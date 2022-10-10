https://sputnikarabic.ae/20221010/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يعلن-استعداده-للحوار-والتفاهم-مع-جميع-القوى-السياسية-بشأن-تشكيل-الحكومة-1068857106.html

الإطار التنسيقي في العراق يعلن استعداده للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة

الإطار التنسيقي في العراق يعلن استعداده للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة

أعلن الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الاثنين، استعداده للحوار والتفاهم "مع جميع القوى بشأن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تلبي تطلعات الشعب العراقي". 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T15:55+0000

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2022-10-10T15:55+0000

أخبار العراق اليوم

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وذكر الإطار، في بيان له، أنه "يعرب عن تأييده الكامل لما جاء في بيان الأمم المتحدة الخاص بمرور عام على إجراء الانتخابات البرلمانية"، مؤكداً "استعداده المستمر للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تقديم الخدمات وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.وشهد العراق، في شهر أغسطس/ آب، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

https://sputnikarabic.ae/20221010/الكاظمي-يدعو-الأحزاب-إلى-الاحتكام-لمنطق-الحوار--1068814651.html

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