https://sputnikarabic.ae/20221010/وزيرة-الطاقة-التونسية-تنفي-نفاد-المخزون-الاستراتيجي-للوقود-خلال-15-يوما-1068856087.html
وزيرة الطاقة التونسية تنفي نفاد المخزون الاستراتيجي للوقود خلال 15 يوما
وزيرة الطاقة التونسية تنفي نفاد المخزون الاستراتيجي للوقود خلال 15 يوما
أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، اليوم الاثنين، أن ما يتم الترويج له بشأن وجود مخزون من المحروقات لا يغطي سوى احتياجيات البلاد... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T15:36+0000
2022-10-10T15:36+0000
2022-10-10T15:36+0000
أخبار تونس اليوم
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وبينت القنجي أنه تم تزويد مستودعات "رادس" بـ5300 متر مكعب من المحروقات من مصفاة "بنزرت"، مؤكدة أن منتجات البترول متوفرة في تونس، ولا صحة لما تردد عن نفادها، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.وأوضحت وزيرة الطافة التونسية، نائلة نويرة القنجي، في تصريحاتها الإذاعية، أن "إكراهات المالية العمومية معلومة للجميع، لكن التعليمات على مستوى الحكومة التونسية هي أن تكون الأولوية للأمن الغذائي والطاقي".وشددت أنه "يتم رصد الاعتمادات الكافية لخلاص واردات تونس من المحروقات، ولكن بشروط أكثر تشددا"، موضحة أن "المزودين يشترطون خلاص مشتريات الشحنات السابقة قبل أن يقوموا بتنزيل شحنة جديدة".وكان الكاتب العام للجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل التونسي، سلوان السميري، قال اليوم الاثنين، إن "احتياطي تونس من الوقود يكفي أسبوعا واحدا فقط، بعد أن كان المعدل في حدود شهرين".وقال في تصريحات لراديو "شمس إف إم"، إن "ناقلة البنزين التي يتم تفريغها الآن في بنزرت ستمنح تونس إمدادات تكفي بين 10 أيام وأسبوعين، انخفاضا من 60 يوما المعتادة للاحتياطي الاستراتيجي".وكشفت معطيات تونسية رسمية، يوم الأربعاء الماضي، عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد خلال سبتمبر/أيلول المنصرم، إلى 9.1% ارتفاعا من 8.6% خلال أغسطس/آب الماضي.وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (نحو 5.32 مليار دولار).
https://sputnikarabic.ae/20221007/تونس-نقابة-الطيارين-تنفي-شن-إضراب-عشوائي-1068728811.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
وزيرة الطاقة التونسية تنفي نفاد المخزون الاستراتيجي للوقود خلال 15 يوما
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أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، اليوم الاثنين، أن ما يتم الترويج له بشأن وجود مخزون من المحروقات لا يغطي سوى احتياجيات البلاد لـ15 يوما فقط هو "أمر عار من الصحة".
وبينت القنجي أنه تم تزويد مستودعات "رادس" بـ5300 متر مكعب من المحروقات من مصفاة "بنزرت"، مؤكدة أن منتجات البترول متوفرة في تونس، ولا صحة لما تردد عن نفادها، وفقا لإذاعة
"موزاييك" التونسية.
وتابعت أن "توزيع المحروقات على محطات الوقود سيعود إلى وضعه الطبيعي، خاصة مع ترقب وصول 3 بواخر خلال الشهر الحالي محملة بـ90 ألف طن من المواد البترولية، فضلا عن 10 آلاف طن تنتجها شركة "الستير" التونسية شهريا".
وأوضحت وزيرة الطافة التونسية، نائلة نويرة القنجي، في تصريحاتها الإذاعية، أن "إكراهات المالية العمومية معلومة للجميع، لكن التعليمات على مستوى الحكومة التونسية هي أن تكون الأولوية للأمن الغذائي والطاقي".
وشددت أنه "يتم رصد الاعتمادات الكافية لخلاص واردات تونس من المحروقات، ولكن بشروط أكثر تشددا"، موضحة أن "المزودين يشترطون خلاص مشتريات الشحنات السابقة قبل أن يقوموا بتنزيل شحنة جديدة".
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل التونسي، سلوان السميري، قال اليوم الاثنين، إن "احتياطي تونس من الوقود يكفي أسبوعا واحدا فقط، بعد أن كان المعدل في حدود شهرين".
وقال في تصريحات لراديو "شمس إف إم"، إن "ناقلة البنزين التي يتم تفريغها الآن في بنزرت ستمنح تونس إمدادات تكفي بين 10 أيام وأسبوعين، انخفاضا من 60 يوما المعتادة للاحتياطي الاستراتيجي".
وكشفت معطيات تونسية رسمية، يوم الأربعاء الماضي، عن ارتفاع نسبة التضخم
في البلاد خلال سبتمبر/أيلول المنصرم، إلى 9.1% ارتفاعا من 8.6% خلال أغسطس/آب الماضي.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية
غير مسبوقة، حيث بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (نحو 5.32 مليار دولار).