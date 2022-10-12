https://sputnikarabic.ae/20221012/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-العراقي-لدى-روسيا-تعزيز-العلاقات-بين-البلدين-1068947647.html
بوغدانوف يبحث مع السفير العراقي لدى روسيا تعزيز العلاقات بين البلدين
بوغدانوف يبحث مع السفير العراقي لدى روسيا تعزيز العلاقات بين البلدين
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف التقى بالسفير العراقي لدى روسيا عبد الرحمن الحسيني، بناء على طلب... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T14:58+0000
2022-10-12T14:58+0000
2022-10-12T14:58+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ميخائيل بوغدانوف
العراق
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f765af0deb46511e87efbf36780695e7.jpg
وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء المهمة حول الجوانب الرئيسية لجدول أعمال الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في العراق وما حوله. بالإضافة إلى زيادة تعزيز العلاقات الروسية العراقية، بما في ذلك الحفاظ على نشاط التواصل السياسي".وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن شن هجمات، على مواقع في كردستان العراق لاستهداف قواعد تابعة لحزب الحرية الكردستاني".وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، نهاية الشهر الماضي مقتل مواطن أمريكي، في القصف الإيراني على إقليم كردستان شمالي العراق.وقرر العراق، بوقت سابق، استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد، احتجاجا على عمليات القصف الإيرانية.يأتي هذا في الوقت الذي ذكر فيه ممثل إقليم كردستان العراق في إيران ناظم دباغ، أنه سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران المتمركزة في الإقليم، وأن حكومة الإقليم تحاول كبح تلك الجماعات لتجنب أي هجوم من قوات الحرس الثوري الإيراني ضدها.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن دباغ أنه "سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران التي تتخذ من الإقليم مقرًا لها. حكومة الإقليم تسعى لوقف هذه الجماعات المسلحة من أجل منع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمتها مرة أخرى".وفي 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.
https://sputnikarabic.ae/20221010/إيران-تعلن-إرسال-مذكرات-رسمية-إلى-العراق-مصحوبة-بوثائق-حول-المقرات-الإرهابية-في-كردستان-1068854879.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, العراق
روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, العراق
بوغدانوف يبحث مع السفير العراقي لدى روسيا تعزيز العلاقات بين البلدين
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف التقى بالسفير العراقي لدى روسيا عبد الرحمن الحسيني، بناء على طلب الأخير، وبحثا الوضع في العراق وما حوله، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.
وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء المهمة حول الجوانب الرئيسية لجدول أعمال الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في العراق وما حوله. بالإضافة إلى زيادة تعزيز العلاقات الروسية العراقية، بما في ذلك الحفاظ على نشاط التواصل السياسي".
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن شن هجمات، على مواقع في كردستان العراق لاستهداف قواعد تابعة لحزب الحرية الكردستاني".
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، نهاية الشهر الماضي مقتل مواطن أمريكي، في القصف الإيراني على إقليم كردستان شمالي العراق.
وقرر العراق، بوقت سابق، استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد، احتجاجا على عمليات القصف الإيرانية.
يأتي هذا في الوقت الذي ذكر فيه ممثل إقليم كردستان العراق
في إيران ناظم دباغ، أنه سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران المتمركزة في الإقليم، وأن حكومة الإقليم تحاول كبح تلك الجماعات لتجنب أي هجوم من قوات الحرس الثوري الإيراني ضدها.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن دباغ أنه "سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران التي تتخذ من الإقليم مقرًا لها. حكومة الإقليم تسعى لوقف هذه الجماعات المسلحة من أجل منع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمتها مرة أخرى".
وفي 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، قصف
الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.