية.
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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة براغ: "أتفهم القلق الذي ينتاب العديد من مواطنينا بخصوص نقص الوقود، وأريد من هنا أن أبعث رسائل أدعو فيها إلى الحفاظ على الهدوء والتحلي بالمسؤولية".
وفي حين اعتبر الرئيس الفرنسي مطالب عمال شركة توتال مطالب "مشروعة"، إلا أنه أكد على ضرورة عدم قيامهم بإضرار عموم الفرنسيين.

وقال: "كل المطالب المتعلقة بالأجور مشروعة، لكن لا ينبغي أن تمنع الآخرين من العيش أو من التنقل".

ويواجه الفرنسيون نقصا في الوقود في العديد من محطاتها، أدى إلى تذمر عدد كبير منهم، جراء إضراب يقوم به عمال المصفاة التابعة لشركة "توتال" الفرنسية.
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وحسب وزارة تحول الطاقة، أدى الإضراب إلى أن تواجه 20.7% من محطات الخدمة صعوبات فيما يتعلق بمنتج واحد على الأقل أمس السبت، مقارنة بـ19% يوم الجمعة.

وقال كريستوفر أوبيرت، مندوب الاتحاد العام للعمل في شركة "إكسون موبيل"، إن ما لا يقل عن 70% من عمال الشركة كانوا مضربين عن العمل أمس السبت.

من جانبه، ذكر الزعيم النقابي بيدرو أفونسو، أن جميع العمال المضربين كانوا في مصفاة "توتال إنرجيز" الواقعة في فيزين بالقرب من مدينة ليون يوم السبت.
طالع أيضا: فرنسا تؤكد استعدادها للشتاء "إذا خفض السكان استهلاك الطاقة"
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