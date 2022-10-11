https://sputnikarabic.ae/20221011/لبنان-الاتفاق-مع-إسرائيل-منصف-ويرضي-جميع-الأطراف--1068872022.html

مجلس النواب اللبناني يؤكد أن الصيغة الجديدة حول ترسيم الحدود مع إسرائيل "منصفة" وترضي جميع الأطراف

مجلس النواب اللبناني يؤكد أن الصيغة الجديدة حول ترسيم الحدود مع إسرائيل "منصفة" وترضي جميع الأطراف

سلّم نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود إلى الرئيس ميشال عون، مؤكدا أن الاتفاق "منصف" ويرضي الطرفين. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T08:12+0000

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وقال بوصعب الذي تسلم المسودة النهائية من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، إن "لبنان حصل على مطالبه لأنها محقة".وأضاف على ما نقلت الرئاسة اللبنانية على حسابها في موقع "تويتر": "بدأ الرئيس عون عهده بإصدار مراسيم النفط، ونتمنى أن يختم عهده بالوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وسيقوم الرئيس عون بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق".وقال بوصعب من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون، اليوم الثلاثاء: "ملف ترسيم الحدود البحرية أُنجز وتمّ وضعه في عهدة الرئيس والاتفاق منصف ويُرضي الطرفين"، على ما نقلت قناة "الميادين".وتابع: "الترسيم يتضمن مصالح اقتصادية كبيرة وقد حصل عليه لبنان اليوم بالصيغة التي هي قيد الدرس وسيقوم بالاستشارات اللازمة".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد ​مجلس الأمن​ القومي الإسرائيلي أن "إسرائيل​ في طريقها إلى اتفاق تاريخي بشأن ​ترسيم الحدود البحرية​ مع ​لبنان​".ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "جميع مطالب إسرائيل بشأن مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تمت تلبيتها"، مضيفا: "نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان".وكان لبنان قد أبدى ملاحظات على صيغة سابقة للاتفاق المحتمل مع إسرائيل، والذي تسلمه من الوسيط الأمريكي، فيما قام الأخير بنقل الملاحظات للجانب الإسرائيلي، قبل تقديم الصيغة النهائية اليوم إلى لبنان.كما أفادت التقارير في لبنان صباح اليوم أن الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية "توتال" وصل إلى بيروت.ولم يعلق "حزب الله" رسميًا على التقدم في المفاوضات، لكن من المتوقع أن يتحدث الأمين العام للمنظمة حسن نصر الله عن الموضوع.في خطاب سيلقيه مساء اليوم، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله هدد في أكثر من مناسبة، بأنه في حال بدأت إسرائيل التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه في البحر المتوسط، دون التوصل لاتفاق لترسيم الحدود، فإن ذلك لن يبقى دون رد.

https://sputnikarabic.ae/20221011/مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يعلن-الاقتراب-من-اتفاق-تاريخي-لترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068869672.html

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