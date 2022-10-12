https://sputnikarabic.ae/20221012/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-العراقي-لدى-روسيا-تعزيز-العلاقات-بين-البلدين-1068947647.html

بوغدانوف يبحث مع السفير العراقي لدى روسيا تعزيز العلاقات بين البلدين

بوغدانوف يبحث مع السفير العراقي لدى روسيا تعزيز العلاقات بين البلدين

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف التقى بالسفير العراقي لدى روسيا عبد الرحمن الحسيني، بناء على طلب... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T14:58+0000

2022-10-12T14:58+0000

2022-10-12T14:58+0000

روسيا

الخارجية الروسية

ميخائيل بوغدانوف

العراق

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وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء المهمة حول الجوانب الرئيسية لجدول أعمال الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في العراق وما حوله. بالإضافة إلى زيادة تعزيز العلاقات الروسية العراقية، بما في ذلك الحفاظ على نشاط التواصل السياسي".وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن شن هجمات، على مواقع في كردستان العراق لاستهداف قواعد تابعة لحزب الحرية الكردستاني".وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، نهاية الشهر الماضي مقتل مواطن أمريكي، في القصف الإيراني على إقليم كردستان شمالي العراق.وقرر العراق، بوقت سابق، استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد، احتجاجا على عمليات القصف الإيرانية.يأتي هذا في الوقت الذي ذكر فيه ممثل إقليم كردستان العراق في إيران ناظم دباغ، أنه سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران المتمركزة في الإقليم، وأن حكومة الإقليم تحاول كبح تلك الجماعات لتجنب أي هجوم من قوات الحرس الثوري الإيراني ضدها.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن دباغ أنه "سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران التي تتخذ من الإقليم مقرًا لها. حكومة الإقليم تسعى لوقف هذه الجماعات المسلحة من أجل منع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمتها مرة أخرى".وفي 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.

https://sputnikarabic.ae/20221010/إيران-تعلن-إرسال-مذكرات-رسمية-إلى-العراق-مصحوبة-بوثائق-حول-المقرات-الإرهابية-في-كردستان-1068854879.html

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روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, العراق