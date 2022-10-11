https://sputnikarabic.ae/20221011/دول-مجموعة-السبع-تحث-بيلاروسيا-على-التوقف-عن-دعم-روسيا-وتبحث-التصرف-بالأصول-الروسية-1068903256.html
دول مجموعة السبع تحث بيلاروسيا على التوقف عن دعم روسيا وتبحث التصرف بالأصول الروسية
دول مجموعة السبع تحث بيلاروسيا على التوقف عن دعم روسيا وتبحث التصرف بالأصول الروسية
أيد قادة مجموعة السبع في ختام القمة الافتراضية خطوات كييف "لحماية نفسها من روسيا". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T15:38+0000
2022-10-11T15:38+0000
2022-10-11T15:38+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
مجموعة السبع الكبار
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وصرحت دول المجموعة في بيان مشترك عقب نتائج الاجتماع الطارئ للقادة على الإنترنت والذي وزعه مجلس الوزراء الألماني اليوم الثلاثاء، انها "تريد استكشاف طرق لتوجيه الأصول الروسية (المجمدة) لإعادة إعمار أوكرانيا".كما استنكرت الدول أي "ضرر مقصود" يلحق بالبنية التحتية الحيوية، وترحب بالتحقيق في حادثة التيار الشمالي.ودعت دول مجموعة السبع بيلاروسيا إلى "التوقف عن مساعدة موسكو في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".ولن تعترف دول مجموعة السبع أبدًا بانضمام المناطق المحررة إلى روسيا حسبما ذكره البيان.وأردف البيان: "نكرر بكل جدية أننا لن نعترف أبدًا بهذا الضم غير القانوني أو الاستفتاءات الصورية التي تستخدمها روسيا لإثبات ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20221011/إعلام-غربي-يتحدث-عن-تجنب-دول-مجموعة-السبع-اتخاذ-خطوات-محددة-لتسليح-أوكرانيا-1068894309.html
https://sputnikarabic.ae/20221011/زيلينسكي-يؤكد-أمام-قمة-مجموعة-السبع-أن-أوكرانيا-لا-تخطط-لعمليات-عسكرية-ضد-بيلاروسيا-1068901355.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, مجموعة السبع الكبار
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, مجموعة السبع الكبار
دول مجموعة السبع تحث بيلاروسيا على التوقف عن دعم روسيا وتبحث التصرف بالأصول الروسية
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أيد قادة مجموعة السبع في ختام القمة الافتراضية خطوات كييف "لحماية نفسها من روسيا".
وصرحت دول المجموعة في بيان مشترك عقب نتائج الاجتماع الطارئ للقادة على الإنترنت والذي وزعه مجلس الوزراء الألماني اليوم الثلاثاء، انها "تريد استكشاف طرق لتوجيه الأصول الروسية (المجمدة) لإعادة إعمار أوكرانيا".
كما استنكرت الدول أي "ضرر مقصود" يلحق بالبنية التحتية الحيوية، وترحب بالتحقيق في حادثة التيار الشمالي.
كما أعلن قادة مجموعة السبع عن استعدادهم لمواصلة ضغط العقوبات على روسيا.
ودعت دول مجموعة السبع بيلاروسيا إلى "التوقف عن مساعدة موسكو في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
نؤكد مجددا دعمنا الكامل لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا وفقًا للقانون الدولي ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة ولأوكرانيا حق مشروع في استعادة السيطرة الكاملة على أراضيها داخل الحدود المعترف بها دوليًا.
ولن تعترف دول مجموعة السبع أبدًا بانضمام المناطق المحررة إلى روسيا حسبما ذكره البيان.
تدين مجموعة الدول السبع بشدة وترفض رفضًا قاطعًا محاولة روسيا "غير القانونية" لضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا بالإضافة إلى جمهورية القرم وسيفاستوبول المتمتعة بالحكم الذاتي.
وأردف البيان: "نكرر بكل جدية أننا لن نعترف أبدًا بهذا الضم غير القانوني أو الاستفتاءات الصورية التي تستخدمها روسيا
لإثبات ذلك".