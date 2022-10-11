https://sputnikarabic.ae/20221011/جنرال-إسرائيلي-سابق-حزب-الله-جعل-إسرائيل-تجثو-على-ركبتيها-1068906952.html

جنرال إسرائيلي سابق: "حزب الله" جعل إسرائيل تجثو على ركبتيها

جنرال إسرائيلي سابق: "حزب الله" جعل إسرائيل تجثو على ركبتيها

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله" اللبناني جعل إسرائيل تجثو على ركبتيها. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T17:02+0000

2022-10-11T17:02+0000

2022-10-11T17:02+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري 0404، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال الإسرائيلي السابق أمير أفيفي، تعليقا على الاتفاق بين بلاده ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، أن "حزب الله" اللبناني قد أجبر إسرائيل على الخضوع له وجعلها تجثو على ركبتيها.واعتبر الجنرال الإسرائيلي السابق أن "حزب الله" نجح في إخضاع إسرائيل وإجبارها على القبول بشروطه وشروط لبنان بشأن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.وأوضح أمير أفيفي أن المجتمع الإسرائيلي يشهد سابقة خطيرة تتمثل في تهديد حزب الله اللبناني وخضوع بلاده لهذا التهديد خاصة قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست، المقرر إجراؤها في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع لبنان، وقال إنه سيقوي إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها.وقال لابيد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "توصلنا إلى اتفاق تاريخي حول الخط (الحدود) البحري مع لبنان"، مضيفا:واعتبر لابيد أن "مسودة الاتفاق تتوافق تماما مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل في المجالين الأمني ​​والاقتصادي".يأتي ذلك، بعد وقت قصير من إعلان الرئاسة اللبنانية، أنها "تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم بها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية".وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".وأعربت عن أملها أن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "الرئيس ​ميشال عون​ سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، قال إنه سلّم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود إلى الرئيس ميشال عون، مؤكدا أن الاتفاق "منصف" ويرضي الطرفين.وكان لبنان قد أبدى ملاحظات على صيغة سابقة للاتفاق المحتمل مع إسرائيل، والذي تسلمه من الوسيط الأمريكي، فيما قام الأخير بنقل الملاحظات للجانب الإسرائيلي، قبل تقديم الصيغة النهائية اليوم إلى لبنان.ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20221011/نتنياهو-لابيد-استسلم-لـحزب-الله-ولا-يمكن-أن-يكون-رئيسا-للوزراء-1068904582.html

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