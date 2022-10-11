https://sputnikarabic.ae/20221011/دول-مجموعة-السبع-تحث-بيلاروسيا-على-التوقف-عن-دعم-روسيا-وتبحث-التصرف-بالأصول-الروسية-1068903256.html

دول مجموعة السبع تحث بيلاروسيا على التوقف عن دعم روسيا وتبحث التصرف بالأصول الروسية

دول مجموعة السبع تحث بيلاروسيا على التوقف عن دعم روسيا وتبحث التصرف بالأصول الروسية

أيد قادة مجموعة السبع في ختام القمة الافتراضية خطوات كييف "لحماية نفسها من روسيا". 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T15:38+0000

2022-10-11T15:38+0000

2022-10-11T15:38+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

مجموعة السبع الكبار

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وصرحت دول المجموعة في بيان مشترك عقب نتائج الاجتماع الطارئ للقادة على الإنترنت والذي وزعه مجلس الوزراء الألماني اليوم الثلاثاء، انها "تريد استكشاف طرق لتوجيه الأصول الروسية (المجمدة) لإعادة إعمار أوكرانيا".كما استنكرت الدول أي "ضرر مقصود" يلحق بالبنية التحتية الحيوية، وترحب بالتحقيق في حادثة التيار الشمالي.ودعت دول مجموعة السبع بيلاروسيا إلى "التوقف عن مساعدة موسكو في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".ولن تعترف دول مجموعة السبع أبدًا بانضمام المناطق المحررة إلى روسيا حسبما ذكره البيان.وأردف البيان: "نكرر بكل جدية أننا لن نعترف أبدًا بهذا الضم غير القانوني أو الاستفتاءات الصورية التي تستخدمها روسيا لإثبات ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20221011/إعلام-غربي-يتحدث-عن-تجنب-دول-مجموعة-السبع-اتخاذ-خطوات-محددة-لتسليح-أوكرانيا-1068894309.html

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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, مجموعة السبع الكبار