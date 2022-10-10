https://sputnikarabic.ae/20221010/وزيرة-الطاقة-التونسية-تنفي-نفاد-المخزون-الاستراتيجي-للوقود-خلال-15-يوما-1068856087.html

وزيرة الطاقة التونسية تنفي نفاد المخزون الاستراتيجي للوقود خلال 15 يوما

وزيرة الطاقة التونسية تنفي نفاد المخزون الاستراتيجي للوقود خلال 15 يوما

أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، اليوم الاثنين، أن ما يتم الترويج له بشأن وجود مخزون من المحروقات لا يغطي سوى احتياجيات البلاد... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T15:36+0000

2022-10-10T15:36+0000

2022-10-10T15:36+0000

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

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وبينت القنجي أنه تم تزويد مستودعات "رادس" بـ5300 متر مكعب من المحروقات من مصفاة "بنزرت"، مؤكدة أن منتجات البترول متوفرة في تونس، ولا صحة لما تردد عن نفادها، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.وأوضحت وزيرة الطافة التونسية، نائلة نويرة القنجي، في تصريحاتها الإذاعية، أن "إكراهات المالية العمومية معلومة للجميع، لكن التعليمات على مستوى الحكومة التونسية هي أن تكون الأولوية للأمن الغذائي والطاقي".وشددت أنه "يتم رصد الاعتمادات الكافية لخلاص واردات تونس من المحروقات، ولكن بشروط أكثر تشددا"، موضحة أن "المزودين يشترطون خلاص مشتريات الشحنات السابقة قبل أن يقوموا بتنزيل شحنة جديدة".وكان الكاتب العام للجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل التونسي، سلوان السميري، قال اليوم الاثنين، إن "احتياطي تونس من الوقود يكفي أسبوعا واحدا فقط، بعد أن كان المعدل في حدود شهرين".وقال في تصريحات لراديو "شمس إف إم"، إن "ناقلة البنزين التي يتم تفريغها الآن في بنزرت ستمنح تونس إمدادات تكفي بين 10 أيام وأسبوعين، انخفاضا من 60 يوما المعتادة للاحتياطي الاستراتيجي".وكشفت معطيات تونسية رسمية، يوم الأربعاء الماضي، عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد خلال سبتمبر/أيلول المنصرم، إلى 9.1% ارتفاعا من 8.6% خلال أغسطس/آب الماضي.وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (نحو 5.32 مليار دولار).

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